Người dân TP.HCM giật mình vì sấm sét, mưa ào ạt từ rạng sáng

Sáng 12/11, người dân TP.HCM thức dậy trong tiếng sấm chớp dữ dội. Từ khoảng 5h sáng, bầu trời các quận trung tâm và khu vực ven đô đã phủ mây đen dày đặc, sấm vang rền từng đợt. Đến khoảng 6h, mưa bắt đầu đổ xuống trên diện rộng, nhiều tuyến đường.

Người dân đi làm buổi sáng cho biết, mưa kéo dài và dông mạnh khiến tầm nhìn giảm đáng kể. “Tôi ra khỏi nhà lúc 6h30 mà trời tối sầm như đang giữa đêm, sấm chớp liên tục, mưa mỗi lúc một nặng hạt”, anh Nguyễn Văn Hùng (ngụ phường Hiệp Bình, TP.HCM) chia sẻ.

TP.HCM mưa từ sáng sớm, người dân di chuyển khó khăn. Ảnh: Q.D

Đà Nẵng: Vành đai phía Tây tiếp tục sạt lở, đất đá tràn kín mặt đường sau mưa lớn

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, nguyên nhân gây mưa là do áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu kết hợp với vùng hội tụ gió yếu trên khu vực Nam bộ. Theo dõi qua ảnh mây vệ tinh, radar thời tiết và định vị sét cho thấy, vùng mây dông đang phát triển mạnh, gây mưa rào và dông kèm sét tại nhiều khu vực: Cần Giờ, Nhà Bè, Thủ Đức, Phú Nhuận, Tân Thuận, Phước Long, Bình Trưng, Long Trường, Phước Hải, Long Sơn, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Dĩ An, Tân Uyên...

Trong 30 phút đến 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, mở rộng phạm vi mưa sang các khu vực lân cận. Lượng mưa phổ biến 10–80mm, có nơi trên 90mm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh cấp 5–7 (8–17m/s).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp và khu vực nội thành TP.HCM. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được đánh giá ở mức 1.

Biểu đồ cho thấy vùng mây gây mưa bao phủ khu vực TP.HCM và Đông Nam bộ. Ảnh: TTKT

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi dông sét, chú ý quan sát khi lưu thông qua các khu vực có cây xanh, biển quảng cáo, đồng thời theo dõi thêm các bản tin cập nhật trong ngày để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết bất thường.