Người phụ nữ duy nhất được phép mang súng vào phòng ngủ của Tưởng Giới Thạch và Tống Mỹ Linh là ai?

Trong lịch sử Quân thống Quốc dân đảng, nhắc đến những nữ điệp viên nổi tiếng, người ta thường nhớ đến Trịnh Bình Như hay Quan Lộ. Thế nhưng, trong dân gian và trên nhiều diễn đàn nghiên cứu lịch sử cận đại Trung Quốc vẫn tồn tại một cái tên đầy bí ẩn: Kim Dân Kiệt.

Theo giai thoại được lưu truyền, bà không phải mỹ nhân chuyên dùng nhan sắc để lấy tin tình báo, cũng chẳng phải "bóng hồng" đứng sau các nhân vật quyền lực. Điều khiến Kim Dân Kiệt trở nên khác biệt lại là khả năng chiến đấu, sự lạnh lùng đến đáng sợ và mức độ tín nhiệm hiếm có mà bà nhận được từ giới lãnh đạo Quân thống.

Tưởng Giới Thạch và Tống Mỹ Linh.

Thậm chí còn có lời đồn rằng, bà là người phụ nữ duy nhất được phép mang súng bước đến trước cửa phòng ngủ của Tưởng Giới Thạch.

Nếu điều đó là sự thật, thì đây có lẽ là một đặc quyền mà rất ít người trong toàn bộ hệ thống Quân thống từng có được.

Theo câu chuyện được truyền lại, Kim Dân Kiệt là người dân tộc Triều Tiên sinh ra tại tỉnh Cát Lâm, trong một gia đình có truyền thống võ thuật. Từ nhỏ, bà đã được luyện các môn quyền cước như Ưng Trảo quyền, Thiết Bố Sam và nhiều kỹ thuật cận chiến khác.

Năm 1932, khi mới 17 tuổi, cô gái trẻ một mình rời quê xuống Nam Kinh thi vào Trường Cảnh sát Trung ương. Trong bối cảnh phụ nữ thời ấy rất ít người được học hành bài bản, việc vượt qua đồng thời các kỳ thi văn hóa, thể lực và thẩm tra chính trị đã là điều không dễ dàng.

Giai thoại kể rằng nhờ thành tích võ thuật xuất sắc, Kim Dân Kiệt được giữ lại trường làm huấn luyện viên. Bà lần lượt giảng dạy tại nhiều cơ sở huấn luyện đặc biệt của Quân thống, chuyên đào tạo kỹ năng cận chiến cho các nữ đặc vụ.

Điều khiến nhiều người ấn tượng nhất là tính cách của bà.

Kim Dân Kiệt hầu như không giao du, không tham gia các buổi tiệc, không thích trang điểm và cũng rất hiếm khi cười. Trong mắt nhiều người, bà giống một cỗ máy hơn là một người phụ nữ bình thường.

Chính sự lạnh lùng ấy được cho là đã lọt vào mắt xanh của Đới Lạp, người đứng đầu Quân thống.

Có một câu chuyện thường được nhắc đến rằng trong một buổi huấn luyện đối kháng, Kim Dân Kiệt tung cú đá khiến đối thủ bị thương nặng, phải khâu nhiều mũi. Sau trận đấu, bà chỉ cúi đầu chào rồi lặng lẽ rời đi, gương mặt hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc.

Từ đó, Đới Lạp bắt đầu chú ý đến nữ huấn luyện viên đặc biệt này.

Đến khoảng đầu thập niên 1940, khi tình hình chiến tranh ngày càng căng thẳng, Quân thống được cho là nhận nhiệm vụ xây dựng một đội nữ cận vệ có khả năng bảo vệ yếu nhân.

Theo giai thoại, trong số rất nhiều ứng viên, chỉ có Kim Dân Kiệt được lựa chọn.

Sau khi Nhật Bản đầu hàng năm 1945, công tác bảo vệ Tưởng Giới Thạch được tăng cường ở mức cao nhất. Một số tài liệu dân gian kể rằng Tống Mỹ Linh từng đề xuất thành lập tổ nữ vệ sĩ để đảm trách những khu vực mà nam giới khó tiếp cận.

Kim Dân Kiệt từ đó được điều vào đội cận vệ đặc biệt.

Điều khiến câu chuyện trở nên nổi tiếng chính là lời truyền miệng rằng bà là người phụ nữ duy nhất được phép mang theo súng khi tiến vào khu vực trước phòng ngủ của Tưởng Giới Thạch.

