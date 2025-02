Người xưa dặn: "Rằm tháng Giêng, 5 thứ đặt lên bếp, cả năm Ất Tỵ suôn sẻ, thịnh vượng"

Vậy những thứ mà người xưa khuyên không nên đặt trên bếp vào ngày Rằm tháng Giêng là gì vậy?

Rằm tháng Giêng là một trong những ngày lễ quan trọng trong năm, thường được các gia đình Việt Nam chuẩn bị lễ cúng chu đáo để cầu bình an, may mắn và tạ ơn trời đất, tổ tiên.

Ngày này cũng tượng trưng cho sự đoàn tụ, niềm vui và sự khởi đầu mới. Sau lễ cúng Rằm, mọi người trong gia đình thường tụ tập bên nhau để ăn bữa cơm đầm ấm, thắt chặt tình cảm gia đình, cùng nhau cầu mong may mắn trong năm tới và mọi điều ước của họ đều thành hiện thực.

Trong ngày lễ ấm áp này, người xưa cho rằng, nên đặt 5 thứ này lên bếp, cả năm Ất Tỵ sẽ trôi qua suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió.

1. Người xưa dặn: Đặt bưởi lên bếp vào Rằm tháng Giêng để chào đón may mắn

Bưởi luôn được coi là biểu tượng của sự may mắn. Người xưa tin rằng bưởi mang lại may mắn cho trẻ em và gia đình. Hơn nữa, lớp vỏ dày và nước bưởi đậm đà tượng trưng cho một năm “tích lũy lớn, thành công lớn”, đặc biệt là mối quan hệ hòa thuận giữa các thành viên trong gia đình, có thể tăng thêm may mắn.

Dù là quả bưởi to hay quả bưởi nhỏ, chỉ cần đặt trên bếp đều có thể tạo nên bầu không khí yên bình.

Trong Tết Nguyên tiêu, việc đặt một quả bưởi tươi trong nhà không chỉ mang ý nghĩa chào đón may mắn mà còn là biểu tượng của sự đoàn tụ gia đình và mong muốn về một tương lai tốt đẹp hơn.

Mỗi lần nhìn thấy, nó không chỉ làm tăng thêm không khí lễ hội mà còn nhắc nhở bạn rằng dù gặp phải khó khăn gì trong năm Tỵ, bạn cũng có thể giống như quả bưởi "càng chăm chỉ, càng may mắn".

2. Người xưa dặn: Đặt táo tàu lên bếp vào Rằm tháng Giêng mang lại vui vẻ, thịnh vượng

Từ xa xưa, người ta đã biết đến quả tàu (chà là đỏ) có tác dụng "bổ máu, dưỡng khí, an thần, ổn định tinh thần".

Theo người xưa, táo tàu thường tượng trưng cho sự bình an và may mắn. Đặc biệt trong các mùa lễ hội, táo tàu là món ăn phổ biến trong nhiều gia đình.

Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên tiêu, sự kết hợp giữa táo tàu và đèn lồng tượng trưng cho “đầy đủ phúc lành”, tượng trưng cho gia đình hòa thuận và sự nghiệp thành công trong năm mới.

Đặt một vài quả táo tàu trên bếp sẽ mang lại may mắn cho gia đình. Cho dù bạn chỉ trang trí một chút hay cho một ít vào súp hoặc món hầm, thì táo tàu sẽ là thứ khiến bạn cảm thấy ấm áp và an toàn.

Hơn nữa, màu đỏ tươi của táo tàu chính là màu sắc có thể mang lại cho mọi người tâm trạng tươi vui vào mùa xuân, gợi nhắc mọi người về sự thịnh vượng và may mắn.

3. Người xưa dặn: Đặt rượu vang lên bếp vào Rằm tháng Giêng: Gia đình hòa thuận, hạnh phúc

Theo người xưa, rượu không chỉ là một món ăn ngon trên bàn tiệc mà còn mang ý nghĩa hiến tế mạnh mẽ.

Ở một số gia đình, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán, người ta thường chuẩn bị một ít rượu và dâng lên tổ tiên hoặc các vị thần như một dấu hiệu của sự tôn kính trong các nghi lễ lễ hội.

Trong dịp Tết Nguyên tiêu, nhiều gia đình cũng đặt rượu lên bếp. Rượu tượng trưng cho biểu tượng của “giàu có, hòa thuận và hạnh phúc”, hàm ý rằng cuộc sống trong năm tới sẽ êm đềm như rượu ngon, các thành viên trong gia đình sẽ có tâm trạng tốt và mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ.

Nếu nhà bạn không có rượu, bạn có thể thay thế bằng đậu phộng hoặc các loại hạt khác, cũng có thể truyền tải ý nghĩa này và mang lại một năm Ất Tỵ suôn sẻ và vui vẻ.

4. Người xưa dặn: Đặt cam lên bếp vào Rằm tháng Giêng: Mang lại sự giàu có

Theo người xưa, quả cam được coi là biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng. Hình tròn của chúng tương tự như hình dạng "thỏi" của tiền, có nghĩa là "dòng tiền chảy đều", và màu vàng của chúng tượng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc.

Người xưa cho rằng, việc đặt cam trên bếp tượng trưng cho sự may mắn suôn sẻ về tài lộc của gia đình, đồng thời cũng tượng trưng cho việc mọi người trong gia đình sẽ “đón nhận may mắn và từng bước vươn lên”.

Cho dù bạn đặt một vài quả cam trên bàn ăn hay trực tiếp trên bếp, may mắn do quả cam mang lại có thể làm giàu cho toàn bộ ngôi nhà.

Những lời nhắc nhở của người xưa có thể không còn phù hợp với hiện tại nhưng cũng chuyển tải những kỳ vọng tốt đẹp về cuộc sống, mong ước năm mới thuận lợi, bình an

5. Người xưa dặn: Đặt vải trắng hoặc vải đỏ lên bếp vào Rằm tháng Giêng mang lại niềm vui và may mắn

Bếp là nơi quan trọng trong ngôi nhà và liên quan đến vận mệnh của cả gia đình. Trong dịp Tết Nguyên tiêu, nhiều gia đình chọn phủ bếp bằng vải trắng sạch hoặc vải sa tanh đỏ, không chỉ vì trông sạch sẽ và gọn gàng hơn mà còn vì nó có ý nghĩa may mắn.

Màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết và tươi sáng, trong khi màu đỏ tượng trưng cho niềm vui và may mắn.

Việc lựa chọn lớp vải này không cần quá phức tạp, có thể là vải trắng đơn giản, thanh lịch hoặc vải satin đỏ tràn ngập không khí lễ hội.

Điều quan trọng là phải giữ cho bếp sạch sẽ, điều này không chỉ mang lại may mắn cho gia đình mà còn khiến gia đình vui vẻ, tượng trưng cho những ngày trong năm tới sẽ hòa thuận và tươi đẹp hơn.

Rằm tháng Giêng là dịp để mọi người cùng nhau sống chậm lại và tận hưởng thời gian đoàn tụ với gia đình.

Những lời nhắc nhở của người xưa có thể không còn phù hợp với hiện tại nhưng cũng chuyển tải những kỳ vọng tốt đẹp về cuộc sống, mong ước năm mới thuận lợi, bình an, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp tốt lành, rất đáng được trân trọng.