Bất ngờ lớn trong ngày đầu tiên công an cấp, đổi giấy phép lái xe

Nhanh chóng, hiệu quả

Sáng 1/3, ghi nhận của PV Dân Việt, ngay từ sớm, đã có rất đông người dân đến tại điểm đổi, cấp GPLX tại trụ sở số 252 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, TP.HCM.

Trong ngày đầu nhận nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội sát hạch, cấp GPXL cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) TP.HCM tích cực hỗ trợ, hướng dẫn người dân đổi, cấp GPLX.

Ông Nguyễn Văn Hùng (trú quận 6) cho biết, đọc được thông tin trên báo, đài, trong sáng 1/3, ông đã đến nộp hồ sơ để đổi GPLX trên đường Lý Chính Thắng.

Người dân TP.HCM cấp, đổi giấy phép lái xe trong sáng 1/3. Ảnh: D.B

"Tôi đã dậy từ 5h30 sáng để chuẩn bị nhưng bất ngờ khi đến đây không có tình trạng phải chờ lâu hay chen chúc như các thông tin tôi đọc trước đó. Người dân đến đây đều được các cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, các thủ tục thực hiện nhanh chóng", ông Hùng nói.

Theo nhiều người dân, so với trước đây, việc cấp, đổi GPLX hiện đã được thực hiện nhanh chóng và chuyên nghiệp hơn.

"Việc công an tiếp nhận cấp, đổi GPLX là hợp lý, tôi hoàn toàn ủng hộ. Mọi công tác diễn ra có tổ chức và bài bản hơn hẳn", ông Thành Chiến (trú quận Tân Bình) chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân làm hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe. Ảnh: D.B

Để chuẩn bị cho nhiệm vụ mới, những ngày qua, các cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM đã được tập huấn, trang bị các kiến thức quan trọng liên quan đến nghiệp vụ sát hạch, cấp GPLX

Theo Đại tá Nguyễn Đình Dương - Phó giám đốc Công an TP.HCM, các cán bộ, chiến sĩ được đề nghị thực hiện nghiêm túc các quy định, nội quy của lớp tập huấn, thực hành đầy đủ các nội dung theo chương trình. Đồng thời tích cực tham gia ý kiến, trao đổi cởi mở về các nội dung tập huấn để kịp thời giải đáp, hướng dẫn; bảo đảm thực hiện mục tiêu, yêu cầu lớp tập huấn đã đề ra để phục vụ người dân trong công tác cấp đổi GPLX trong thời gian tới.

Kể từ ngày 1/3, Công an TP.HCM sẽ tiếp nhận hồ sơ sát hạch, đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên địa bàn TP.HCM. Cụ thể, việc tiếp nhận được thực hiện tại: Trụ sở số 252 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3; Trụ sở số 8 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12; Trụ sở số 111 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú.

Các thủ tục được thực hiện nhanh chóng, không xảy ra tình trạng ùn ứ. Ảnh: D.B

Các thủ tục hành chính về cấp, đổi GPLX sẽ không thay đổi khi thực hiện chuyển giao giữa Bộ GTVT và Bộ Công an. Người dân hoàn toàn có thể làm các thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe bình thường như hiện nay tại các điểm tiếp nhận trực tiếp hoặc thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đổi, cấp lại GPLX, tiết kiệm thời gian, kinh phí đi lại và chờ đợi, Công an TP.HCM sẽ bố trí thêm 22 điểm tại Công an 17 phường thuộc các quận, TP.Thủ Đức đang thực hiện đăng ký xe mô tô và Công an 45 xã trung tâm thuộc huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè (cụ thể: thị trấn Củ Chi, thị trấn Hóc Môn, thị trấn Tân Túc, xã Phú Xuân, thị trấn Cần Thạnh).

Hướng dẫn về việc đổi, cấp lại bằng lái xe

Người dân khi có nhu cầu cấp, đổi GPLX sẽ được thực hiện theo hai cách, gồm: trực tiếp và trực tuyến. Phí mỗi lần đổi, cấp lại GPLX người dân là 135.000 đồng (thực hiện theo thông tư 37/2023 của Bộ Tài chính).

Bên cạnh đó, người dân có nhu cầu cấp, đổi GPLX bằng hình thức trực tuyến thì truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia, sau đó chọn dịch vụ "Đổi giấy phép lái xe". Tại đây, lựa chọn cơ quan tiếp nhận, lý do đổi giấy phép lái xe rồi tra cứu thông tin giấy phép lái xe đã cấp bằng số giấy phép lái xe.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM đã được tập huấn trước đó để nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: D.B

Tiếp theo, kiểm tra thông tin cá nhân và giấy phép lái xe rồi tra cứu thông tin sức khỏe đã khám bằng mã giấy khám sức khỏe hoặc số căn cước công dân, sau đó xem chi tiết sức khỏe. Sau đó xem hướng dẫn và tải ảnh chân dung. Bước tiếp theo là đính kèm thành phần hồ sơ theo hướng dẫn, kiểm tra lại thông tin liên hệ. Rồi cam kết thông tin và nhấn tiếp tục. Người dân cần lựa chọn hình thức nhận kết quả, kiểm tra thông tin người nhận và nhập địa chỉ nhận kết quả.

Người dân chờ đến lượt làm hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe. Ảnh: D.B

Cuối cùng là chọn "Nộp hồ sơ", có thể xem lại thông tin sau khi nộp hồ sơ thành công. Sau khi nhấn "Nộp hồ sơ", người dân đã đăng ký thành công dịch vụ đổi giấy phép trên cổng dịch vụ công mức độ 4, chờ cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu sai sót hoặc thiếu thông tin cần bổ sung).

Phí cấp, đổi giấy phép lái xe qua dịch vụ công trực tuyến là 115.000 đồng/lần cấp (thực hiện theo thông tư 63/2023 của Bộ Tài chính). Thời gian trả kết quả và hiển thị thông tin lên VNeID sẽ tương đương với làm trực tiếp. Kết quả giấy phép lái xe được trả thông qua dịch vụ bưu chính theo yêu cầu của cá nhân.