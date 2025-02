Người dân TP.HCM chi mạnh tay ở lĩnh vực nào trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ?

Theo số liệu từ Cục Thống kê TP.HCM vừa công bố, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1/2025 ước đạt 107.996 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ.

Cơ quan này nhận định tháng 1 là thời gian cao điểm của hoạt động mua sắm trước Tết Nguyên đán, các đơn vị kinh doanh trên địa bàn tăng cường nguồn cung hàng hóa, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng với chất lượng, mẫu mã đa dạng, giá cả bình ổn.

Việc chuẩn bị này góp phần đẩy tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tại TP.HCM.

Người dân TP.HCM đã chi gần 54.000 tỷ đồng để mua sắm Tết. Ảnh: Hồng Phúc

Cụ thể, doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 1/2025 tại TP.HCM ước đạt 53.717 tỷ đồng, chiếm 49,7% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 5,8% so với tháng trước và tăng 11,5% so với cùng kỳ.

Trong đó, nhóm các mặt hàng phục vụ nhu cầu chủ yếu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao so với tháng trước như lương thực, thực phẩm chiếm 30,5%, tăng 5,7%; đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 11,1%; vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 14,1%.

Nhiều hệ thống siêu thị, nhà phân phối lớn cũng cho biết những ngày sát Tết, sức mua tại TP.HCM tăng mạnh. Điều này giúp giải tỏa phần nào nỗi lo “không có người mua” được các nhà sản xuất và doanh nghiệp phân phối dự báo trước đó.

Số liệu từ Cục Thống kê TP.HCM cũng cho thấy, hoạt động thương mại điện tử tăng trưởng tích cực góp phần thúc đẩy dịch vụ logistic tại TP.HCM, đồng thời vận tải đang trong mùa cao điểm tết Nguyên đán, qua đó góp phần tổng doanh thu vận tải hành khách, hàng hóa, bốc xếp và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 1 tăng 22,6% so với cùng kỳ.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 1/2025 ước đạt 12.832 tỷ đồng, chiếm 11,9% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 21,6% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu lưu trú giảm 10,9% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ ăn uống tăng 27,3% so với cùng kỳ. Dịch vụ lữ hành tháng 1 ước đạt 2.598 tỷ đồng, tăng 17,0% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1/2025 tại TP.HCM ước đạt 107.996 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Nguồn: Cục Thống kê TP.HCM

Số lượng khách quốc tế đến TP.HCM trong tháng 1 ước đạt 493.800 lượt, tăng 18,6% so với cùng kỳ.

Doanh thu dịch vụ khác ước đạt 38.849 tỷ đồng, giảm 16,6% so với tháng trước và giảm 1,6% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản ước đạt 22.932 tỷ đồng, chiếm 59,0% trong doanh thu dịch vụ khác, giảm 3,3%…

Về chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chương trình bình ổn thị trường của TP.HCM tiếp tục phát huy hiệu quả, các doanh nghiệp đảm bảo cung ứng hàng hóa xuyên suốt phục vụ người dân trước, trong và sau Tết, thị trường giá cả hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn duy trì ổn định.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2025 tại TP.HCM chỉ tăng 0,92% so với tháng trước và tăng 4,29% so với cùng kỳ.