Người đàn ông tử vong sau phẫu thuật thu nhỏ dạ dày để gây ấn tượng với bố mẹ bạn gái

Người đàn ông 36 tuổi, tên giả là Lý Giang, đến từ thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), từ lâu đã gặp khó khăn trong việc kiểm soát cân nặng và thói quen ăn uống của mình. Anh cao 1m74, nặng hơn 134kg.

Theo chia sẻ của anh trai, Lý bắt đầu hẹn hò và có mối quan hệ tiến triển thuận lợi với bạn gái khi cả hai chuẩn bị ra mắt gia đình hai bên.

Với mong muốn tạo ấn tượng tốt hơn, anh quyết định thực hiện phẫu thuật thu nhỏ dạ dày, hy vọng có thể xuất hiện với hình ảnh khỏe mạnh hơn trước bố mẹ bạn gái.

“Chuyện tình cảm của em ấy đang rất tốt, nên em muốn giảm cân trước khi gặp bố mẹ cô ấy. Em ấy làm vậy vì chuẩn bị cho hôn nhân”, anh trai Lý nói.

3 ngày sau khi ca phẫu thuật thu nhỏ dạ dày được thực hiện, Lý đã tử vong do suy hô hấp. Ảnh: QQ.com

Ngày 30/9, Lý được nhập viện Nhân dân số 9 ở thành phố Trịnh Châu để tiến hành phẫu thuật. Ca mổ diễn ra thành công vào ngày 2/10, sau đó anh được chuyển đến khoa hồi sức tích cực để theo dõi và được đưa về phòng thường vào ngày hôm sau.

Tuy nhiên, đến ngày 4/10, tình trạng của anh bất ngờ xấu đi. Theo hồ sơ y tế, trong năm qua, Lý bị tăng cân nhanh, kèm triệu chứng ngáy to khi ngủ, và được chẩn đoán mắc hội chứng chuyển hóa, cao huyết áp, gan nhiễm mỡ.

Gia đình đặt nghi vấn liệu bệnh viện đã đánh giá đúng tình trạng sức khỏe của Lý trước khi tiến hành phẫu thuật hay chưa, đồng thời bày tỏ lo ngại về việc xử lý biến chứng và sự kịp thời trong cấp cứu.

Phía bệnh viện nói rằng sau khi rà soát, họ xác nhận bệnh nhân đủ điều kiện lâm sàng rõ ràng để tiến hành phẫu thuật. Đồng thời, khi tình trạng bệnh nhân chuyển biến xấu, đội ngũ y tế đã phản ứng ngay lập tức.

Khoảng 6 giờ 40 sáng ngày 5/10, Lý được phát hiện ngừng thở và lập tức được đưa trở lại phòng hồi sức tích cực để cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Anh tử vong do suy hô hấp.

Ngày 10/10, hai bên đã ủy quyền cho Ủy ban Y tế địa phương tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết.

“Báo cáo khám nghiệm cuối cùng sẽ là cơ sở xác định nguyên nhân tử vong đáng tin cậy nhất”, đại diện bệnh viện cho biết, đồng thời khẳng định sẽ “chịu trách nhiệm đầy đủ theo kết quả và quy định pháp luật liên quan".

Sự việc gây ra làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người bình luận: “Phẫu thuật kiểu này luôn tiềm ẩn rủi ro. Bác sĩ có thể cố gắng hết sức, nhưng không ai đảm bảo kết quả".

Người khác viết: “Phẫu thuật thu nhỏ dạ dày dù sao cũng là phẫu thuật, vẫn có nguy cơ. Nếu có thể giảm cân tự nhiên thì nên chọn cách đó".