Người bị dùng nhục hình lãnh án trong vụ ma túy, người nhà nói sẽ đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm

Liên quan vụ án này, VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ra trước TAND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để xét xử đối với Nguyễn Mạnh Dũng (SN 1992; cựu thượng úy Công an xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) và Nguyễn Danh Thiện (SN 2000; cựu dân phòng xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) về tội "Dùng nhục hình" theo khoản 1 Điều 373 BLHS.

Cụ thể, Dũng và Thiện trong quá trình điều tra, xét hỏi Hậu đã có hành vi dùng nhục hình, vụ án này sẽ được xét xử vào ngày 24/2 tới tại TAND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

"Trong vụ án này, các bị can thực hiện tội phạm dưới hình thức đồng phạm. Bị can Nguyễn Mạnh Dũng, người giữ vai trò chính, trực tiếp thực hiện và chỉ đạo bị can Nguyễn Danh Thiện thực hiện, bị can Thiện là người thực hành, có vai trò thấp hơn bị can Nguyễn Mạnh Dũng", cáo trạng VKSND tối cao nêu rõ…