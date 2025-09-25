Chủ đề nóng

Người phụ nữ trình báo bị hành hung vì quay phim quán cà phê lấn chiếm lối đi: Công an tìm bị hại

Đăng Khôi Thứ năm, ngày 25/09/2025 16:26 GMT+7
Người phụ nữ đến công an trình báo bị hành hung đến nhập viện vì quay phim quán cà phê thường xuyên lấn chiếm lối đi, tuy nhiên, sau trình báo người này đã rời khỏi địa phương, đi đâu không rõ.
Ngày 25/9, Công an phường Gia Định, TP.HCM đang điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 8/7 trên đường Phó Đức Chính, phường Gia Định.

Người phụ nữ trình báo bị hành hung vì quay phim quán cà phê lấn chiếm lối đi

Kết quả xác minh ban đầu, lúc 9h ngày 8/7, bà Nguyễn Thị Trầm (SN 1988, quê tỉnh Hưng Yên) phát hiện xe khách tại quán cà phê do ông Văn Thanh Tùng (SN 1971) làm chủ lấn sang nhà của mình nên dùng điện thoại để quay phim lại.

Hình ảnh ghi lại cảnh bà Trầm và ông Tùng xô xát. Ảnh cắt từ clip.

Lúc này, bà Trầm vào trong nhà thì bị Tùng xông vào trong nhà hành hung. Trong lúc xảy ra xô xát, Tùng giữ hai tay của bà Trầm giơ lên cao làm người này trật khớp vai.

Sau đó, Tùng đi ra ngoài thì bị bà Trầm cầm mũ bảo hiểm xông vào đánh vào đầu ông Tùng và cả 2 tiếp tục xô xát. Sự việc được hàng xóm căn ngăn, cả 2 mới dừng lại.

Do bị thương ở vùng mặt và bị trật khớp vai nên bà Trầm đến bệnh viện để thăm khám và được bệnh viện yêu cầu nhập viện để theo dõi, điều trị.

Bà Trầm bị thương sau vụ việc.

Đến 14h ngày 10/7, bà Trầm xuất viện và đến Công an phường Gia Định để trình báo vụ việc.

Qua làm việc, nguyên nhân được xác định do người phụ nữ nhiều lần dùng điện thoại quay phim quán cà phê của ông Tùng nên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Ngày 31/7, cơ quan điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định đối với bà Nguyễn Thị Trầm, nhưng từ khi có quyết định trưng cầu giám định, Công an phường Gia Định đã 3 lần gửi giấy mời với người phụ nữ này đi giám định, nhưng thực tế bà Trầm đã trả nhà, đi khỏi địa phương.

Xác minh tại nơi có hộ khẩu thường trú bà Trầm không có mặt tại nơi cư trú. Ngày 19/8, cơ quan điều tra thông báo về việc tiếp nhận đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Trầm, hiện bà Trầm không có mặt tại địa phương để thực hiện việc cung cấp chứng cứ.

Công an phường Gia Định đã ra thông báo tìm bị hại là bà Nguyễn Thị Trầm. Công an phường đề nghị bà Trầm đến cơ quan công an để làm rõ vụ việc.

Ngoài ra, các đơn vị chức năng có thông tin liên quan đến người phụ nữ trên thì thông báo về Công an phường Gia Định, TP.HCM hoặc liên hệ trung tá Lê Thanh Tâm qua SĐT 0908.384.842 để giải quyết.

Người đàn ông tử vong bất thường trong khách sạn tại TP.HCM

Công an đang điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông 68 tuổi trong khách sạn trên đường Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, chiều 1/10.

Khởi tố người đàn ông say rượu chống đối CSGT, đánh thanh niên xung phong bị thương

Chuyển động Sài Gòn
Khởi tố người đàn ông say rượu chống đối CSGT, đánh thanh niên xung phong bị thương

Gia đình cựu chiến binh 6 người sống trong nhà xập xệ, nguy cơ đổ sập, khốn đốn vì mất "cần câu cơm"

Chuyển động Sài Gòn
Gia đình cựu chiến binh 6 người sống trong nhà xập xệ, nguy cơ đổ sập, khốn đốn vì mất 'cần câu cơm'

Clip ghi lại cảnh tai nạn thương tâm ở TP.HCM khiến 2 người thương vong

Chuyển động Sài Gòn
Clip ghi lại cảnh tai nạn thương tâm ở TP.HCM khiến 2 người thương vong

Nữ sinh viên tử vong tại sân trường cao đẳng ở TP.HCM sau tiếng động

Chuyển động Sài Gòn
Nữ sinh viên tử vong tại sân trường cao đẳng ở TP.HCM sau tiếng động

Loại củ “nhà nghèo” ăn vào sáng mắt, cải thiện tiêu hoá, đừng luộc hay nướng, đem làm bánh cực ngon
Gia đình

Loại củ “nhà nghèo” ăn vào sáng mắt, cải thiện tiêu hoá, đừng luộc hay nướng, đem làm bánh cực ngon

Gia đình

Ăn loại củ này có thể giảm đau đầu, cải thiện tiêu hóa, chữa tiêu chảy, tăng thị lực, hạn chế giun sán và tăng năng lượng.

Cụ ông 75 tuổi qua đời ngay sau đêm tân hôn với vợ kém 40 tuổi
Xã hội

Cụ ông 75 tuổi qua đời ngay sau đêm tân hôn với vợ kém 40 tuổi

Xã hội

Một cụ ông 75 tuổi tại bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) vừa kết hôn với người vợ kém mình 40 tuổi, nhưng bất ngờ qua đời chỉ vào sáng hôm sau. Sự việc gây chấn động dư luận địa phương và làm dấy lên nhiều nghi vấn xung quanh cái chết đột ngột này.

Phấn đấu năm 2045, Hưng Yên là thành phố thông minh, sinh thái, trực thuộc Trung ương
Tin tức

Phấn đấu năm 2045, Hưng Yên là thành phố thông minh, sinh thái, trực thuộc Trung ương

Tin tức

Sáng 2/10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Hưng Yên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bước vào ngày làm việc thứ nhất.

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm ở phòng khám tư, cơ sở thẩm mỹ, phải công khai danh sách bác sĩ hành nghề
Xã hội

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm ở phòng khám tư, cơ sở thẩm mỹ, phải công khai danh sách bác sĩ hành nghề

Xã hội

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho hay, gần đây xảy ra một số vụ việc vi phạm các quy định trong công tác khám bệnh, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế, gây ảnh hưởng đến quyền lợi, sự an toàn của người bệnh, tạo bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng tới uy tín của ngành Y tế...

Hà Nội: Khám sức khỏe miễn phí cho hơn 63.000 dân xã Quang Minh, sẽ khám miễn phí cho toàn dân ít nhất 1 lần/năm
Tin tức

Hà Nội: Khám sức khỏe miễn phí cho hơn 63.000 dân xã Quang Minh, sẽ khám miễn phí cho toàn dân ít nhất 1 lần/năm

Tin tức

Sáng 2/10, xã Quang Minh (Hà Nội) chính thức phát động chương trình khám, quản lý sức khỏe toàn dân năm 2025, với mục tiêu bao phủ toàn bộ hơn 63.000 người dân trên địa bàn.

Một con hổ xuất hiện ở khoảnh rừng tại một xã mới của tỉnh Phú Thọ (sau sáp nhập tỉnh Hòa Bình)
Nhà nông

Một con hổ xuất hiện ở khoảnh rừng tại một xã mới của tỉnh Phú Thọ (sau sáp nhập tỉnh Hòa Bình)

Nhà nông

Một con hổ đang đi lang thang trong khu rừng ở một xóm ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình trước đây, là thông tin đang gây xôn xao mạng xã hội. Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đang vào cuộc xác minh thông tin một cá thể hổ xuất hiện ở xã Ngọc Sơn...

Bố mẹ kình ngư Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ niềm vui khi con giành 2 HCV châu Á
Thể thao

Bố mẹ kình ngư Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ niềm vui khi con giành 2 HCV châu Á

Thể thao

Sau khi kình ngư Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc mang về 2 huy chương vàng (HCV) tại Giải bơi vô địch châu Á 2025 diễn ra ở Ấn Độ, bố mẹ anh tại quê nhà Tuyên Hóa (Quảng Trị) đã không giấu được niềm tự hào, xúc động khi con trai tiếp tục làm nên lịch sử cho thể thao nước nhà.

Trình Chính phủ lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày
Xã hội

Trình Chính phủ lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày

Xã hội

Bộ Nội vụ chính thức trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày liên tiếp, gồm 5 ngày nghỉ Tết và 4 ngày nghỉ hàng tuần.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo
Tin tức

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo

Tin tức

Trong số các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, địa phương này phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo.

