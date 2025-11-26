Người phụ nữ hoảng hồn vì đi tiểu ra máu, đi khám phát hiện thủ phạm không ngờ

Bà N.A.P. (56 tuổi) có sức khỏe bình thường, nhưng bất ngờ phát hiện đi tiểu ra nước màu hồng, sau đó chuyển thành máu đỏ tươi kèm dây máu đông. Kèm theo đó là đau tức hạ vị, tiểu buốt, tiểu gấp với tần suất 1 giờ/lần, số lượng mỗi lần đi tiểu ít nên vội đến viện thăm khám.

Tại bệnh viện, qua xét nghiệm, kết quả cấy nước tiểu phát hiện vi khuẩn Escherichia coli (E.coli) với số lượng 10.000 CFU/mL. Bác sĩ chẩn đoán bà P mắc viêm bàng quang cấp do E.coli. Bệnh nhân được kê đơn điều trị ngoại trú theo phác đồ kháng sinh lựa chọn dựa trên kháng sinh đồ. Sau 7 ngày dùng thuốc, các triệu chứng tiểu buốt, tiểu rắt và tiểu máu cải thiện hoàn toàn. Hiện tại, bệnh nhân ổn định và tiếp tục được hướng dẫn theo dõi, tái khám theo hẹn.







Siêu âm ổ bụng cần thiết trong theo dõi, chẩn đoán bệnh tại bàng quang. Ảnh: BSCC

Bác sĩ Nguyễn Xuân Tuyến - Chuyên khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC - cho biết, viêm bàng quang là tình trạng viêm nhiễm xảy ra tại bàng quang - cơ quan có vai trò chứa và thải nước tiểu. Nguyên nhân phổ biến nhất gây viêm bàng quang là nhiễm khuẩn, chiếm hơn 50% các trường hợp viêm đường tiết niệu. Bên cạnh nhiễm khuẩn, viêm bàng quang còn có thể khởi phát bởi một số nguyên nhân khác như tác dụng phụ của thuốc (đặc biệt là thuốc hóa trị), xạ trị vùng chậu, rò rỉ giữa bàng quang và đường tiêu hóa, kích ứng từ hóa chất.

Người bệnh viêm bàng quang có thể xuất hiện các triệu chứng điển hình như: Đi tiểu nhiều lần, tiểu gấp nhưng mỗi lần chỉ được một lượng nhỏ; cảm giác đau buốt, nóng rát khi tiểu tiện; nước tiểu đục, có mùi hôi nồng, thậm chí lẫn máu; đau vùng bụng dưới, tức nặng vùng hạ vị; sốt nhẹ, mệt mỏi.

Nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách, người bị viêm bàng quang có thể chữa khỏi. Tuy nhiên, nếu chủ quan để bệnh kéo dài, hoặc điều trị không triệt để, người bệnh có thể đối mặt với các biến chứng đáng lo ngại như: tiểu ra máu do tổn thương và xuất huyết niêm mạc bàng quang khi viêm nhiễm kéo dài; viêm thận - bể thận..., thậm chí suy thận mạn nếu không điều trị kịp thời; nguy cơ vô sinh, hiếm muộn ở nam giới...

Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Tuyến, để điều trị hiệu quả và tránh tái phát viêm bàng quang, việc xét nghiệm cấy nước tiểu tìm vi khuẩn là phương pháp không thể thiếu trong quy trình chẩn đoán, điều trị bệnh. Qua đó, bác sĩ có thể xác định những tác nhân phổ biến gây viêm đường tiết niệu như E. coli, Klebsiella, Proteus, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa... Đặc biệt, xét nghiệm này còn giúp thực hiện kháng sinh đồ - phương pháp kiểm tra độ nhạy của vi khuẩn với từng loại kháng sinh, tránh tình trạng kháng thuốc - nguyên nhân phổ biến khiến viêm bàng quang tái phát dai dẳng.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, để phòng ngừa viêm bàng quang cần thực hiện những điều sau: Uống đủ nước, từ 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày; tập thói quen đi tiểu sau mỗi 3 giờ và tuyệt đối không nhịn đi tiểu; sử dụng nguồn nước sạch để tắm rửa, vệ sinh cá nhân, đặc biệt là vùng kín... Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ biến chứng, người dân cần đến ngay cơ sở y tế uy tín để được đánh giá và điều trị kịp thời, nhằm tránh các biến chứng.