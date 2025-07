Ngày 11/7, Công an phường Tân Mỹ, TP.HCM đang lập hồ sơ, xử lý bà N.T.N (65 tuổi, ngụ phường Tân Mỹ) về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật về vụ cướp tài sản.

Tự trói tay, chân, dán băng keo, xát bột ớt lên mặt rồi hoang báo bị cướp để trốn nợ

Theo điều tra ban đầu, chiều 7/7, con trai của bà N. đến căn nhà trên đường Nguyễn Thị Thập để tìm mẹ ruột là bà N. Tại đây, người này phát hiện bà N. bị trói chân, tay, miệng bị dán băng keo, dính bột ớt ở mắt.

Một trường hợp hoang báo tin giả bị cơ quan chức năng xử lý. Ảnh tư liệu.

Bà N. cho biết bị một thanh niên tấn công, trói tay và cướp đi 300 triệu đồng bà vừa nhận đặt cọc bán nhà.

Vụ việc được trình báo cho Công an phường Tân Mỹ. Nhận tin báo, Công an phường Tân Mỹ cùng với Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định bà N. trình báo vụ cướp là giả nên tiếp tục mời người này làm việc.

Qua đấu tranh, bà N. thừa nhận đã dàn dựng bị cướp bằng cách tự trói tay, chân và xát bột ớt lên mặt để hoang báo bị cướp tiền đặt cọc bán nhà, qua đó tránh bị các chủ nợ đòi tiền.