Nếu đúng như vậy, đây không chỉ là một nhiệm vụ canh gác đơn thuần mà còn phản ánh mức độ tín nhiệm tuyệt đối.

Theo mô tả trong nhiều bài viết, mỗi ngày Kim Dân Kiệt đều bắt đầu ca trực từ rất sớm. Sau khi kiểm tra vũ khí và đi qua nhiều lớp bảo vệ, bà đứng gác trước cửa phòng của Tưởng Giới Thạch trong im lặng tuyệt đối.

Đới Lạp.

Không được nói chuyện.

Không được quay đầu.

Không được rời vị trí nếu chưa có lệnh.

Người ta kể rằng suốt nhiều năm làm nhiệm vụ, bà chưa từng để xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Có lẽ cũng vì vậy mà quanh Kim Dân Kiệt xuất hiện rất nhiều lời đồn.

Một trong số đó là việc Đới Lạp đặc biệt quan tâm đến bà. Tuy nhiên, câu chuyện cho rằng dù Đới Lạp nhiều lần chủ động trò chuyện, Kim Dân Kiệt vẫn luôn giữ khoảng cách, chỉ trả lời đúng mực rồi lập tức rời đi.

Sự bí ẩn ấy càng khiến hình ảnh của bà trở nên đặc biệt trong mắt những người xung quanh.

Sau khi rời đội cận vệ, Kim Dân Kiệt được cho là quay trở lại hệ thống Quân thống và tham gia các đơn vị hành động bí mật.

Theo các giai thoại, bà từng chỉ huy nhiều chiến dịch truy bắt, phá hoại mạng lưới tình báo đối phương, thậm chí còn chỉ huy cả những đội hành động gồm toàn nam giới – điều vô cùng hiếm thấy trong bối cảnh xã hội Trung Quốc lúc bấy giờ.

Người ta kể rằng Kim Dân Kiệt không sử dụng những "mỹ nhân kế" thường thấy ở các nữ điệp viên trên phim ảnh.

Bà lựa chọn cách hành động trực diện, nhanh gọn và quyết đoán.

Có lần, thay vì tiếp cận mục tiêu bằng thủ đoạn quyến rũ, bà dùng dây thừng khống chế đối phương, bịt miệng rồi đưa đi chỉ trong vài phút.

Nhân vật Kim Dân Kiệt trên phim.

Chính vì phong cách ấy, bà được gán cho nhiều biệt danh như "Ưng đen" hay "Chim ưng câm lặng".

Khi chiến dịch Hoài Hải bùng nổ cuối năm 1948, số phận của Kim Dân Kiệt cũng bước sang một ngã rẽ khác.

Theo giai thoại, bà bị bao vây và bắt giữ trong lúc làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, trên đường áp giải, bà đã lợi dụng sơ hở, cắt dây trói, đánh ngất lính canh rồi trốn thoát trong đêm tối.

Sau cuộc đào tẩu ấy, Kim Dân Kiệt hoàn toàn biến mất.

Có người nói bà sang Đài Loan.

Có người cho rằng bà bí mật đến Hồng Kông.

Lại có lời đồn bà mở một võ đường dạy phụ nữ tự vệ và sống lặng lẽ cho đến cuối đời.

Không có tài liệu chính thức nào xác nhận những thông tin ấy.

Cũng không ai biết chính xác bà qua đời khi nào, được chôn cất ở đâu hay liệu Kim Dân Kiệt có thực sự tồn tại đúng như những câu chuyện được kể lại.

Chính sự thiếu vắng tư liệu xác thực lại càng khiến cái tên Kim Dân Kiệt phủ thêm một lớp sương mù bí ẩn.

Có lẽ điều hấp dẫn nhất của giai thoại này không nằm ở việc nó đúng hay sai, mà ở hình tượng về một người phụ nữ được mô tả như "vũ khí sống" của Quân thống – lạnh lùng, quả quyết và gần như không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Nếu những câu chuyện ấy chỉ là truyền thuyết, thì Kim Dân Kiệt vẫn là một nhân vật đầy sức hút trong kho tàng giai thoại về Quân thống Trung Hoa. Còn nếu một ngày nào đó những hồ sơ lưu trữ được giải mật và chứng minh bà từng tồn tại đúng như lời đồn, thì đây có thể sẽ là một trong những nữ đặc vụ bí ẩn nhất của lịch sử Trung Quốc cận đại.