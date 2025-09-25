Ngày 25/9, Công an phường Gia Định, TP.HCM đang điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 8/7 trên đường Phó Đức Chính, phường Gia Định.

Người phụ nữ trình báo bị hành hung vì quay phim quán cà phê lấn chiếm lối đi

Kết quả xác minh ban đầu, lúc 9h ngày 8/7, bà Nguyễn Thị Trầm (SN 1988, quê tỉnh Hưng Yên) phát hiện xe khách tại quán cà phê do ông Văn Thanh Tùng (SN 1971) làm chủ lấn sang nhà của mình nên dùng điện thoại để quay phim lại.

Hình ảnh ghi lại cảnh bà Trầm và ông Tùng xô xát. Ảnh cắt từ clip.

Lúc này, bà Trầm vào trong nhà thì bị Tùng xông vào trong nhà hành hung. Trong lúc xảy ra xô xát, Tùng giữ hai tay của bà Trầm giơ lên cao làm người này trật khớp vai.

Sau đó, Tùng đi ra ngoài thì bị bà Trầm cầm mũ bảo hiểm xông vào đánh vào đầu ông Tùng và cả 2 tiếp tục xô xát. Sự việc được hàng xóm căn ngăn, cả 2 mới dừng lại.

Do bị thương ở vùng mặt và bị trật khớp vai nên bà Trầm đến bệnh viện để thăm khám và được bệnh viện yêu cầu nhập viện để theo dõi, điều trị.

Bà Trầm bị thương sau vụ việc.

Đến 14h ngày 10/7, bà Trầm xuất viện và đến Công an phường Gia Định để trình báo vụ việc.

Qua làm việc, nguyên nhân được xác định do người phụ nữ nhiều lần dùng điện thoại quay phim quán cà phê của ông Tùng nên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Ngày 31/7, cơ quan điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định đối với bà Nguyễn Thị Trầm, nhưng từ khi có quyết định trưng cầu giám định, Công an phường Gia Định đã 3 lần gửi giấy mời với người phụ nữ này đi giám định, nhưng thực tế bà Trầm đã trả nhà, đi khỏi địa phương.

Xác minh tại nơi có hộ khẩu thường trú bà Trầm không có mặt tại nơi cư trú. Ngày 19/8, cơ quan điều tra thông báo về việc tiếp nhận đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Trầm, hiện bà Trầm không có mặt tại địa phương để thực hiện việc cung cấp chứng cứ.

Công an phường Gia Định đã ra thông báo tìm bị hại là bà Nguyễn Thị Trầm. Công an phường đề nghị bà Trầm đến cơ quan công an để làm rõ vụ việc.

Ngoài ra, các đơn vị chức năng có thông tin liên quan đến người phụ nữ trên thì thông báo về Công an phường Gia Định, TP.HCM hoặc liên hệ trung tá Lê Thanh Tâm qua SĐT 0908.384.842 để giải quyết.