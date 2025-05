Đơn vị tổ chức “kêu cứu”: Mới nhận lại 50 chiếc, hàng loạt drone vẫn thất lạc

Trao đổi với PV Dân Việt trưa 2/5, một thành viên thuộc đơn vị trình diễn drone cho biết, sau sự cố nhiễu sóng khiến hàng loạt drone rơi xuống trong đêm 30/4, đơn vị mới chỉ nhận lại được khoảng 50 chiếc từ người dân.

“Thực tế, số drone bị thất lạc còn rất nhiều. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình kiểm đếm và xác minh vị trí các thiết bị bị mất,” đại diện đơn vị chia sẻ.

Theo vị này, sau một ngày phát thông báo đề nghị người dân hỗ trợ gửi trả lại drone, một số người đã chủ động liên hệ hoặc trực tiếp mang drone đến các điểm tiếp nhận. Tuy nhiên, số lượng nhận lại được đến nay vẫn còn khá ít so với tổng số thiết bị đã mất.

Đơn vị trình diễn cho biết đang tiếp tục thống kê để xác định chính xác số lượng drone bị thất lạc và khu vực rơi nhằm chủ động triển khai phương án tìm kiếm.

"Chúng tôi mong người dân nào nhặt được drone vào tối 30/4 có thể gửi trả lại cho ban tổ chức. Đây là sự cố kỹ thuật ngoài ý muốn," đại diện đơn vị nói thêm.

Trước đó, chương trình trình diễn 10.500 drone dự kiến lập kỷ lục dịp 30/4 tại TP.HCM đã gặp sự cố kỹ thuật. Dù các tạo hình bằng drone vẫn thể hiện được biểu tượng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, nhưng nhiều chi tiết không hoàn chỉnh, thậm chí nhiều drone rơi xuống đất. Trên mạng xã hội, một số người đăng tải hình ảnh cho thấy đã nhặt được drone sau sự cố.

Ban tổ chức cho biết, sự cố xảy ra do hiện tượng nhiễu sóng diện rộng, dẫn đến nguy cơ mất an toàn khi bay. Để đảm bảo an toàn, đơn vị tổ chức đã quyết định dừng bay và thu hồi toàn bộ drone.

Không trả lại drone rơi, người nhặt có thể đối mặt với trách nhiệm hình sự

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, vụ việc liên quan đến tài sản bị đánh rơi, bỏ quên và được điều chỉnh bởi Bộ luật Dân sự.

Cụ thể, người nhặt được tài sản có nghĩa vụ tìm cách liên hệ với người bị mất, tìm kiếm thông tin hoặc giấy tờ liên quan để xác minh chủ sở hữu.

“Nếu cố tình chiếm giữ, không trả lại tài sản, người nhặt được có thể bị xử lý hình sự về tội ‘Chiếm giữ trái phép tài sản’ theo Điều 176 Bộ luật Hình sự,” Tiến sĩ Cường nhấn mạnh.

Tính đến trưa 2/5, đơn vị trình diễn mới chỉ nhận lại được khoảng 50 chiếc drone bị rơi trong đêm 30/4. Ảnh: T.L

Trường hợp xác định được chủ sở hữu tài sản, người nhặt được có trách nhiệm phải trả lại tài sản cho chủ sở hữu. Trong trường hợp không thể xác định được thông tin liên hệ của chủ sở hữu tài sản bị đánh rơi, bỏ quên, người nhặt được có trách nhiệm đem tài sản đến Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để đăng thông báo tìm kiếm chủ sở hữu.

Việc thực hiện nghĩa vụ của người tìm thấy tài sản do người khác bỏ quên, đánh rơi được quy định rất cụ thể tại Điều 230 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Cụ thể, điều luật quy định: “Người phát hiện tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà biết được địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản cho người đó".

Nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên, phải thông báo hoặc giao nộp tài sản cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết và nhận lại.

Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã đã nhận tài sản phải thông báo cho người đã giao nộp về kết quả xác định chủ sở hữu.”

Trường hợp cố tình không giao nộp, dù cơ quan chức năng đã có thông báo yêu cầu hoàn trả, người nhặt được vẫn không trả lại thì sẽ bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Chiếm giữ trái phép tài sản theo Điều 176 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Drone đang trình diễn tạo hình Trống đồng trên bầu trời TP.HCM tối 30/4 thì bất ngờ mất kiểm soát và rơi. Ảnh: NDCC

Theo quy định tại Điều 176 Bộ luật Hình sự năm 2015, người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có thẩm quyền tài sản mà mình tìm được, bắt được hoặc bị giao nhầm, sau khi đã có yêu cầu hoàn trả, sẽ bị xử lý hình sự nếu tài sản đó:

Có giá trị từ 10 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng,

Hoặc dưới 10 triệu đồng nhưng là di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa.

Hình phạt áp dụng có thể là:

Phạt tiền từ 10 triệu đến 50 triệu đồng,

Phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm,

Hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Trường hợp người phạm tội chiếm giữ tài sản trị giá từ 200 triệu đồng trở lên, hoặc là bảo vật quốc gia, sẽ bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Trong trường hợp tài sản có giá trị nhỏ (dưới 10 triệu đồng) và không thuộc các nhóm đặc biệt như di vật, cổ vật, thì hành vi không trả lại sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP với mức phạt lên đến 5 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị:

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính,

Buộc trả lại tài sản chiếm giữ trái phép.

Nếu người vi phạm là người nước ngoài, ngoài việc xử phạt hành chính, còn có thể bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Lưu ý: Mức xử phạt hành chính chỉ áp dụng đối với trường hợp tài sản có giá trị dưới 10 triệu đồng. Nếu tài sản có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, hành vi cố tình chiếm giữ sẽ bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành.