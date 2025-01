Người nước ngoài hào hứng phát tặng hàng chục ngàn chai nước suối cho người dân về quê đón Tết Ất Tỵ, đoạn quận 12. Ảnh: Chinh Hoàng

Ngày 24/1 (25 Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025), ghi nhận của phóng viên Dân Việt, dọc tuyến đường Đỗ Mười (quốc lộ 1A cũ), đoạn qua quận 12, cả 2 chiều có nhiều người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM đã cùng các bạn đoàn viên thanh niên khắp thành phố xếp hàng dài, cầm từng chai nước mát lạnh tặng cho những người đi đường.

Người dân vui vẻ, hào hứng đi về quê khi được người nước ngoài tặng nước suối. Ảnh: Chinh Hoàng

Ảnh: Chinh Hoàng

Ảnh: Chinh Hoàng

Ảnh: Chinh Hoàng

Nhiều người lao động đang hối hả về quê sum họp cùng gia đình, người thân để kịp đón Tết Ất Tỵ 2025, khi nhận những món quà tinh thần này cũng cảm nhận hành trình về quê đón Tết trở nên ngắn hơn.

Ông Stephan Leeuwner - quốc tịch Nam Phi cho biết, ông đã đến Việt Nam được 5 năm, vợ của ông là người Việt. Ông thổ lộ: "Giúp những người trên đường về quê bằng những chai nước và thức ăn là một điều rất tốt để họ có một hành trình an toàn trở về nhà".

Chị Quyên Phạm, ngụ phường Thới An, quận 12, bày tỏ tặng tới người con xa quê hương một cái bánh mì, một chai nước, không có gì lớn lao, nhưng thật sự là tình cảm của những người dân TP mình.

Được biết, đây là một trong những hoạt động của Đội Hỗ trợ giao thông quận 12 phối hợp cùng các cơ quan chức năng quận. So với năm trước, năm nay tăng số lượng lên 2 trạm cho cả 2 chiều đường, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho người dân về quê đón Tết. Đội hình không quản nắng nóng, bụi bặm, mọi người đã luân phiên nhau duy trì hoạt động trong suốt 24/24 nhằm hỗ trợ nước suối lạnh, sữa tươi và khăn lạnh miễn phí cho người dân khi vừa vào đến địa phận quận 12, TP.HCM.

Theo dự kiến, trong 3 ngày (25-27 Tết), đội sẽ phát tặng 35.000 chai nước suối ướp lạnh, 200 nón bảo hiểm và 1.000 ổ bánh mì cùng những lời chúc mừng năm mới và thượng lộ bình an gửi đến những người dân đi qua điểm chốt hỗ trợ này.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ người đi đường trên nhiều phương diện, trạm còn vận động nhiều thợ sửa xe, nhân viên sơ cấp cứu trên địa bàn lập tổ túc trực, nhằm kịp thời hỗ trợ các phương tiện và người dân không may gặp sự cố. Với tinh thần nỗ lực "xuyên đêm, xuyên Tết" bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT - PC08 Công an TP.HCM đã cùng tham gia, lập nhiều điểm hỗ trợ, tặng quà để tiếp sức cho người dân trên hành trình về quê ăn Tết an toàn.