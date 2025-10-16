Người lao động nào sẽ nhận 1,3 triệu đồng và nhiều phần quà ý nghĩa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026?

Đoàn viên, người lao động khó khăn được hỗ trợ 1,3 triệu đồng dịp Tết Bính Ngọ

Theo kế hoạch, dịp Tết Nguyên đán 2026 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức thăm, tặng quà, chúc tết đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp.

Cụ thể, đoàn sẽ thăm, tặng quà, chúc tết đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị (trong các khu công nghiệp, khu chế xuất) có kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật, đông công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, vùng sâu - vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Mức hỗ trợ dự kiến là 1,3 triệu đồng/người, bao gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 300.000 đồng là quà hiện vật. Kinh phí thực hiện được chi từ quỹ hoạt động thường xuyên tại cấp Tổng Liên đoàn.

Đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn sẽ được Công đoàn tặng tiền và quà trị giá 1,3 triệu đồng đợt Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh minh họa: NH

Bên cạnh đó, chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” sẽ được tổ chức trực tiếp nhằm cung cấp các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, chất lượng với giá ưu đãi, tặng phiếu mua hàng, tặng sản phẩm với giá “0 đồng”, giảm giá, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tặng quà, tư vấn pháp luật, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc, thay dầu xe máy miễn phí... cho đoàn viên, người lao động.

Chương trình diễn ra theo hình thức trực tiếp được Tổng Liên đoàn tổ chức tại 1 địa phương có đông công nhân, người lao động.

Ngoài ra, Tổng Liên đoàn hỗ trợ một số tỉnh, thành phố phía Nam (TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh) tổ chức chuyến xe, chuyến tàu, chuyến bay đưa, đón người lao động về quê đón Tết ở miền Trung (Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa) và miền Bắc.

Công đoàn sẽ tổ chức “Bữa cơm tất niên Công đoàn” Tết Bính Ngọ 2026

Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã thảo luận về Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Dự kiến, nguồn lực và đối tượng chăm lo Tết Bính Ngọ lớn hơn các năm trước.

Theo đó, tại cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tổ chức đi thăm, tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp. Mức chi dự kiến từ 1,3 triệu đồng/người, trong đó gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 300.000 đồng quà hiện vật.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tham dự các chương trình Tết sum vầy, Bữa cơm tất niên Công đoàn được tổ chức tại các Công đoàn cơ sở. Ngoài ra, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tổ chức chương trình Chợ Tết Công đoàn Xuân 2026 trực tiếp dự kiến tại thành phố Hà Nội hoặc TP.HCM; tổ chức chương trình Chợ Tết Công đoàn Xuân 2026 trực tuyến trên trang thông tin điện tử chính thức của chương trình, tặng 300.000 voucher, mỗi voucher trị giá 500.000 đồng cho đoàn viên, người lao động (tăng 100.000 voucher với năm 2025).

Ngoài tặng tiền và quà, tổ chức công đoàn còn tổ chức “Bữa cơm tất niên Công đoàn” Tết Bính Ngọ 2026 cho người lao động không về quê đón Tết. Ảnh: NN

Ngoài ra, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức chuyến xe, chuyến tàu, chuyến bay đưa đón người lao động làm việc tại TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh về quê (phía Bắc) đón Tết.

Tại các LĐLĐ tỉnh, thành phố, các Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tập đoàn kinh tế, Công đoàn Tổng công ty, sẽ tổ chức chương trình Tết sum vầy; tổ chức thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động; tổ chức chuyến xe, chuyến tàu, chuyến bay đưa đón người lao động về quê đón Tết, từ nguồn tài chính của các cấp, huy động nguồn xã hội hóa và nguồn tài chính tổng liên đoàn cấp.

Tại cấp cơ sở, Công đoàn cơ sở sẽ tổ chức chương trình Tết sum vầy; tổ chức thăm, tặng quà chúc Tết đoàn viên, người lao động; tổ chức chuyến xe, chuyến tàu, chuyến bay đưa đón người lao động về quê đón Tết.

Đặc biệt, năm nay sẽ có thêm điểm mới là Công đoàn sẽ tổ chức “Bữa cơm tất niên Công đoàn” Tết Bính Ngọ 2026 với trị giá 70.000 đồng/suất từ nguồn tài chính Công đoàn, cộng với nguồn hỗ trợ của doanh nghiệp, chính quyền địa phương hoặc xã hội hóa (nếu có, không giới hạn giá trị); tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết, thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê đón Tết.