Người Việt thích đi du lịch Singapore vào mùa hè

Theo dữ liệu tìm kiếm trên Booking.com từ ngày 1/6 đến 31/7 vừa được nền tảng này công bố, Singapore là 1 trong 3 điểm đến quốc tế được người Việt yêu thích nhất trong mùa hè năm nay. Đây là năm thứ hai liên tiếp Singapore góp mặt trong danh sách. Điều này cho thấy người Việt đang ưu tiên lựa chọn Singapore để du lịch vào dịp hè.

Các công ty du lịch lữ hành cũng xác nhận thông tin này khi ghi nhận lượng khách tìm kiếm và đặt tour Singapore tăng cao.

Theo các công ty lữ hành, Singapore vốn là điểm đến được khách Việt ưa chuộng. Gần đây, các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch được Singapore đẩy mạnh tại Việt Nam nên đất nước này càng hấp dẫn.

Du khách Việt trải nghiệm workshop vẽ tranh các điểm đến du lịch Singapore. Ảnh: Hồng Phúc

Mới đây, ngày 24/5, Tổng cục Du lịch Singapore (STB) vừa phối hợp cùng BenThanh Tourist tổ chức workshop vẽ tranh sáng tạo với chủ đề “Made in Singapore” nhằm mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho du khách tại TP.HCM.

Tại đây, du khách Việt được trải nghiệm hoạt động vẽ tranh trên túi tote. Thông qua các biểu tượng mang đậm bản sắc Singapore như tượng Merlion, Marina Bay Sands, Gardens by the Bay... nhiều khách Việt đã có phút giây thư giãn, sáng tạo và khơi dậy sự yêu thích điểm đến Singapore.

Ngay sau buổi workshop, nhiều khách vui vẻ cho biết khả năng cao sẽ đặt tour Singapore để du lịch trong mùa hè. Nhiều người đã du lịch Singapore trước đó nhưng cũng muốn tiếp tục đến quốc gia này.

Ông Thi Quốc Duy - Giám đốc Trung tâm Du lịch khách lẻ BenThanh Tourist, cho biết Singapore đang là điểm đến được khách yêu thích. Do đó, để làm mới sản phẩm và tạo ra những trải nghiệm mới cho khách, ngoài các chương trình truyền thống như tour du lịch Singapore - Gardens by the Bay - đảo Sentosa hay tour liên tuyến Singapore - Malaysia thì công ty vừa đưa vào khai thác dòng sản phẩm trải nghiệm hải trình sang trọng trên du thuyền 5 sao Star Voyager.

“Đây là sản phẩm hoàn toàn mới dành cho khách Việt yêu thích Singapore. Những sản phẩm này hứa hẹn mang đến trải nghiệm đẳng cấp và mới mẻ cho du khách Việt trong hành trình khám phá quốc đảo Singapore”, ông Duy nói.

Về phía Tổng cục Du lịch Singapore, mới đây, Tổng cục Du lịch Singapore đã công bố định hướng chiến lược mới tại thị trường Việt Nam nhằm tăng cường thu hút du khách Việt đến Singapore.

Sư tử biển Merlion, biểu tượng du lịch của Singapore là địa điểm được nhiều khách du lịch check-in. Ảnh: Unsplash

Ông Terrence Voon - Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á của Tổng cục Du lịch Singapore, cho biết Singapore hấp dẫn thu hút du khách Việt vì đây là điểm đến mua sắm đa dạng, ẩm thực, giải trí và di sản. Riêng năm 2024, Singapore đã đón 16,5 triệu lượt du khách, trong đó có gần 400.000 khách du lịch đến từ Việt Nam.

Hiện Việt Nam nằm trong top 15 thị trường trọng điểm trên toàn thế giới về tổng lượng khách. Những hợp tác với các đơn vị gần đây sẽ tận dụng thế mạnh và năng lực của họ để phát triển du lịch đến Singapore từ Việt Nam.

Theo ông Terrence Voon, để thu hút lượng khách Việt, STB đang hợp tác với các đối tác chiến lược tại Việt Nam để triển khai chiến dịch truyền thông tích hợp trên nhiều nền tảng như website, blog, mạng xã hội, email marketing, các trải nghiệm cá nhân hóa.

Song song đó, Singapore cũng đang đa dạng sản phẩm du lịch để thu hút du khách.

Thời gian qua, quốc gia này liên tục thúc đẩy sự đổi mới trong ngành du lịch với loạt dự án nổi bật tại các địa điểm mang tính biểu tượng như khu nghỉ dưỡng cao cấp mang tính bền vững Mandai Rainforest Resort của Banyan Tree, câu lạc bộ bãi biển Tanjong Beach Club phong cách, tổ hợp phong cách sống Weave tại Resorts World Sentosa, IMBA Theatre tại Gardens by the Bay, và cảng Marina Bay Cruise Centre Singapore được nâng cấp.