"Người Nhện" Andrew Garfield sánh đôi Monica Barbaro ở Wimbledon

Ngày 6/7, Andrew Garfield nắm tay Monica Barbaro bước vào sân trung tâm Wimbledon, London. Hai diễn viên phối trang phục đồng điệu: anh khoác blazer xanh đậm, sơ mi trắng; chị diện váy lụa kem, khoác blazer cùng tông. Họ trò chuyện nhỏ, thỉnh thoảng bật cười trước ống kính truyền hình.

Khi tay vợt hạt giống số 1 giao bóng mở set hai, Andrew Garfield cúi hôn má bạn gái; nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên mặt cả hai. Khoảnh khắc ấy lọt vào ống kính báo chí và lan khắp mạng xã hội. Chung quanh cặp đôi có Charithra Chandran của “Bridgerton”, Maude Apatow của “Euphoria” cùng hàng loạt nhân vật nổi tiếng khác. Sau trận đấu, Andrew Garfield đặt tay sau lưng Monica Barbaro, dẫn cô xuyên hành lang khách mời tới xe riêng.

Andrew Garfield và Monica Barbaro lộ khoảnh khắc hôn má ở Wimbledon, khẳng định mối quan hệ bí mật kéo dài nửa năm. In Style.

Sự kiện thể thao danh giá giúp công chúng xác nhận quan hệ âm thầm bắt đầu từ tháng 2. Hôm 18/2, paparazzi ghi cảnh họ xem vở “Dear England” tại rạp Prince Edward rồi ăn tối ở Soho. Ngày 6/5, Us Weekly bắt gặp Andrew Garfield đứng trước khách sạn The Mark, New York, đợi Monica Barbaro về từ tiệc hậu Met Gala. Nguồn tin của People cho biết hai ngôi sao thường xuyên gọi video để cập nhật lịch quay khi ở hai châu lục khác nhau.

Ngày 3/6, Deadline thông báo họ đàm phán tham gia “Artificial” do đạo diễn Luca Guadagnino thực hiện. Trong phỏng vấn với Entertainment Tonight ngày 11/6, Monica Barbaro né tránh xác nhận, chỉ nói cô “háo hức làm việc với toàn bộ bạn diễn”. Việc cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm ở Wimbledon gợi ý họ sẽ sớm sải bước thảm đỏ chung nếu “Artificial” bấm máy cuối năm nay.

Đời tư kín tiếng của "Người Nhện"

Andrew Garfield sinh 20/8/1983 tại Los Angeles, lớn lên ở Surrey, Anh. Anh khởi nghiệp màn ảnh nhỏ năm 2005 với loạt phim “Sugar Rush”, giành giải BAFTA 2008 hạng mục Nam chính truyền hình cho “Boy A”. Hollywood chú ý tới anh nhờ “The Social Network” (2010). Marvel giao anh vai Peter Parker trong “The Amazing Spider Man” (3/7/2012) và phần tiếp theo (2/5/2014), sau đó mời anh tái xuất trong “Spider Man: No Way Home” (17/12/2021). Dù gặt hái thành công phòng vé, anh kiên trì bảo vệ đời tư. Trên Esquire ngày 12/3/2024, anh khẳng định “không xác nhận cũng không phủ nhận” chuyện tình cảm, coi im lặng là cách giữ sự bình yên cá nhân.

Khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi trên khán đài. IG.

Monica Barbaro sinh 18/6/1990 tại San Francisco. Cô gây chú ý với phim ngắn “It’s Not About the Nail” (2013) và series “UnREAL” (2016). Năm 2022, Monica Barbaro vào vai trung úy Natasha Trace trong “Top Gun: Maverick”, chứng minh khả năng diễn xuất cùng kỹ năng bay mô phỏng. Variety xếp cô vào nhóm mười gương mặt triển vọng năm 2024. Gần đây, cô hoàn thành “A Complete Unknown” (2024) bên cạnh Timothée Chalamet. Người đẹp giữ kín đời sống riêng, chưa từng công khai tình trạng hẹn hò trước khi gắn bó với Andrew Garfield.

Thái độ kín tiếng cho phép cả hai tập trung vào nghệ thuật. Giới quan sát nhận định “Artificial” sẽ mở ra cơ hội hợp tác kéo dài, đồng thời buộc họ cân bằng ranh giới giữa phim trường và tình yêu. Nếu thương vụ hoàn tất, bộ phim có thể hoàn thiện kịp mùa giải Oscar 2026. Thành công tiềm năng của dự án sẽ củng cố danh tiếng diễn viên thực lực của Andrew Garfield và chứng tỏ Monica Barbaro không chỉ là “bóng hồng” của “Top Gun: Maverick”. Với động thái công khai tại Wimbledon, khán giả kỳ vọng cặp đôi tiếp tục song hành trong các lễ trao giải sắp tới, mang lại sức hút truyền thông mới cho mọi tác phẩm họ tham gia.