Người độc thân bị "kỳ thị" tại Hàn Quốc

Nhà hàng mì ở thành phố Yeosu gây xôn xao khi treo biển với nội dung họ không bán sự cô đơn và không chào đón khách đến một mình. Tấm biển yêu cầu người đi một mình phải gọi ít nhất hai phần ăn hoặc đi cùng vợ, chồng, người yêu hay bạn bè. Một thực khách chụp lại thông báo và đăng lên mạng xã hội vào ngày 10/11. Bức ảnh thu hút hơn 300.000 lượt xem chỉ sau thời gian ngắn.

Thông điệp của chủ quán lập tức tạo nên một cuộc tranh luận rộng. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao nhà hàng lại gắn việc ăn một mình với hình ảnh tiêu cực. Một số người nói họ cảm thấy hành động đó xúc phạm khách hàng và gợi lên cảm giác bị phân biệt đối xử. Nhưng cũng có người cho rằng chủ quán muốn tối ưu doanh thu và không có ý xúc phạm ai.

Những ý kiến trái chiều này không phải lần đầu xuất hiện. Cuối tháng 7, một YouTuber du lịch chia sẻ cô gặp tình huống tương tự tại một nhà hàng nổi tiếng ở tỉnh Jeolla Nam. Nhân viên yêu cầu cô ăn nhanh và rời đi dù cô đã gọi hai phần ăn theo yêu cầu. Câu chuyện của cô khiến nhiều người bức xúc vì cho rằng nhà hàng từ chối khách đi một mình không dựa trên lý do chính đáng.

Chuỗi sự việc nói trên khiến dư luận nhận ra khoảng cách giữa thực tế xã hội và cách các cơ sở kinh doanh ứng xử với người độc thân. Hàn Quốc có số lượng lớn người sống một mình, nhưng nhiều cửa hàng vẫn né tránh phục vụ họ. Nhiều người kể lại họ thường bị hỏi tại sao lại đi ăn một mình hoặc bị yêu cầu chờ lâu hơn dù bàn trống vẫn còn.



Ảnh minh họa. IG.

Tỷ lệ hộ độc thân ở Hàn Quốc tăng mạnh trong gần một thập kỷ qua. Tại Seoul, các con số thống kê cho thấy hộ độc thân tăng từ 29,5% năm 2015 lên 39,3% vào năm 2023. Nhiều người trong số họ ăn ít nhất một bữa một mình mỗi ngày. Các hoạt động một mình, từ xem phim đến du lịch, trở thành lựa chọn phổ biến.

Dù vậy, nhiều người vẫn gặp rào cản khi tham gia các hoạt động tưởng chừng bình thường. Khoảng 70% nhà hàng truyền thống, nhất là quán BBQ, yêu cầu khách phải có từ hai người trở lên. Nhiều nơi từ chối phục vụ khách đi một mình ngay cả khi họ đồng ý trả tiền cho hai suất. Những quy định không chính thức này khiến người độc thân gặp khó khăn khi muốn tận hưởng bữa ăn theo cách họ thấy thoải mái.

Một khảo sát năm 2025 của Korea Research cho thấy 55% người Hàn dưới 30 tuổi thừa nhận họ cảm thấy xấu hổ hoặc bị đánh giá khi ăn một mình ở nơi công cộng. Kết quả khảo sát phản ánh thái độ coi việc ăn uống như một hoạt động tập thể bắt buộc thay vì nhu cầu cá nhân.

Bà Bella DePaulo, nhà tâm lý học xã hội tại Đại học California, gọi tình trạng này là singlism. Thuật ngữ này mô tả các định kiến và hành vi phân biệt đối xử với người không kết hôn. Bà DePaulo nói singlism không chỉ nằm trong nhận thức mà còn thể hiện qua nhiều chính sách ưu tiên người đã lập gia đình. Nhiều chính sách an sinh hoặc hỗ trợ nhà ở được thiết kế cho hộ gia đình từ hai người trở lên, trong khi người độc thân không được hưởng các hỗ trợ tương đương.

Gi Wuok Shin, giáo sư xã hội học tại Đại học Stanford, đánh giá Hàn Quốc cần xem xét vấn đề một cách toàn diện. Ông nói nước này thiếu một đạo luật chống phân biệt đối xử hoàn chỉnh. Báo cáo của HRW năm 2025 cũng nêu rõ khoảng trống pháp lý liên quan đến bảo vệ quyền lợi người độc thân trong các lĩnh vực như nhà ở, phúc lợi và tiếp cận dịch vụ.

Ông Shin cho rằng xã hội nên thay đổi cách nhìn nhận về lựa chọn sống độc thân. Ông nói trường học và truyền thông cần đóng vai trò quan trọng trong giáo dục về sự đa dạng của các hình thức sống. Khi người dân không còn mặc định rằng sống một mình là điều bất ổn, các hoạt động xã hội sẽ diễn ra tự nhiên hơn và giảm áp lực tâm lý cho nhiều người trẻ.

Nhiều chuyên gia cũng ghi nhận những thay đổi tích cực trong thói quen tiêu dùng. Các cửa hàng tiện lợi mở rộng khu vực đồ ăn dành cho một người. Nhiều quán cà phê thiết kế bàn đơn để phục vụ khách muốn làm việc hoặc ăn uống một mình. Tuy vậy, những thay đổi này vẫn chưa đủ để xóa bỏ định kiến lâu năm.



Theo: JoongAng