Chủ đề nóng

Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2026
Đi tìm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa"
Sáp nhập thôn, tổ dân phố toàn quốc
Ca sĩ Miu Lê sử dụng ma túy
World cup 2026
Siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng
Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam XI và Đại hội Hội Nông dân Việt Nam IX (nhiệm kỳ 2026-2031)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
Xã hội
Thứ bảy, ngày 13/06/2026 17:51 GMT+7

Người thường xuyên uống rượu bia cần nhớ điều này để phòng tránh ung thư gan

+ aA -
Phúc Nam Thứ bảy, ngày 13/06/2026 17:51 GMT+7
Nhiều bệnh nhân ung thư gan từng được đánh giá không còn khả năng can thiệp triệt căn nay có cơ hội được phẫu thuật hoặc ghép gan nhờ mô hình điều trị đa mô thức, kết hợp nhiều chuyên khoa và công nghệ hiện đại.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Thông tin trên được chia sẻ tại hội thảo khoa học “Cập nhật những tiến bộ điều trị đa mô thức ung thư gan” tổ chức chiều 13/6 tại TP.HCM. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, việc tầm soát định kỳ vẫn là chìa khóa quan trọng giúp phát hiện sớm bệnh, đặc biệt với những người thường xuyên sử dụng rượu bia và các nhóm nguy cơ cao.

Ung thư gan cần điều trị phối hợp đa mô thức, nhiều chuyên khoa

Ung thư gan hiện là một trong những loại ung thư có tỷ lệ mắc mới và tử vong cao nhất tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, xu hướng điều trị đa mô thức đang mở ra thêm cơ hội cho người bệnh, nhất là những trường hợp được phát hiện ở giai đoạn tiến triển.

Theo ThS.BS Nguyễn Ngọc Bảo Long, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, điều trị ung thư gan ngày nay không còn là cuộc chiến của riêng một chuyên khoa.

Tại hội thảo, ThS.BS Nguyễn Ngọc Bảo Long, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn nhấn mạnh, điều trị kết hợp nhiều kỹ thuật mới mang lại cơ hội sống tốt cho người bệnh. Ảnh: CTV

Ông cho biết: “Điều trị ung thư gan không còn là cuộc chiến đơn độc của một chuyên khoa mà là sự phối hợp đa mô thức, đa chuyên khoa để mang lại cơ hội sống tốt nhất cho người bệnh”.

Cũng theo bác sĩ Bảo Long, việc phối hợp giữa ngoại gan mật, ung bướu, chẩn đoán hình ảnh và các chuyên khoa hỗ trợ đã giúp chuyển hóa nhiều ca bệnh từ tình trạng không thể phẫu thuật thành có thể điều trị triệt căn, qua đó mang lại thêm cơ hội sống cho người bệnh.

Các chuyên gia cho biết trước đây việc điều trị ung thư gan thường được thực hiện theo hướng tuần tự, mỗi chuyên khoa đảm nhận một phần riêng biệt. Tuy nhiên, phần lớn bệnh nhân Việt Nam mắc ung thư gan trên nền viêm gan B, viêm gan C, xơ gan hoặc các bệnh lý gan mạn tính khác nên việc áp dụng đơn lẻ một phương pháp điều trị thường không đạt hiệu quả tối ưu.

TS.BS Trần Công Duy Long, Trưởng khoa Ngoại Gan Mật Tụy, Trưởng Đơn vị Ghép gan Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM chia sẻ nhiều thông tin mới trong điều trị ung thư gan. Ảnh: CTV

Theo TS.BS Trần Công Duy Long, Trưởng khoa Ngoại Gan Mật Tụy, Trưởng Đơn vị Ghép gan Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, điều trị đa mô thức đang trở thành chiến lược quan trọng trong điều trị ung thư gan hiện nay, giúp nhiều bệnh nhân có thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị triệt căn.

Hy hữu: Vùng kín "căng thẳng" suốt 7 ngày sau một cú ngã

Bên cạnh sự phối hợp đa chuyên khoa, các công nghệ mới cũng góp phần nâng cao hiệu quả điều trị. Hệ thống MRI 3.0 Tesla kết hợp thuốc cản từ chuyên biệt cho tế bào gan có thể phát hiện những tổn thương rất nhỏ từ 1-2 mm, trong khi phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ đo thể tích gan giúp bác sĩ đánh giá chính xác phần gan còn lại trước phẫu thuật.

Tầm soát định kỳ để phát hiện sớm ung thư gan, điều trị kịp thời

Đáng chú ý, các bác sĩ khuyến cáo người thường xuyên sử dụng rượu bia cần đặc biệt quan tâm đến việc kiểm tra sức khỏe gan định kỳ. Đây là một trong những nhóm có nguy cơ cao mắc gan nhiễm mỡ, viêm gan do rượu, xơ gan và tiến triển thành ung thư gan nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Theo các chuyên gia, ung thư gan ở giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm, ít biểu hiện rõ ràng. Do đó, những người mắc viêm gan B, viêm gan C, xơ gan, gan nhiễm mỡ hoặc thường xuyên uống rượu bia nên tầm soát định kỳ 3-6 tháng/lần bằng siêu âm và các xét nghiệm cần thiết để phát hiện sớm các bất thường ở gan.

Cần tầm soát định kỳ để sớm phát hiện ung thư gan, điều trị kịp thời. Ảnh: CTV

Các bác sĩ nhấn mạnh, phát hiện bệnh càng sớm thì cơ hội điều trị thành công càng cao. Ngay cả trong trường hợp phát hiện ở giai đoạn tiến triển, người bệnh hiện cũng có thêm nhiều cơ hội điều trị nhờ sự phát triển của các phương pháp điều trị đa mô thức và những tiến bộ của y học hiện đại.

Hội thảo khoa học “Cập nhật những tiến bộ điều trị đa mô thức ung thư gan” quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực gan mật, ung bướu và ghép gan như PGS.TS.BS Nguyễn Văn Hải, Trưởng bộ môn Ngoại Tổng quát, Đại học Y Dược TP.HCM; PGS.TS.BS Mai Phan Tường Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân Dân Gia Định... cùng gần 200 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế tham dự.

Cập nhật nhiều tiến bộ mới trong điều trị ung thư gan

Tại hội thảo, các chuyên gia đã cập nhật nhiều tiến bộ mới trong điều trị ung thư gan thông qua các báo cáo khoa học như: Khuyến cáo điều trị ung thư tế bào gan theo BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer); Vai trò của điều trị đa mô thức trong điều trị ung thư gan - Chiến lược và vai trò ngoại khoa; Kết quả sớm phẫu thuật cắt gan; Vai trò của can thiệp nội mạch trong điều trị HCC: từ TACA đến PVE; Tối ưu hóa điều trị toàn thân ung thư gan trong kỷ nguyên miễn dịch...

Tham khảo thêm

Hy hữu: Vùng kín 'căng thẳng' suốt 7 ngày sau một cú ngã

Hy hữu: Vùng kín "căng thẳng" suốt 7 ngày sau một cú ngã

Người Việt nên ăn sáng theo cách này để giảm nguy cơ bệnh mạn tính, kéo dài tuổi thọ

Người Việt nên ăn sáng theo cách này để giảm nguy cơ bệnh mạn tính, kéo dài tuổi thọ

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Đáp án full mã đề thi môn Giáo dục kinh tế và pháp luật tốt nghiệp THPT năm 2026

Đáp án full mã đề thi môn Giáo dục kinh tế và pháp luật tốt nghiệp THPT năm 2026 dưới đây được cập nhật nhanh nhất để thí sinh đối chiếu kết quả bài làm.

Đáp án full mã đề môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nhanh nhất

Xã hội
Đáp án full mã đề môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nhanh nhất

Đáp án full mã đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2026

Xã hội
Đáp án full mã đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2026

Đáp án full mã đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2026 cập nhật "nóng" nhất

Xã hội
Đáp án full mã đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2026 cập nhật 'nóng' nhất

Đáp án full mã đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2026 nhanh nhất

Xã hội
Đáp án full mã đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2026 nhanh nhất

Đọc thêm

Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ (11h ngày 14/6, Bảng D World Cup 2026): Socceroos áp đảo về phạt góc?
Thể thao

Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ (11h ngày 14/6, Bảng D World Cup 2026): Socceroos áp đảo về phạt góc?

Thể thao

Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ là cuộc đọ sức thuộc lượt trận đầu tiên bảng D World Cup 2026 và đại diện châu Á có thể được hưởng nhiều quả phạt góc hơn.

Không phải ưu đãi thuế, chuyên gia chỉ ra lợi thế lớn nhất của FTZ Đà Nẵng
Kinh tế

Không phải ưu đãi thuế, chuyên gia chỉ ra lợi thế lớn nhất của FTZ Đà Nẵng

Kinh tế

Chuyên gia nhận định, lợi thế lớn nhất của Khu thương mại tự do Đà Nẵng không nằm ở các chính sách ưu đãi thuế mà ở vị trí cửa ngõ Hành lang Kinh tế Đông - Tây, khả năng kết nối chuỗi cung ứng quốc tế và cơ hội xây dựng một mô hình FTZ xanh, số hóa, khác biệt so với nhiều khu thương mại tự do trong khu vực.

Kiện toàn Ban chỉ đạo thu hồi tài sản trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Phó Thủ tường Thường trực là Trưởng Ban
Thời sự

Kiện toàn Ban chỉ đạo thu hồi tài sản trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Phó Thủ tường Thường trực là Trưởng Ban

Thời sự

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1058 kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Trung vệ U23 Việt Nam cao 1m83 trở lại CLB CAHN
Thể thao

Trung vệ U23 Việt Nam cao 1m83 trở lại CLB CAHN

Thể thao

Sau khi PVF-CAND rớt hạng, trung vệ Phạm Lý Đức đã chính thức nói lời chia tay đội chủ sân PVF để trở lại khoác áo CLB CAHN.

Một tỷ phú USD Việt Nam 'bị văng' khỏi bảng xếp hạng Forbes trong tuần VN-Index 'chia tay' mốc 1.800 điểm
Nhà đất

Một tỷ phú USD Việt Nam "bị văng" khỏi bảng xếp hạng Forbes trong tuần VN-Index "chia tay" mốc 1.800 điểm

Nhà đất

VN-Index giảm gần 50 điểm trong tuần qua và chính thức đánh mất mốc 1.800 điểm. Đà lao dốc của thị trường chứng khoán cũng khiến tài sản của nhiều tỷ phú USD Việt Nam suy giảm đáng kể.

Link tra cứu điểm thi vào lớp 10 Phú Thọ 2026 chuẩn nhất
Xã hội

Link tra cứu điểm thi vào lớp 10 Phú Thọ 2026 chuẩn nhất

Xã hội

Link tra cứu điểm thi vào lớp 10 Phú Thọ 2026 chuẩn nhất thế nào khi Sở GDĐT Phú Thọ công bố điểm thi, thí sinh có thể tham khảo thông tin sau đây.

Quy định mới về chất lượng dịch vụ viễn thông: Người dùng Việt Nam hưởng lợi gì?
Khoa học Công nghệ

Quy định mới về chất lượng dịch vụ viễn thông: Người dùng Việt Nam hưởng lợi gì?

Khoa học Công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 28/2026/TT-BKHCN quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng. Quy định mới không chỉ bổ sung Internet di động 5G vào diện quản lý mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo vệ quyền lợi của hàng triệu người dùng Việt trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.

Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ (11h00 ngày 14/6, Bảng D World Cup 2026): “Gà tây” giành 3 điểm?
Thể thao

Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ (11h00 ngày 14/6, Bảng D World Cup 2026): “Gà tây” giành 3 điểm?

Thể thao

Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ là cuộc đọ sức thuộc lượt trận đầu tiên bảng D World Cup 2026 và đại diện châu Âu có thực lực mạnh hơn để hướng tới chiến thắng.

Thức trắng đêm chắp nối 100% xương thật, nhóm sinh viên giành giải Nhất với mô hình chồn hoang dã
Chuyển động Sài Gòn

Thức trắng đêm chắp nối 100% xương thật, nhóm sinh viên giành giải Nhất với mô hình chồn hoang dã

Chuyển động Sài Gòn

Dành trọn hai tuần thức đêm để cẩn thận chắp nối từng mảnh xương nhỏ, một nhóm sinh viên đã xuất sắc chinh phục ban giám khảo Cuộc thi Thiết kế mô hình cơ thể học Thú y bằng mô hình chồn hoang dã chân thực.

Trịnh Khải và Trịnh Cán: Cuộc tranh giành ngôi chúa làm tan nát nhà Trịnh
Đông Tây - Kim Cổ

Trịnh Khải và Trịnh Cán: Cuộc tranh giành ngôi chúa làm tan nát nhà Trịnh

Đông Tây - Kim Cổ

Một cuộc tranh chấp kế vị tưởng như chỉ diễn ra trong phủ chúa đã biến thành cơn địa chấn chính trị làm lung lay nền thống trị hơn hai thế kỷ của họ Trịnh.

World Cup 2026: ĐT Anh gặp Thời Thiên
Thể thao

World Cup 2026: ĐT Anh gặp Thời Thiên

Thể thao

World Cup 2026: ĐT Anh gặp Thời Thiên; Điền Bá Quang Thomas Partey bị cấm vào rừng phong; Cầu thủ Mỹ được cứu nhờ kính chiếu yêu.

Tin nóng 13/6: “Hotboy” từng 2 lần vô địch Cúp Quốc gia chia tay CLB Công an TP.HCM
Thể thao

Tin nóng 13/6: “Hotboy” từng 2 lần vô địch Cúp Quốc gia chia tay CLB Công an TP.HCM

Thể thao

“Hotboy” từng 2 lần vô địch Cúp Quốc gia chia tay CLB Công an TP.HCM; Arsenal tính gây sốc với sao "xịt" Ngoại hạng Anh; Loạt cầu thủ U19 Việt Nam thi THPT Quốc gia 2026; Mất trộm ở Mỹ, ĐT Anh bất an trước World Cup; 2 ca sĩ đẹp như AI cổ vũ ĐT Hàn Quốc.

Khởi công xây dựng Trung tâm chăm sóc sức khỏe NovaWorld Phan Thiet ở phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng
Doanh nghiệp

Khởi công xây dựng Trung tâm chăm sóc sức khỏe NovaWorld Phan Thiet ở phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng

Doanh nghiệp

Ngày 13/6, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; ông Trần Đức Phấn – Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân; Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Chánh Văn phòng Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân cùng đại diện các sở, ngành đã làm lễ động thổ xây dựng Trung tâm Chăm sóc sức khỏe NovaWorld Phan Thiet ở phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng.

Hạt tiêu Việt Nam lên bàn ăn ở Trung Đông, xuất khẩu hồ tiêu đang đứng trước cơ hội hiếm có trong 5 năm tới
Nhà nông

Hạt tiêu Việt Nam lên bàn ăn ở Trung Đông, xuất khẩu hồ tiêu đang đứng trước cơ hội hiếm có trong 5 năm tới

Nhà nông

Xuất khẩu hồ tiêu đang nổi lên như một trong những ngành hàng hưởng lợi lớn nhất từ các FTA mới tại Trung Đông và Nam Á. Sau nhiều năm được đánh giá giàu tiềm năng nhưng chưa khai thác hết dư địa, khu vực này đang mở ra cơ hội hiếm có cho hạt tiêu Việt Nam nhờ nhu cầu nhập khẩu lớn, sức mua ổn định và các cam kết cắt giảm thuế quan trong giai đoạn 5 năm tới.

Vì sao TP.HCM phải ban hành quy trình vận hành hồ chứa nước Đất Dốc ở Côn Đảo?
Chuyển động Sài Gòn

Vì sao TP.HCM phải ban hành quy trình vận hành hồ chứa nước Đất Dốc ở Côn Đảo?

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM vừa ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Đất Dốc tại đặc khu Côn Đảo. Quy trình nhằm bảo đảm an toàn công trình, chủ động phòng chống thiên tai, điều tiết nguồn nước hợp lý, phục vụ sinh hoạt, du lịch và phòng chống cháy rừng trên đảo.

Rộ tin đồng minh ruột của Mỹ trả cho Iran tới 20 tỷ USD để Tehran ngừng tấn công
Thế giới

Rộ tin đồng minh ruột của Mỹ trả cho Iran tới 20 tỷ USD để Tehran ngừng tấn công

Thế giới

Reuters hôm 13/6 đăng tải bản tin độc quyền cho biết Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) - đồng minh thân cận của Mỹ - đã đồng ý giải ngân hàng tỷ USD cho Iran, sau nhiều tuần Iran tấn công quốc gia vùng Vịnh giàu có này trong bối cảnh chiến tranh giữa Mỹ - Israel - Iran chưa có hồi kết.

Cựu sao HAGL: Cao 1m69, vừa ghi bàn giúp Ninh Bình FC vào chung kết Cúp Quốc gia
Thể thao

Cựu sao HAGL: Cao 1m69, vừa ghi bàn giúp Ninh Bình FC vào chung kết Cúp Quốc gia

Thể thao

Tiền vệ cánh Trần Bảo Toàn vừa ghi bàn vào lưới Thể Công Viettel ở vòng bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026 giúp Ninh Bình FC thẳng tiến vào chung kết.

Một xã ở TP.HCM muốn thành phường, đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi người dân
Chuyển động Sài Gòn

Một xã ở TP.HCM muốn thành phường, đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi người dân

Chuyển động Sài Gòn

Những ngày qua, nhiều ấp trên địa bàn xã Thái Mỹ đã tổ chức lấy ý kiến người dân đối với 2 đề án quan trọng, gồm: Đề án thành lập phường Thái Mỹ trên cơ sở nguyên trạng xã hiện nay và Đề án sắp xếp các ấp trên địa bàn.

Thị trường tiền số chìm trong sắc đỏ, hơn 50% Bitcoin bị thua lỗ: Chuyên gia vẫn nhìn thấy 'tia hi vọng'
Khoa học Công nghệ

Thị trường tiền số chìm trong sắc đỏ, hơn 50% Bitcoin bị thua lỗ: Chuyên gia vẫn nhìn thấy "tia hi vọng"

Khoa học Công nghệ

Bitcoin tiếp tục trải qua giai đoạn khó khăn khi giá giảm gần 50% so với đỉnh lịch sử, kéo hơn một nửa lượng Bitcoin đang lưu hành vào trạng thái thua lỗ.

Hàng ngàn người dân tham gia Lễ cầu siêu liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng
Chuyển động Sài Gòn

Hàng ngàn người dân tham gia Lễ cầu siêu liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Chuyển động Sài Gòn

Chiều 13/6, hàng ngàn người dân tham gia nghi lễ tâm linh Phật giáo với nội dung tụng kinh Địa Tạng trong Lễ cầu siêu liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng).

Giá vàng lao dốc sau đó tăng vọt, chuyên gia 'giải mã' nguyên nhân
Kinh tế

Giá vàng lao dốc sau đó tăng vọt, chuyên gia "giải mã" nguyên nhân

Kinh tế

Thị trường vàng trong nước vừa trải qua tuần giao dịch đầy sóng gió và biến động nhất từ đầu năm 2026. Trong vài ngày, giá vàng miếng SJC bán ra đã từ mốc 150,2 xuống còn 136 triệu đồng/lượng, tạo ra một cú sốc lớn cho giới đầu tư. Tuy nhiên chỉ ít ngày sau, giá vàng "bẻ lái" ngoạn mục khi nhanh chóng phục hồi lên mức 147 triệu đồng/lượng.

Vì sao Paraguay từ bỏ lối chơi sở trường để rồi thua tan nát trước Mỹ?
Thể thao

Vì sao Paraguay từ bỏ lối chơi sở trường để rồi thua tan nát trước Mỹ?

Thể thao

Bản sắc của Paraguay, thứ giúp họ quật ngã hoặc gây khó chịu cho nhiều đội bóng mạnh bấy lâu nay chính là lối đá phòng ngự phản công

Loạt 'đại bàng' Vingroup, Masterise, Nhà Khang Điền,... quy tụ tại TP. HCM trong cuộc họp với Thủ tướng
Nhà đất

Loạt "đại bàng" Vingroup, Masterise, Nhà Khang Điền,... quy tụ tại TP. HCM trong cuộc họp với Thủ tướng

Nhà đất

Trước cuộc làm việc với Thủ tướng về mục tiêu tăng trưởng bền vững giai đoạn 2026 - 2030, TP. HCM đã mời hàng loạt tập đoàn lớn trong lĩnh vực bất động sản, hạ tầng tham gia hiến kế, đồng thời thúc đẩy giải ngân đầu tư công và thu hút FDI.

Ông xã âm thầm tháp tùng Hồ Quỳnh Hương tập luyện, nhạc sĩ Đức Huy U80 vẫn đầy năng lượng
Văn hóa - Giải trí

Ông xã âm thầm tháp tùng Hồ Quỳnh Hương tập luyện, nhạc sĩ Đức Huy U80 vẫn đầy năng lượng

Văn hóa - Giải trí

Hồ Quỳnh Hương được ông xã tháp tùng từ TP.HCM ra Hà Nội tham gia biểu diễn trong concert "Phòng khách 3 thế hệ". Hạnh phúc viên mãn khiến nữ ca sĩ đầy thăng hoa.

Haiti vs Scotland (8h ngày 14/6, bảng C World Cup 2026): Đội nào sẽ bị phạt nhiều thẻ vàng hơn?
Thể thao

Haiti vs Scotland (8h ngày 14/6, bảng C World Cup 2026): Đội nào sẽ bị phạt nhiều thẻ vàng hơn?

Thể thao

Haiti vs Scotland là cuộc so tài thuộc lượt trận đầu tiên bảng C World Cup 2026 và đại diện của châu Mỹ đối diện nguy cơ phải nhận nhiều thẻ vàng.

Cựu quan chức cảnh báo nóng nguy cơ bạo loạn chống ông Zelensky ở Kiev
Thế giới

Cựu quan chức cảnh báo nóng nguy cơ bạo loạn chống ông Zelensky ở Kiev

Thế giới

Người dân Kiev có thể nổi dậy chống ông Vladimir Zelensky nếu tình hình tiếp tục xấu đi. Đây là nhận định của ông Oleg Soskin, cựu cố vấn của Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma.

Bị người tình dùng hung khí đâm nhiều nhát vào bụng, người đàn ông ở Tây Ninh nguy kịch
Pháp luật

Bị người tình dùng hung khí đâm nhiều nhát vào bụng, người đàn ông ở Tây Ninh nguy kịch

Pháp luật

Ông H.V.C (ngụ ở ấp Bình Định, xã Bình Thành tỉnh Đồng Tháp), bị người tình tên Trần Kim Thơ ngụ ở xã Bình Hiệp dùng hung khí đâm nhiều nhát vào bụng, gây đa chấn thương, nguy kịch đang cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Long An.

Bắt tạm giam đối tượng sát hại bạn cùng tàu vì mâu thuẫn lúc nhậu tại đặc khu Thổ Châu
Pháp luật

Bắt tạm giam đối tượng sát hại bạn cùng tàu vì mâu thuẫn lúc nhậu tại đặc khu Thổ Châu

Pháp luật

Ngày 13/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kha Minh (SN 1983, cư trú tại ấp Hưng Thạnh, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Từ 3 hạt vải bí ẩn đến cây vải tổ 200 năm tuổi, câu chuyện lạ ở vùng vải thiều Thanh Hà
Nhà nông

Từ 3 hạt vải bí ẩn đến cây vải tổ 200 năm tuổi, câu chuyện lạ ở vùng vải thiều Thanh Hà

Nhà nông

Tại thôn Thúy Lâm, xã Thanh Hà, TP Hải Phòng (thuộc địa phận tỉnh Hải Dương cũ) hiện còn cây vải thiều cổ gần 200 năm tuổi, gắn với tên tuổi cụ Hoàng Văn Cơm – người được nhân dân tôn vinh là “ông tổ vải thiều”. Cây vải này đã được xác lập kỷ lục là “Cây vải thiều lâu năm nhất Việt Nam”.

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay (13/6): Tiếp đà tăng mạnh

Giá vàng hôm nay (13/6): Tiếp đà tăng mạnh

2

Giá vàng hôm nay (12/6): Bất ngờ tăng vọt

Giá vàng hôm nay (12/6): Bất ngờ tăng vọt

3

Canada vs Bosnia & Herzegovina (2h00 ngày 13/6, bảng B World Cup 2026): Chủ nhà vượt khó thành công?

Canada vs Bosnia & Herzegovina (2h00 ngày 13/6, bảng B World Cup 2026): Chủ nhà vượt khó thành công?

4

Mỹ vs Paraguay (8h ngày 13/6, bảng D World Cup 2026): Chủ nhà không dễ thắng

Mỹ vs Paraguay (8h ngày 13/6, bảng D World Cup 2026): Chủ nhà không dễ thắng

5

Hàn Quốc vs CH Czech (9h00 ngày 12/6, Bảng A World Cup 2026: Hiệp 1 bùng nổ

Hàn Quốc vs CH Czech (9h00 ngày 12/6, Bảng A World Cup 2026: Hiệp 1 bùng nổ