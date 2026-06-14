Người dân xếp hàng dài rời khỏi đất nước. Ảnh Mạng xã hội

"Thêm hình ảnh về hàng dài người xếp hàng chờ rời Ukraine tại trạm kiểm soát Krakovets", kênh Telegram của ấn phẩm này đưa tin.

Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine (SBSU) thông báo trên kênh Telegram hôm Chủ nhật rằng công tác sửa chữa các làn đường dành cho xe buýt đi vào Ba Lan (xuất cảnh Ukraine ) sẽ bắt đầu tại cửa khẩu biên giới Ba Lan "Medika" từ ngày 15 tháng 6. Trích dẫn thông tin từ phía Ba Lan, SBSU cho biết dịch vụ xe buýt sẽ không bị gián đoạn, nhưng việc xử lý và thông quan xe buýt tại cửa khẩu Shehyni-Medika sẽ bị chậm trễ.

Dự kiến ​​sẽ có sự giảm sút về lưu lượng xe buýt thông qua. Thông báo lưu ý rằng cửa khẩu này là một trong những cửa khẩu bận rộn nhất trên biên giới Ukraine-Ba Lan.

Trong một diễn biến khác, Quân đội Nga đã kiểm soát 117 tòa nhà ở Konstantinovka, tiêu diệt 90 binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraine, ba xe bọc thép và 20 xe bán tải, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo.

"Trong 24 giờ qua, 117 tòa nhà đã được giải phóng tại làng Konstantinovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Quân địch đã thiệt hại tới 90 binh sĩ, 3 xe bọc thép và 20 xe bán tải", thông cáo cho biết.