Triệu Lộ Tư ghi điểm trong “Hãy để tôi tỏa sáng”, vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh
Văn hóa - Giải trí

Triệu Lộ Tư ghi điểm trong “Hãy để tôi tỏa sáng”, vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh

Văn hóa - Giải trí

Loạt phim truyền hình “Hãy để tôi tỏa sáng” trở thành hiện tượng trên nền tảng Tecent Video trong năm 2025, trong khi bản điện ảnh “Tâm sự của Kiều Nghiên” từng công chiếu năm 2024 lại gây thất vọng.

Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở Tuyên Quang
Tin tức

Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở Tuyên Quang

Tin tức

Sáng 2/10, lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú.

Hợp tác Việt Nam – Đức mở đường cho hệ sinh thái năng lượng tái tạo
Kinh tế

Hợp tác Việt Nam – Đức mở đường cho hệ sinh thái năng lượng tái tạo

Kinh tế

Dự án CASE Việt Nam do Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ KH&CN) phối hợp GIZ triển khai, nhằm thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Tìm thấy 3 thi thể nạn nhân bị lũ cuốn tại khu vực dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh
Tin tức

Tìm thấy 3 thi thể nạn nhân bị lũ cuốn tại khu vực dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Tin tức

Sáng ngày 2/10, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng xác nhận đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ 3 cán bộ, công nhân thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh bị lũ cuốn trôi.

Chủ tịch HĐTV Agribank làm việc tại các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão lũ
Doanh nghiệp

Chủ tịch HĐTV Agribank làm việc tại các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão lũ

Doanh nghiệp

Trong các ngày từ 30/9 - 01/10/2025, trước tình hình cơn bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, đoàn công tác do đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank đã làm việc với các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An để nắm bắt thực tế hoạt động của các đơn vị và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Trong khuôn khổ chương trình công tác, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank đã trao tổng cộng 5 tỷ đồng ủng hộ công tác an sinh xã hội, hỗ trợ chính quyền và nhân dân Nghệ An khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Người đàn ông nghi tự thiêu tử vong trong công viên giữa Hà Nội
Tin tức

Người đàn ông nghi tự thiêu tử vong trong công viên giữa Hà Nội

Tin tức

Nhiều người dân đi tập thể dục sáng 2/10 tại Công viên Võ Thị Sáu (Hà Nội) bàng hoàng khi phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế nghi tự thiêu. Ngay sau đó, họ báo cơ quan công an đến xử lý vụ việc.

Tổ hợp căn hộ cao cấp ven sông Hàn Capital Square chinh phục giới đầu tư Hà Nội
Doanh nghiệp

Tổ hợp căn hộ cao cấp ven sông Hàn Capital Square chinh phục giới đầu tư Hà Nội

Doanh nghiệp

Sáng 28/9, hàng trăm khách hàng đã đến tham dự lễ giới thiệu dự án Capital Square Đà Nẵng với chủ đề “The Capital Crown”. Lượng khách hàng đông đảo và giao dịch thành công đã khẳng định sức hút của siêu dự án ở vùng lõi trung tâm Đà Nẵng.

Làng này ở Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên (sau sáp nhập) bắt các con gì ngoài biển mà cầm về 323 tỷ/năm?
Nhà nông

Làng này ở Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên (sau sáp nhập) bắt các con gì ngoài biển mà cầm về 323 tỷ/năm?

Nhà nông

Từ một làng biển nghèo khó trước đây, nay Quang Thịnh, xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên (trước sáp nhập 2 tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, xã Nam Cường thuộc huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã trở thành địa phương có kinh tế phát triển mạnh với tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2020 - 2025 là hơn 323 tỷ đồng/năm...

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An
Tin tức

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Tin tức

Sáng 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, đã khai mạc trọng thể.

Đàn cừu, vườn nho chín mọng đẹp như phim, rồi Hang Rái lạ mắt ở Khánh Hòa đang hút khách đến xem
Nhà nông

Đàn cừu, vườn nho chín mọng đẹp như phim, rồi Hang Rái lạ mắt ở Khánh Hòa đang hút khách đến xem

Nhà nông

Những ngày qua, nhiều du khách lại thích thú khung cảnh đàn cừu trắng, vườn nho chín mọng và tham quan Hang Rái ở tỉnh Khánh Hòa.

TP.HCM đạt gần 100% mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đạt gần 100% mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính

Chuyển động Sài Gòn

Theo đánh giá trên Cổng dịch vụ công quốc gia, chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính của TP.HCM đạt 99,66%. Đặc biệt, mức độ hài lòng về xử lý phản ánh kiến nghị đạt 99%, tiếp nhận và giải quyết thủ tục đạt 91,72%.

Bộ phim 'Vua Kungfu' mà Thành Long và Lý Liên Kiệt đóng chung có kết cục thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Bộ phim "Vua Kungfu" mà Thành Long và Lý Liên Kiệt đóng chung có kết cục thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Dự án đầu tiên của hai ngôi sao võ thuật Trung Quốc là Thành Long và Lý Liên Kiệt hợp tác có kết quả không như mong đợi.

Nhà nước thu hồi đất: Nhà ở, công trình xây dựng được bồi thường thế nào?
Bạn đọc

Nhà nước thu hồi đất: Nhà ở, công trình xây dựng được bồi thường thế nào?

Bạn đọc

Khi NN thu hồi đất, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất sẽ được bồi thường theo giá trị xây dựng mới, sát với giá thị trường. Luật Đất đai 2024, Nghị định 88/2024/NĐ-CP quy định bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và trách nhiệm của địa phương trong việc ban hành đơn giá bồi thường.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính: Tuyên Quang cần thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong ứng phó với thiên tai
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính: Tuyên Quang cần thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong ứng phó với thiên tai

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác vừa đến kiểm tra tình hình ngập lụt trên địa bàn xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Nam thanh niên bất ngờ trèo ra lan can tầng 2 dọa tự tử ở Hà Nội
Tin tức

Nam thanh niên bất ngờ trèo ra lan can tầng 2 dọa tự tử ở Hà Nội

Tin tức

Sáng 2/10, một nam thanh niên bất ngờ trèo ra lan can tầng 2 ngôi nhà trên phố Dương Khuê, Hà Nội, liên tục gào thét, dọa nhảy xuống đất, khiến nhiều người đi đường hoảng sợ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy dâng hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực trước phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh
Tin tức

Ban Thường vụ Tỉnh ủy dâng hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực trước phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh

Tin tức

Sáng 2/10, trước khi bước vào phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang do đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn long trọng dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Người phụ nữ bị lừa 200 triệu đồng khi mua 'khóa tu mùa hè' cho con gái
Pháp luật

Người phụ nữ bị lừa 200 triệu đồng khi mua "khóa tu mùa hè" cho con gái

Pháp luật

Công an TP Hà Nội cảnh báo thủ đoạn các Fanpage giả danh chùa, tự viện mở "khóa tu" trên mạng xã hội để lừa đảo, đã có nạn nhân mất gần 200 triệu đồng.

Chia tay SLNA, HLV Phan Như Thuật “gia nhập” U23 Việt Nam
Thể thao

Chia tay SLNA, HLV Phan Như Thuật “gia nhập” U23 Việt Nam

Thể thao

Sau khi từ chức khỏi vị trí HLV trưởng của SLNA, HLV Phan Như Thuật sẽ tham gia vào thành phần BHL U23 Việt Nam ở đợt tập trung tháng 10.

Bộ Chính trị điều động Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
Tin tức

Bộ Chính trị điều động Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi

Tin tức

Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Hồ Văn Niên được Bộ Chính trị điều động, chỉ định đảm nhiệm chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 -2030.

Tin bão mới nhất: Một cơn bão mới lại hình thành, có tên là Matmo, sắp đi vào biển Đông thành bão số 11
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Một cơn bão mới lại hình thành, có tên là Matmo, sắp đi vào biển Đông thành bão số 11

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (2/10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Matmo, có khả năng đi vào biển Đông thành bão số 11.

Mỹ áp thuế chống bán phá giá sơ bộ với khung gầm xe từ Việt Nam, Mexico, Thái Lan, nêu tên nhà sản xuất tại Việt Nam
Kinh tế

Mỹ áp thuế chống bán phá giá sơ bộ với khung gầm xe từ Việt Nam, Mexico, Thái Lan, nêu tên nhà sản xuất tại Việt Nam

Kinh tế

Mỹ đang đánh mạnh vào các nhà sản xuất khung gầm xe của Việt Nam, Mexico và Thái Lan khi áp mức thuế chống bán phá giá sơ bộ lên tới 511,16% đối với Việt Nam, nhưng thấp hơn đối với Mexico và Thái Lan.

