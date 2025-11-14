Người phụ nữ Khmer ở An Giang tích cực tham gia bảo vệ biên giới

Tiếp bước mẹ tham gia bảo vệ biên cương

Tôi gặp bà Neàng My trong một lần cùng cán bộ Đồn Biên phòng Nhơn Hưng (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) thăm và tặng quà bà con nghèo nơi vùng biên, điều mà tôi cảm nhận rõ nét về bà là sự hiền hòa, gần gũi nhưng cũng đầy nhiệt huyết. Nước da ngăm đen, nụ cười đôn hậu, bà Neàng My lúc nào cũng đi trước, về sau trong mọi công việc cộng đồng.

Bà Neàng My, (thứ hai từ phải qua, tham gia cùng với cán bộ Đồn Biên phòng Nhơn Hưng tặng quà cho hội viên phụ nữ nghèo biên giới. Ảnh: Tiến Vinh

Nhắc về cơ duyên đến với công tác Hội và bảo vệ biên giới, ánh mắt bà My ánh lên niềm tự hào, bà chậm rãi kể lại: “Trước đây, mẹ tôi từng là hội viên Phụ nữ xã, bà luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội của địa phương. Từ khi mẹ già, sức khoẻ không đủ để tham gia công tác tôi được mẹ động viên, chỉ dạy để tôi tiếp bước mẹ tham gia vào các hoạt động địa phương”.

Chính những lời dặn dò, sự gương mẫu của người mẹ đã trở thành động lực lớn lao nhất để bà My tham gia công tác địa phương. Kể từ đó, bà Neàng My tích cực tham gia vào các hoạt động tự quản, bảo vệ đường biên, cột mốc. Sự nhiệt tình ấy đã được ghi nhận bằng một vinh dự lớn vào năm 2022, bà được Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới”.

“Tôi rất tự hào và vinh dự khi nhận được Kỷ niệm chương và luôn dặn lòng cố gắng làm tốt hơn nữa để mẹ luôn tự hào về mình”, bà Neàng My tâm sự.

Sự nhiệt tình của bà Neàng My đã được ghi nhận bằng một vinh dự lớn vào năm 2022, bà được Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới”. Ảnh: Tiến Vinh

Từ đó bà My hăng hái hơn trong công việc, luôn đi đầu trong việc vận động hội viên phụ nữ, các nữ doanh nghiệp tạo nguồn kinh phí hỗ trợ hội viên nghèo, trẻ em khó khăn. Bà cùng các chị em phát triển nghề truyền thống từ trái thốt nốt, trái dừa… giúp hơn 30 hội viên có công ăn việc làm ổn định, dần cải thiện cuộc sống.



Cùng Biên phòng mang kiến thức pháp luật đến với bà con

Đại úy Lê Phúc Nghĩa, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Nhơn Hưng, nhận xét về bà Neàng My: “Trong những năm qua, nhờ những nỗ lực của bà My, mà phong trào của Hội Phụ nữ địa phương phát triển mạnh, hiệu quả”.

Đại úy Nghĩa cho biết, bà Neàng My chính là cầu nối quan trọng, giúp tiếng nói của lực lượng Biên phòng đến gần hơn với đồng bào Khmer tuyến biên giới.

“Trong các buổi họp dân, chương trình truyền thông, bà My luôn đi trước, về sau. Từ việc đến từng nhà mời bà con, liên hệ mượn địa điểm, bàn ghế tổ chức cuộc họp, bà My luôn xông xáo đi đầu. Tiếng nói của bà luôn được nông dân tiếp thu nghiêm chỉnh, từ đó đã làm cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của đồn Biên phòng càng hiệu quả hơn…”, Đại úy Lê Phúc Nghĩa khẳng định.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nhơn Hưng đến thăm và trao đổi công tác tuyên truyền với bà Neàng My. Ảnh: Tiến Vinh

Nhờ có người nhiệt huyết với công việc như bà My, công tác tuyên truyền vận động bà con vùng biên giới chấp hành nghiêm quy chế biên giới, chủ động đấu tranh, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống tội phạm đã đạt hiệu quả cao.

Bà My nhớ lại những ngày đầu vận động: “Ở vùng biên này, do cuộc sống khó khăn, một số người dân bị lôi kéo tham gia tiếp tay vận chuyển hàng lậu qua biên giới. Trước thực trạng này, bản thân tôi đã cùng với cán bộ đồn Biên phòng tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động. Liên hệ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tạo công ăn việc làm, hỗ trợ vốn để các chị chăn nuôi, mở quán hàng mua bán…”.

Thông qua việc làm thiết thực, cuộc sống bà con vùng biên giới dần ổn định, có thu nhập khá hơn. Các chị em đã được trang bị thêm kiến thức về pháp luật, từ đó giáo dục con cháu, người thân không tiếp tay cho buôn lậu, cũng như các hành vi vi phạm pháp luật.

Sự tận tâm của bà Neàng My đã góp phần xây dựng được nhiều mô hình hoạt động hiệu quả tại Chi hội Phụ nữ địa phương như: Tổ hùn vốn xoay vòng, Tổ nuôi con khỏe dạy con ngoan, Gia đình không có người tham gia buôn lậu, tệ nạn xã hội...

Cùng với hàng trăm cuộc tuần tra, buổi họp, bà Neàng My thực sự đã trở thành "điểm sáng" của tình đoàn kết, là tấm gương sáng về trách nhiệm và lòng yêu nước nơi vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc.