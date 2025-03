Người mặc đồ giống "Vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ đánh nhau vì mâu thuẫn trong làm ăn

Người mặc đồ giống "Vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ được tập đoàn Trung Nguyên và nhân chứng trong quán cà phê xác nhận không đúng ông Vũ. Người này đánh nhau do mâu thuẫn trong làm ăn. Clip: M.H

Tối 9/3, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, liên quan clip đánh nhau loạn xạ ở quán cà phê trên đường Trần Não, Công an phường An Khánh đã triệu tập hai đối tượng để làm việc.

Theo nguồn tin, hai người đàn ông đánh nhau ở quán cà phê do mâu thuẫn trong làm ăn, họ đã quen biết nhau nhiều năm. Sau khi đánh nhau, hai người đàn ông tiếp tục nói chuyện giảng hòa.

Riêng người đàn ông mặc đồ giống "Vua cà phê"cho biết mình "thích mặc theo phong cách của ông Đặng Lê Nguyên Vũ".

Hiện Công an phường An Khánh, TP.Thủ Đức đang lập hồ sơ để gửi đến Công an TP.HCM, tiếp tục làm rõ sự việc đánh nhau.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 9/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai người đàn ông đánh nhau loạn xạ trong quán cà phê. Trong đó, có một người đàn ông ăn mặc với phong cách giống "Vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ.

Theo clip đang lan truyền, người mặc đồ giống ông Vũ cầm cây dù đánh loạn xạ vào đối phương. Sau đó, đối phương đánh trả lại. Hai bên giằng co một hồi mới dừng. Xác minh của phóng viên, vụ việc xảy ra tại một quán cà phê đường Trần Não, phường An Khánh, TP.Thủ Đức vào khoảng 16h30 ngày 8/3.

Về phía Tập đoàn Trung Nguyên, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, người trong clip đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội không phải là ông Đặng Lê Nguyên Vũ.