Người xem "hụt hẫng", "tiếc nhớ" khi Gia đình Haha kết thúc mùa 1

Tối 20/9, tập 15 chương trình Gia đình Haha đã được phát sóng với hành trình cuối cùng tại Tây Nguyên. Trước đó, các nghệ sĩ đã có hành trình tại núi rừng Bản Liền, biển Sa Huỳnh và sông nước miền Tây, để lại những câu chuyện và kỷ niệm khó quên.

Bùi Công Nam đón tuổi mới bên gia đình sau nhiều năm

Tại Đắk Lắk, các thành viên có chuyến đi đặc biệt về quê hương của ca sĩ Bùi Công Nam. Cuộc gặp gỡ nhanh chóng trở thành ngày đoàn viên, khi gia đình anh từ khắp nơi tụ họp. Trong không gian ấm áp, bên bát mì Quảng do chính tay mẹ anh chuẩn bị, những khoảnh khắc đầy xúc động đã diễn ra.

Một chiếc bánh sinh nhật bất ngờ được đưa tới, đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều năm, Bùi Công Nam đón tuổi mới trọn vẹn bên gia đình. Cũng tại đây, anh chia sẻ với (S)TRONG Trọng Hiếu cách người Việt bày tỏ tình cảm bằng một nụ hôn má, để rồi chính (S)TRONG xúc động chia sẻ: “Không có gì quý hơn là được ở bên cạnh gia đình".

Các nghệ sĩ tổ chức chiếu phim cho trẻ em tại Tây Nguyên. (Ảnh: NSX)

Tiếp đó, bức tranh Tây Nguyên tiếp tục được khắc họa qua câu chuyện đời của cô Dung – một phụ nữ buôn làng từng ấp ủ giấc mơ làm cô giáo nhưng phải gác lại vì điều kiện khó khăn. Thay vào đó, cô cống hiến cho công tác Đảng, đồng thời gánh vác trách nhiệm gia đình trong những năm tháng thiếu thốn. Nghị lực và sự bền bỉ ấy khiến các thành viên gọi cô là “người phụ nữ phi thường”.

Để tôn vinh, chương trình đã biến phòng khách thành “sân khấu” tái hiện lại cuộc thi “Phụ nữ cơ sở giỏi” mà cô từng tham gia. Tại đây, những thông điệp mạnh mẽ được cất lên: Ngọc Thanh Tâm nhấn mạnh “Phụ nữ phải sống hạnh phúc mỗi ngày”, còn cô Dung khẳng định “Phụ nữ Tây Nguyên nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung phải hòa đồng, đoàn kết và phát triển toàn diện”.

Bên cạnh câu chuyện gia đình, Gia đình Haha cũng lan tỏa thông điệp cộng đồng. Với dự án bảo vệ voi, chương trình tổ chức buổi chiếu phim hoạt hình ngoài trời cho trẻ em vùng núi, mang đến niềm vui giản dị và gieo mầm tình yêu thiên nhiên. Bộ phim Chú voi biết bay vang lên giữa sân làng đã biến nơi đây thành một rạp chiếu phim đặc biệt.

Bữa tối cuối cùng của các nghệ sĩ tại chương trình "Gia đình Haha" mùa 1. (Ảnh: NSX)

Gia đình Haha kết thúc hành trình sau 15 tập phát sóng

Bên bếp lửa, (S)TRONG đóng vai host, đặt câu hỏi cho từng người về khoảnh khắc đáng nhớ nhất của mọi người xuyên suốt hành trình của Gia đình Haha. Ngọc Thanh Tâm mở lời: “Mình cứ là mình thôi thì sẽ tìm được nơi thuộc về”.

Rhymastic nhớ lại cảm giác phiêu lưu từ ruộng cày ở Bản Liền, đến căn nhà nhỏ nơi xứ Quảng, những ngày tập quen với loài ong ở Bến Tre - mỗi chặng đi qua là một lần vượt giới hạn và mở rộng lòng mình.

Trong khi đó, với Duy Khánh, Bản Liền là “tận hưởng”, Quảng Ngãi là “giới hạn”, Bến Tre là “gia đình”, và Đắk Lắk là “biết ơn”. Anh chia sẻ: “Chương trình như một trang nhật ký mở để mọi người chứng kiến hành trình lớn lên của mọi người”.

Jun Phạm chia sẻ: “Lúc đầu học về cấy và cuối cùng thì cây lúa cũng đã trổ bông. Mình đã trưởng thành rất nhiều. Hành trình “Gia Đình Haha” đi qua bốn nơi, mỗi nơi có một đặc trưng riêng: gặp anh Hà, chị Thông như “anh chị dâu”; anh Sơn, anh Điệp, chị Thắm như anh chị trong nhà; cô chú Chín như cha mẹ; và Y Xim như một người em trai”.

Một số bình luận của khán giả sau khi "Gia đình Haha" kết thúc. (Ảnh: YTNV)

Sự khép lại của Gia đình Haha sau 15 tập khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Trên YouTube, Khán giả @MeoMuc-wv8kf đã để lại bình luận: “Mình sợ sau tập này sẽ không lại được cái cảm giác ngóng chờ mỗi tối thứ 7 hàng tuần nữa”. Một người xem khác chia sẻ: “Thành công của chương trình không chỉ là giải trí, mà còn quảng bá thiên nhiên, văn hóa vùng miền, góp phần cải thiện đời sống địa phương". Nhiều người gọi Gia đình Haha là “một liều thuốc chữa lành giữa nhịp sống bộn bề”.

Gia đình Haha phát sóng từ ngày 14/6 trên kênh VTV3. Đây là chương trình truyền hình thực tế đưa các nghệ sĩ nổi tiếng như Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm đến cùng ăn, cùng ở, cùng làm để trải nghiệm cuộc sống hàng ngày như người bản địa.

Ở các chặng hành trình, chương trình để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả với những thước phim đẹp đẽ, câu chuyện nhân văn về con người, sản vật và văn hóa địa phương.