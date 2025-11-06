Người đàn ông tìm lại mối tình đầu 20 năm trước để trả nợ

Cuối tháng 10 vừa qua, người đàn ông họ Lý, sống tại thành phố Hoài Bắc (tỉnh An Huy, Trung Quốc), đã gọi điện tới chương trình “Tiểu Lý giúp bạn” của Đài truyền hình tỉnh Hà Nam – một chương trình nổi tiếng vì thường giúp người dân giải quyết các rắc rối trong cuộc sống.

Lý tin rằng mối tình đầu của anh, người phụ nữ họ Mã, vẫn có thể đang sống ở Hà Nam. Cả hai quen nhau vào năm 1991, khi anh 23 tuổi và cô 25 tuổi, đã ly hôn và có một con riêng. Họ cùng làm việc tại một công ty, nhanh chóng nảy sinh tình cảm và hẹn hò suốt 8 năm.

Sau đó, họ chia tay trong êm đẹp vì cha của Lý mắc ung thư và mong con trai trở về quê kết hôn để tiện chăm sóc ông.

Ông Lý chia sẻ về hành trình tìm kiếm mối tình đầu của mình. Ảnh: Weibo

Năm 2001, khi đang túng quẫn vì cần vốn lập công ty, Lý được Mã giúp đỡ. “Cô ấy không hề do dự, lập tức chuyển cho tôi 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.400 USD). Thời điểm đó, khi thu nhập của người dân còn rất thấp, đây là khoản tiền rất lớn”, Lý chia sẻ với truyền thông.

Sau này, anh đánh mất toàn bộ thông tin liên lạc với Mã vì bị mất điện thoại. “Tôi luôn day dứt suốt những năm qua. Giờ tôi chỉ muốn tìm cô ấy để trả lại số tiền ấy, và cũng muốn biết cuộc sống của cô ấy hiện giờ ra sao”, Lý nghẹn ngào nói.

Vợ của Lý hoàn toàn ủng hộ chồng đi tìm mối tình đầu. “Tôi không ghen đâu. Nếu tìm được cô ấy thì cứ trả tiền lại cho người ta”, chị nói.

Theo lời Lý, cha của Mã từng làm việc tại một mỏ than ở thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam, còn gia đình cô sống trong một khu ổ chuột ở thị trấn Đông Cung Nhân. Tuy nhiên, khu vực này đã bị giải tỏa, thay thế bằng những tòa nhà cao tầng.

Chính quyền địa phương cho biết họ đã tiến hành xác minh nhưng vẫn chưa tìm thấy bất kỳ thông tin nào về Mã hay gia đình cô, có thể vì họ đã chuyển đi từ lâu. Kết quả này khiến Lý vô cùng thất vọng.

Câu chuyện của anh thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc. “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tôi tin anh nhất định sẽ tìm được cô ấy và hoàn thành tâm nguyện”, một cư dân mạng bình luận.

Người khác lại cho rằng: “Cô ấy cho anh vay 10.000 tệ hơn 20 năm trước, giờ chẳng phải anh nên trả cô ấy gấp 10 lần sao?”.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến phản đối: “Anh không nghĩ việc làm này có thể gây phiền toái cho cuộc sống hiện tại của cô ấy à?”.