"Người phụ nữ đẹp nhất thế giới" qua đời ở tuổi 95

Gina Lollobrigida, diễn viên người Ý từng được mệnh danh là "người phụ nữ đẹp nhất thế giới" đã qua đời ở tuổi 95. Được biết, bà đã nhập viện một thời gian trước khi bệnh chuyển nặng và không qua khỏi.

Trong suốt những năm 1950 đến năm 1960, Lollobrigida là một trong những diễn viên được mến mộ nhất thế giới. Bà đóng vai chính trong một số bộ phim Châu Âu và Mỹ cùng với nhiều nam diễn viên hàng đầu của Hollywood thời đó.

Sinh năm 1927 tại Subiaco, vùng núi phía đông Rome, nước Ý, bà là con gái của một người thợ làm đồ nội thất. Ở tuổi thiếu niên, bà đã làm người mẫu và tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Năm 1947, bà đứng thứ ba trong cuộc thi Hoa hậu Ý. Trong đơn đăng ký tham gia cuộc thi đó, Lollobrigida bày tỏ mình có tài năng diễn xuất nhưng muốn làm việc nghiêm túc với kỹ năng của mình.

Gina Lollobrigida qua đời ở tuổi 95. (Ảnh: IT).

Sau một loạt vai diễn trong các bộ phim châu Âu, bao gồm vai diễn trong "Bread, Love and Dreams", ngoài ra, màn trình diễn của Lollobrigida trong "Beat the Devil" năm 1953 đã mang lại cho bà danh tiếng và hàng triệu người ngưỡng mộ trên thế giới.

"La Lollo" cũng lọt vào mắt xanh của tỷ phú lập dị Howard Hughes, người đã phát hiện nhan sắc của bà và mời Lollobrigida đến Hollywood để thử sức trên màn ảnh.

"Hết lần này đến lần khác Howard Hughes cố gắng để có được tôi! Nhưng anh ấy đã không thành công, có quá nhiều khác biệt giữa chúng tôi. Tôi nói với anh ấy: "Nếu anh mất hết tiền thì có lẽ em sẽ cưới anh". Có lẽ anh ấy ngạc nhiên khi có một người phụ nữ không quan tâm đến tiền của anh ấy", Gina Lollobrigida từng chia sẻ.

Sự nghiệp của bà đạt đến đỉnh cao từ giữa đến cuối những năm 1950, khi Lollobrigida đóng vai chính trong phim "Solomon and Sheba", "The Hunchback of Notre Dame" và "Beautiful But Dangerous". Khán giả mến mộ đã tặng cho bà danh hiệu người phụ nữ đẹp nhất thế giới.

Phó Thủ tướng Ý Antonio Tajani đã nhớ tới Lollobrigida như một nữ diễn viên tuyệt vời, người làm nên lịch sử của điện ảnh quốc tế. Ông nói: "Bà ấy là một biểu tượng của Ý trên thế giới. Và sẽ ở lại đỉnh Olympus của văn hóa và nghệ thuật. Bà có thể nghỉ ngơi trong tĩnh lặng".

Thị trưởng Rome Roberto Gualtieri cho biết: "Một ngôi sao thực sự của điện ảnh Ý và quốc tế đã rời bỏ chúng ta. Với những bộ phim của mình, Lollobrigida đã đi vào lịch sử và thâm tâm của mọi người dân Ý. Rome, thành phố mà bà yêu quý sẽ luôn nhớ tới bà!".

Sự nổi tiếng của Gina Lollobrigida đến mức vào những năm 1960 đã có một giống rau diếp lá xoăn mới mang tên lollo rosso, được đặt tên để vinh danh Lollobrigida.

Lollobrigida lấy chồng vào năm 1971 và bà rút lui khỏi diễn xuất, tập trung vào nhiếp ảnh, xuất bản một số bộ sưu tập đáng chú ý. Năm 1999, Lollobrigida tranh cử không thành công vào quốc hội châu Âu đại diện cho Đảng Dân chủ của cựu Thủ tướng Ý Romano Prodi.

