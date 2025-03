Người mua trái phiếu do hệ sinh thái Egroup phát hành "như ngồi trên lửa"

Cuối năm 2024 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục EGroup (Tập đoàn EGroup) về tội đưa hối lộ.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, về tội nhận hối lộ.

Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Tập đoàn EGroup và Nguyễn Thị Hoài Hương, kế toán Công ty cổ phần đầu tư và phân phối EGame (Công ty EGame), bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Tập đoàn EGroup, Kế toán trưởng Công ty EGame, bị khởi tố về tội đưa hối lộ.

Các quyết định tố tụng nêu trên nằm trong quá trình cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn EGroup, Công ty EGame và các đơn vị liên quan.

Ông Nguyễn Ngọc Thuỷ bị khởi tố thêm tội đưa hối lộ sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó ngày 26/3/2024, Shark Thủy và Đặng Văn Hiền (Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty EGame) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu điều tra xác định, từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Egame thực hiện hành vi gian dối, sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn.

Các hình thức giao dịch ông Thủy dùng để huy động vốn là bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.

Dữ liệu doanh nghiệp thể hiện, hệ sinh thái của ông Nguyễn Ngọc Thủy trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm…

Trong đó, Tập đoàn Egroup là công ty mẹ, các công ty con nổi bật gồm: Apax Holdings - đứng sau chuỗi trung tâm Anh ngữ Apax Leaders, hệ thống mầm non Igarten, trường liên cấp Firbank Australia; hay Công ty cổ phần tập đoàn hạ tầng giáo dục (Edu Infra Group) Công ty cổ phần Ozen Health and Beauty; Công ty cổ phần Anh ngữ Apax…

Theo dữ liệu doanh nghiệp, nhiều công ty trong hệ sinh thái của Shark Thủy đều do ông Nguyễn Ngọc Khánh làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Đơn cử một số Công ty như: Công ty cổ phần tập đoàn hạ tầng giáo dục (Edu Infra Group): Công ty cổ phần Ozen Health and Beauty; Công ty cổ phần Anh ngữ Apax…

Nhiều công ty trong hệ sinh thái của "Shark Thuỷ" do ông Nguyễn Ngọc Khánh làm Tổng Giám đốc hoặc đại diện pháp luật.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp có sự hiện diện của ông Nguyễn Ngọc Khánh là pháp nhân phát hành trái phiếu để huy động nguồn vốn hàng nghìn tỷ, với sự tham gia của cả nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân.

Đơn cử như Công ty cổ phần Anh ngữ Apax (Apax English) có địa chỉ tại tầng 2, toà nhà 25T1 N05, khu đô thị Đông Nam Trần Duy, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội do Nguyễn Ngọc Khánh và Nguyễn Ngọc Thuỷ là người đại diện theo pháp luật. Vốn điều lệ đăng ký hiện tại là hơn 800 tỷ đồng. Danh sách cổ đông sáng lập gồm: Công ty cổ phần đầu tư và phân phối EGAME, Nguyễn Ngọc Thuỷ, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Thuỳ Thương.

Ngày 23/2/2021, Apax English phát hành 2 triệu trái phiếu mã AECCH2123001 mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Giá trị phát hành là 200 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, lãi suất 12%/năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo.

Mục đích phát hành là để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng sàn thương mại tầng 1,2,3 và tầng KT1 tòa A của dự án Việt Đức Complex tại 164 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân (Hà Nội) với tổng diện tích 3.403m2, có giá 150 tỷ đồng.

Đến ngày 24/8/2021, Apax English tiếp tục phát hành 30.000 trái phiếu mã AECCH2124001 mệnh giá 10 triệu đồng, tương ứng huy động được 300 tỷ đồng. Lãi suất trái phiếu 12,5%/năm.

Mục đích phát hành là để tăng quy mô vốn hoạt động và cơ cấu lại các khoản nợ của tổ chức phát hành.

Tài sản đảm bảo là 13 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần phát triển giáo dục Igarten (Igarten) và các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu này từ ngày thế chấp, được Công ty cổ phần Thẩm định và Đầu tư tài chính Hoa Sen định giá 456 tỷ đồng.

Igarten cũng là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Apax Holdings và tham gia phát hành trái phiếu.

Cụ thể, từ tháng 6/2021 đến tháng 8/2021, doanh nghiệp này phát hành thành công 20.000 trái phiếu mã IGECH2124001 với mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành là 200 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu là 4,8 triệu cổ phần Apax English thuộc sở hữu của "Shark Thủy" và các quyền, lợi ích phát sinh đến số cổ phiếu kể từ ngày thế chấp. Công ty cổ phần thẩm định và đầu tư tài chính Hoa Sen định giá số cổ phần này trị giá 250 tỷ đồng.

Trái chủ là 54 nhà đầu tư cá nhân trong nước. Thương vụ được thu xếp bởi Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers và ABS.

Ngoài ra, Công ty cổ phần tập đoàn hạ tầng giáo dục cũng đang lưu hành 2 lô trái phiếu mã EIGCH2227001 và EIGCH2227002 được phát hành năm 2022 kỳ hạn 5 năm, với tổng giá trị phát hành là 1.963 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được bảo đảm bằng 31,6 triệu cổ phần Apax English thuộc sở hữu của Apax Holdings và 9 triệu cổ phần Apax English của ông Lê Đình Thọ…

Theo tìm hiểu, sau khi ông Thủy và nhiều đồng phạm bị bắt, nhiều nhà đầu tư mua trái phiếu đã đến cơ quan điều tra để cung cấp thêm nhiều thông tin liên quan đến vụ việc.

Theo đó, nhiều nhà đầu tư đề nghị cơ quan điều tra làm rõ vai trò của ông Nguyễn Ngọc Khánh khi là người đại diện pháp luật của nhiều công ty phát hành trái phiếu. Trong đó, một số gói trái phiếu đã đến ngày đáo hạn nhưng nhà đầu tư chưa nhận được tiền gốc và lãi hoặc không nhận được tiền lãi như cam kết.

Sau khi nhận được đơn tố giác của người dân, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển đơn của người dân tới Công an thành phố Hà Nội để điều tra theo quy định của pháp luật.