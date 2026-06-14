Hơn 60 tay vợt tranh tài Giải pickleball cho người làm báo tại TP.HCM
Giải Pickleball các cơ quan báo chí Proimage lần 3 năm 2026 tạo sân chơi ý nghĩa cho các nhà báo tại TP.HCM nhân dịp 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
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"Thêm hình ảnh về hàng dài người xếp hàng chờ rời Ukraine tại trạm kiểm soát Krakovets", kênh Telegram của ấn phẩm này đưa tin.
Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine (SBSU) thông báo trên kênh Telegram hôm Chủ nhật rằng công tác sửa chữa các làn đường dành cho xe buýt đi vào Ba Lan (xuất cảnh Ukraine ) sẽ bắt đầu tại cửa khẩu biên giới Ba Lan "Medika" từ ngày 15 tháng 6. Trích dẫn thông tin từ phía Ba Lan, SBSU cho biết dịch vụ xe buýt sẽ không bị gián đoạn, nhưng việc xử lý và thông quan xe buýt tại cửa khẩu Shehyni-Medika sẽ bị chậm trễ.
Dự kiến sẽ có sự giảm sút về lưu lượng xe buýt thông qua. Thông báo lưu ý rằng cửa khẩu này là một trong những cửa khẩu bận rộn nhất trên biên giới Ukraine-Ba Lan.
Trong một diễn biến khác, Quân đội Nga đã kiểm soát 117 tòa nhà ở Konstantinovka, tiêu diệt 90 binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraine, ba xe bọc thép và 20 xe bán tải, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo.
"Trong 24 giờ qua, 117 tòa nhà đã được giải phóng tại làng Konstantinovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Quân địch đã thiệt hại tới 90 binh sĩ, 3 xe bọc thép và 20 xe bán tải", thông cáo cho biết.
Những lời chỉ trích đối với chính sách trừng phạt của châu Âu đã không ngăn cản Mỹ mắc phải sai lầm tương tự: Hạ viện đã thông qua thêm các lệnh cấm chống Nga và một gói viện trợ đáng kể cho Ukraine. Nhưng ý tưởng đạt được một thỏa thuận với Điện Kremlin bên kia Đại Tây Dương vẫn chưa bị từ bỏ. RIA Novosti đưa tin về những động thái của Washington.