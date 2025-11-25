"Người đẹp Tây Đô" gây bất ngờ khi đọc tục ngữ Việt Nam tại Bán kết Miss International 2025

Hoa hậu Kiều Duy diện trang phục lấy cảm hứng từ hạt gạo

Ngày 24/11, phần thi Bán kết của Miss International 2025 diễn ra tại Nhật Bản. Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy cùng các thí sinh trải qua các phần thi trình diễn trang phục dạ hội, áo tắm và thuyết trình. Thành phần Ban giám khảo có đương kim Miss International Huỳnh Thị Thanh Thuỷ và Miss International 2023 Andrea Rubio.

Trong phần thi dạ hội, Hoa hậu Kiều Duy, người từng giành giải Nhất cuộc thi "Người đẹp Tây Đô", Miss International Vietnam 2024 diện thiết kế mang tên “Gạo trắng” của NTK Đỗ Long kết hợp layout tóc thẳng chẻ ngôi giữa, tạo nên hình ảnh vừa thanh lịch, vừa hiện đại.

Trang phục "Gạo trắng" của hoa hậu Kiều Duy tại Miss International 2025. (Ảnh: NVCC)

Trang phục “Gạo trắng” lấy cảm hứng từ hạt gạo, biểu tượng của sự thuần khiết và sức sống bền bỉ của người Việt. Thiết kế cổ yếm ôm dài được đính kết toàn bộ bằng pha lê và ngọc trai, tạo hiệu ứng lấp lánh như những hạt gạo dưới ánh đèn.

Phần tùng lưới mềm nhẹ sau hông gợi hình ảnh cánh đồng lúa trong gió, mang đến vẻ thanh tao và uyển chuyển. Bộ váy tôn nét tinh khôi của Hoa hậu Kiều Duy và kể câu chuyện về giá trị nguồn cội, là hành trang người đẹp mang theo trên hành trình bước ra quốc tế.

Sau đó, Hoa hậu Kiều Duy tiếp tục phô diễn vẻ đẹp hình thể trong phần thi trang phục áo tắm. Đại diện Việt Nam diện thiết kế bikini màu trắng của NTK Khang Trịnh với phần đính kết ở phần ngực làm điểm nhấn. Trên sân khấu, Kiều Duy khoe body thon gọn, cân đối cùng những bước catwalk uyển chuyển, tự tin.

Trong buổi thi Bán kết, Hoa hậu Kiều Duy có phần trình bày trong một phút trước ban giám khảo. Đây là cơ hội để cô thể hiện bản lĩnh, truyền tải thông điệp cá nhân. Người đẹp gửi lời chào bằng tiếng Nhật và tiếng Việt, giới thiệu bản thân đang theo học Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh.

Kiều Duy thi Trang phục dạ hội tại Miss International 2025. (Clip: NVCC)

Đặc biệt, Hoa hậu Kiều Duy khéo léo chia sẻ nguồn cảm hứng lớn nhất của mình đến từ câu tục ngữ Việt Nam: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết và niềm tin rằng những hành động nhỏ khi được chung tay thực hiện có thể tạo nên những thay đổi lớn.

Kiều Duy đúc kết thông điệp cô mang đến Miss International: “Tôi có cơ hội đến với đất nước Nhật Bản, được tận hưởng từng góc truyền thống văn hóa, những món ăn ngon và sự chào đón nồng hậu từ mọi người. Tôi ở đây cùng các chị em, những người đến từ nhiều miền văn hóa khác nhau, nhưng tất cả chúng tôi đều hướng đến một mục tiêu chung là góp phần làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Chúng tôi đại diện cho tình yêu thương và giá trị văn hóa, và tôi tin rằng, cùng nhau, chúng tôi có thể tạo nên một thế giới tươi sáng và tốt đẹp hơn”.



Sau hơn 2 tuần diễn ra, đêm chung kết Miss International 2025 sẽ diễn ra vào ngày 27/11 tới.