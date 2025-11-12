“Người đẹp Tây Đô” chính thức lên đường chinh phục Miss International 2025 tại Nhật Bản

Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy lên đường sang Nhật Bản thi Miss International 2025

Tối 11/11, Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP. HCM) để khởi hành sang Nhật Bản tham dự cuộc thi Miss International 2025 (Hoa hậu quốc tế). Hành trình dự thi của Hoa hậu Kiều Duy kéo dài hơn 2 tuần, từ ngày 12/11 đến 27/11.

Xuất hiện tại sân bay trước giờ khởi hành, Hoa hậu Kiều Duy diện váy cổ yếm truyền thống, tôn lên vẻ đẹp thanh lịch và nữ tính với bờ vai thon gọn, quyến rũ.

Ba, mẹ và người thân của Kiều Duy từ quê nhà lên TP Hồ Chí Minh để tiễn cô lên đường dự thi quốc tế. Tại sân bay, người đẹp đã cùng ê-kíp tổ chức sinh nhật bất ngờ cho mẹ.



Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy tại sân bay. (Ảnh: NVCC)

“Chuyến đi này tôi không mang theo quá nhiều vali nhưng mỗi bộ trang phục, đôi giày, từng bài tập đều chứa trong đó câu chuyện về những người đã giúp tôi chuẩn bị suốt mấy tháng qua. Khi đóng vali lại, tôi nhận ra mình không chỉ mang theo quần áo và phụ kiện, mà mang theo cả tình yêu, sự tin tưởng và nỗ lực của rất nhiều người”, Kiều Duy bày tỏ.

Trong hơn 100 kg hành lý mang đi thi quốc tế, stylist Kiệt Cao cùng ê-kíp đã chuẩn bị gần 30 bộ trang phục từ các nhà thiết kế nổi tiếng, tất cả đều “đo ni đóng giày” cho Hoa hậu Kiều Duy. Mỗi bộ cánh đi kèm phụ kiện được tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo cô xuất hiện chỉn chu và ấn tượng trong mọi hoạt động, từ thảm đỏ đến các sự kiện bên lề của cuộc thi.

“Hành trình đồng hành cùng Kiều Duy đầy thử thách nhưng cũng rất thú vị. Chúng tôi đã dành thời gian dài để tìm kiếm trang phục, thử nghiệm và tinh chỉnh chỉ để Kiều Duy xuất hiện thật hoàn hảo và tự tin nhất. Nhiều người nghĩ stylist chỉ chọn váy áo, nhưng thật ra mỗi chi tiết nhỏ, từ đôi khuyên tai, sợi dây chuyền, chiếc vòng đến đôi giày cao hay thấp đều ảnh hưởng đến tổng thể. Có những khoảnh khắc chúng tôi như chạy đua với thời gian để chỉnh váy, tìm đồ thay thế khi giày hay phụ kiện hỏng”, stylist Kiệt Cao chia sẻ.

Không chỉ có bộ sưu tập váy áo, hành trang của Hoa hậu Kiều Duy còn bao gồm những món quà đặc biệt, mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam để gửi tặng cho bạn bè quốc tế. “Với khát khao quảng bá nét đẹp văn hoá dân tộc và sức trẻ Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, tôi sẽ mang đến hình ảnh chỉn chu, tự tin và đầy bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam tại Miss International 2025”, Kiều Duy chia sẻ tại buổi send-off ngày 4/11 trước đó.

Dàn người đẹp gồm toàn Hoa hậu, Á hậu như Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Đoàn Thiên Ân, Phạm Ngọc Phương Anh, LONA Kiều Loan, Bùi Khánh Linh, Minh Thư, Hồng Hạnh, Cẩm Ly, Thu Ngân, Thu Trà… ra sân bay tiễn Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy đi Nhật Bản. (Ảnh: NVCC)

Thời gian qua, Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy dồn hết tâm sức cho hành trình Miss International 2025. Cô tập trung trau dồi kiến thức, hoàn thiện kỹ năng giao tiếp - ứng xử, tiếng Anh, catwalk, trang điểm - làm tóc, thanh nhạc và vũ đạo dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia. Bên cạnh đó, Kiều Duy cũng dành nhiều tâm huyết cho dự án nhân ái “Chạm”, bao gồm hoạt động trao tặng tủ thuốc, vật dụng y tế đến với các trạm y tế địa phương…

Theo lịch trình Miss International 2025, ngoài các phần thi quan trọng như tài năng, phỏng vấn, trình diễn bikini và trang phục dân tộc, đại diện Việt Nam sẽ cùng các thí sinh di chuyển giữa nhiều thành phố, tham gia hoạt động từ thiện đồng thời gặp gỡ và giao lưu văn hóa. Đêm chung kết cuộc thi Miss International 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 27/11.

Nguyễn Ngọc Kiều Duy đăng quang Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. Trước đó, người đẹp sinh năm 1993 giành danh hiệu Người đẹp Tây Đô 2023; Á khôi 1 tại cuộc thi Học sinh - Sinh viên thanh lịch Cần Thơ 2023.

Ngoài việc từng 2 lần đoạt Giải 3 hùng biện tiếng Anh tỉnh Vĩnh Long, Nguyễn Ngọc Kiều Duy có niềm đam mê các môn thể thao. Cô từng gặt hái được một số thành tích như: Huy chương vàng Hovilo Games 2022 môn Bóng chuyền; Huy chương Đồng Thái cực đơn đao; Huy chương bạc Hội khỏe Phù đổng tỉnh Vĩnh Long môn Bóng chuyền (2020 - 2021); Giải nhì đối kháng Taekwondo mở rộng...