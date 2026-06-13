Người thường xuyên uống rượu bia cần nhớ điều này để phòng tránh ung thư gan

Thông tin trên được chia sẻ tại hội thảo khoa học “Cập nhật những tiến bộ điều trị đa mô thức ung thư gan” tổ chức chiều 13/6 tại TP.HCM. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, việc tầm soát định kỳ vẫn là chìa khóa quan trọng giúp phát hiện sớm bệnh, đặc biệt với những người thường xuyên sử dụng rượu bia và các nhóm nguy cơ cao.

Ung thư gan cần điều trị phối hợp đa mô thức, nhiều chuyên khoa

Ung thư gan hiện là một trong những loại ung thư có tỷ lệ mắc mới và tử vong cao nhất tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, xu hướng điều trị đa mô thức đang mở ra thêm cơ hội cho người bệnh, nhất là những trường hợp được phát hiện ở giai đoạn tiến triển.

Theo ThS.BS Nguyễn Ngọc Bảo Long, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, điều trị ung thư gan ngày nay không còn là cuộc chiến của riêng một chuyên khoa.

Tại hội thảo, ThS.BS Nguyễn Ngọc Bảo Long, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn nhấn mạnh, điều trị kết hợp nhiều kỹ thuật mới mang lại cơ hội sống tốt cho người bệnh. Ảnh: CTV

Ông cho biết: “Điều trị ung thư gan không còn là cuộc chiến đơn độc của một chuyên khoa mà là sự phối hợp đa mô thức, đa chuyên khoa để mang lại cơ hội sống tốt nhất cho người bệnh”.

Cũng theo bác sĩ Bảo Long, việc phối hợp giữa ngoại gan mật, ung bướu, chẩn đoán hình ảnh và các chuyên khoa hỗ trợ đã giúp chuyển hóa nhiều ca bệnh từ tình trạng không thể phẫu thuật thành có thể điều trị triệt căn, qua đó mang lại thêm cơ hội sống cho người bệnh.

Các chuyên gia cho biết trước đây việc điều trị ung thư gan thường được thực hiện theo hướng tuần tự, mỗi chuyên khoa đảm nhận một phần riêng biệt. Tuy nhiên, phần lớn bệnh nhân Việt Nam mắc ung thư gan trên nền viêm gan B, viêm gan C, xơ gan hoặc các bệnh lý gan mạn tính khác nên việc áp dụng đơn lẻ một phương pháp điều trị thường không đạt hiệu quả tối ưu.

TS.BS Trần Công Duy Long, Trưởng khoa Ngoại Gan Mật Tụy, Trưởng Đơn vị Ghép gan Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM chia sẻ nhiều thông tin mới trong điều trị ung thư gan. Ảnh: CTV

Theo TS.BS Trần Công Duy Long, Trưởng khoa Ngoại Gan Mật Tụy, Trưởng Đơn vị Ghép gan Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, điều trị đa mô thức đang trở thành chiến lược quan trọng trong điều trị ung thư gan hiện nay, giúp nhiều bệnh nhân có thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị triệt căn.

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Bên cạnh sự phối hợp đa chuyên khoa, các công nghệ mới cũng góp phần nâng cao hiệu quả điều trị. Hệ thống MRI 3.0 Tesla kết hợp thuốc cản từ chuyên biệt cho tế bào gan có thể phát hiện những tổn thương rất nhỏ từ 1-2 mm, trong khi phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ đo thể tích gan giúp bác sĩ đánh giá chính xác phần gan còn lại trước phẫu thuật.

Tầm soát định kỳ để phát hiện sớm ung thư gan, điều trị kịp thời

Đáng chú ý, các bác sĩ khuyến cáo người thường xuyên sử dụng rượu bia cần đặc biệt quan tâm đến việc kiểm tra sức khỏe gan định kỳ. Đây là một trong những nhóm có nguy cơ cao mắc gan nhiễm mỡ, viêm gan do rượu, xơ gan và tiến triển thành ung thư gan nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Theo các chuyên gia, ung thư gan ở giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm, ít biểu hiện rõ ràng. Do đó, những người mắc viêm gan B, viêm gan C, xơ gan, gan nhiễm mỡ hoặc thường xuyên uống rượu bia nên tầm soát định kỳ 3-6 tháng/lần bằng siêu âm và các xét nghiệm cần thiết để phát hiện sớm các bất thường ở gan.

Cần tầm soát định kỳ để sớm phát hiện ung thư gan, điều trị kịp thời. Ảnh: CTV

Các bác sĩ nhấn mạnh, phát hiện bệnh càng sớm thì cơ hội điều trị thành công càng cao. Ngay cả trong trường hợp phát hiện ở giai đoạn tiến triển, người bệnh hiện cũng có thêm nhiều cơ hội điều trị nhờ sự phát triển của các phương pháp điều trị đa mô thức và những tiến bộ của y học hiện đại.

Hội thảo khoa học “Cập nhật những tiến bộ điều trị đa mô thức ung thư gan” quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực gan mật, ung bướu và ghép gan như PGS.TS.BS Nguyễn Văn Hải, Trưởng bộ môn Ngoại Tổng quát, Đại học Y Dược TP.HCM; PGS.TS.BS Mai Phan Tường Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân Dân Gia Định... cùng gần 200 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế tham dự.

Cập nhật nhiều tiến bộ mới trong điều trị ung thư gan



Tại hội thảo, các chuyên gia đã cập nhật nhiều tiến bộ mới trong điều trị ung thư gan thông qua các báo cáo khoa học như: Khuyến cáo điều trị ung thư tế bào gan theo BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer); Vai trò của điều trị đa mô thức trong điều trị ung thư gan - Chiến lược và vai trò ngoại khoa; Kết quả sớm phẫu thuật cắt gan; Vai trò của can thiệp nội mạch trong điều trị HCC: từ TACA đến PVE; Tối ưu hóa điều trị toàn thân ung thư gan trong kỷ nguyên miễn dịch...

