Chủ đề nóng

Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2026
Đi tìm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa"
Sáp nhập thôn, tổ dân phố toàn quốc
Ca sĩ Miu Lê sử dụng ma túy
World cup 2026
Siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng
Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam XI và Đại hội Hội Nông dân Việt Nam IX (nhiệm kỳ 2026-2031)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
Gia đình
Chủ nhật, ngày 14/06/2026 07:29 GMT+7

Người xưa nói: "5 cây cảnh trồng trong nhà, tai họa từ trên trời rơi xuống", đừng rơi vào bẫy xinh đẹp này

+ aA -
Hải Yến Chủ nhật, ngày 14/06/2026 07:29 GMT+7
Theo người xưa, cho dù sân nhà rộng hay ban công có thoáng thế nào, đừng trồng 5 cây cảnh này một cách bừa bãi. Người xưa từng trải đều hiểu tại sao.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Người xưa có nhiều câu nói về việc trồng hoa. Những lời dặn không chỉ là kinh nghiệm trồng trọt mà còn là những lời dặn dò để con cháu tránh được những sai lầm khi trồng cây cảnh trong nhà.

Người xưa nói: "5 cây cảnh trồng trong nhà, tai họa từ trên trời rơi xuống". Theo người xưa, những loài hoa này, nếu trồng trong nhà, sẽ gây hại cho sức khỏe, phá hoại các loại cây khác trong vườn, hoặc gây phiền toái hàng ngày, khiến nhà cửa không còn yên bình.

Dưới đây là 5 cây cảnh mà người xưa khuyên nên cân nhắc khi trồng. Cho dù sân nhà bạn rộng đến đâu hay ban công có thoáng thế nào, đừng trồng chúng một cách bừa bãi. Người xưa đã từng trải qua điều này đều hiểu tại sao.

Màu sắc hoa khiến nhiều người mê đắm

1. Người xưa dặn: Cắm một cành cúc hoàng anh hoa xuống đất có thể làm hỏng cả một khu vườn

Cúc hoàng anh (Solidago canadensis) hay còn gọi là rơm vàng, hoàng kim Canada là một loài thực vật thân thảo lâu năm thuộc họ Cúc (Asteraceae). Với những bông hoa màu vàng tươi, xù xì rất hấp dẫn, khiến cây cảnh này trở thành loài hoa được nhiều người yêu thích.

Mọi người mua chúng để cắm trong bình và sau khi chúng tàn, họ thường vứt những cành hoa vào một góc vườn. Tuy nhiên, chỉ trong vòng hai năm, cả khu vườn sẽ tràn ngập chúng.

Cây cảnh này được biết đến là "kẻ giết hại sinh thái" với bộ rễ có thể mọc sâu tới một hoặc hai mét. Một cây duy nhất có thể tạo ra hơn 20.000 hạt, được gió phát tán khắp nơi.

Nhưng người xưa khuyên không nên trồng cây cảnh này nếu bạn muốn một khu vườn ngăn nắp

Nó sẽ hút hết nước và phân bón của tất cả các cây xung quanh. Một khi nó bén rễ, hoa hồng, rau và hoa trong vườn sẽ dần héo úa và chết. Bạn không thể đào hết chúng ra được.

Ngay cả khi bạn chỉ để lại một centimet rễ trong đất, chúng sẽ mọc lại thành từng mảng lớn vào năm sau.

Để diệt trừ hoàn toàn, bạn phải phun thuốc diệt cỏ, điều này cũng sẽ giết chết các loài hoa khác. Chẳng phải điều này chỉ làm tăng thêm rắc rối cho ngôi nhà của bạn sao? Do đó, người xưa khuyên không nên trồng cây cảnh này!

Người xưa dặn, dù loài hoa cực độc này có đẹp đến mấy, đừng trồng nó ở nhà; nó thực sự quá nguy hiểm.

2. Người xưa nói: Trồng cà độc dược trong vườn, vận may đội nón ra đi

Nhiều cây cà độc dược (Datura) có hoa lớn, màu vàng, hình kèn với hình dáng thanh lịch và độc đáo. Một số người khi đi về quê thường đào vài cây lên và trồng chúng trong sân nhà, nghĩ rằng chúng độc đáo và đẹp.

Ít ai biết rằng toàn bộ cây cà độc dược đều có độc, trong đó hạt và lá non là độc nhất. Ngay cả khi tiếp xúc trực tiếp với nhựa cây cũng có thể gây ngứa, đỏ, sưng tấy, dị ứng và bong tróc da.

Điều này thậm chí còn nguy hiểm hơn đối với các gia đình có trẻ em và vật nuôi. Trẻ em có thể hái hoa hoặc chạm vào trái cây vì tò mò, và vật nuôi có thể ăn một vài miếng, điều này có thể nhanh chóng dẫn đến các triệu chứng ngộ độc như chóng mặt, nôn mửa và tê liệt thần kinh.

Ngay cả khi không tiếp xúc trực tiếp, hít phải quá nhiều phấn hoa do cây phát tán khi nở hoa cũng có thể gây buồn ngủ và mệt mỏi.

Do đó, người xưa dặn, dù loài hoa cực độc này có đẹp đến mấy, đừng trồng nó ở nhà; nó thực sự quá nguy hiểm.

Người xưa cho biết, mùi hương của loài hoa này ngửi lâu sẽ có hại cho sức khỏe

3. Người xưa nói: Trồng dạ lý hương trong nhà, sức khỏe bị đào rỗng

Dạ lý hương (Cestrum Nocturnum) có một cái tên lãng mạn, và hương thơm của nó lan tỏa khắp không gian vào buổi tối khi nở rộ.

Nhiều người yêu thích mùi hương độc đáo của nó và trồng nó trên ban công hoặc gần cửa sổ. Họ không hề biết rằng mùi hương nồng nặc của cây cảnh này lại là một "sự can thiệp ngầm".

Dạ lý hương tỏa ra một lượng lớn các phân tử hương thơm nồng vào ban đêm. Các thành phần gây kích ứng trong những phân tử này có thể gây tim đập nhanh và huyết áp cao nếu hít phải trong thời gian dài.

Những người mắc bệnh tim hoặc hen suyễn có thể bị chóng mặt và tức ngực sau khi thức giấc, khiến họ không thể ngủ ngon.

Điều phiền phức hơn nữa là hương thơm của nó thu hút côn trùng. Khi nở hoa vào buổi tối, nó thu hút một lượng lớn côn trùng bay vào nhà, trông rất khó coi. Do đo, người xưa khuyên không nên trồng cây cảnh này ở gần nơi ở.

Người xưa khuyên không nên trồng cây cảnh này trong nhà

4. Người xưa dặn: Trong nhà trồng xương rồng bát tiên, nguy hiểm cận kề

Xương rồng bát tiên (Euphorbia milii,) là một loài hoa rất phổ biến, nở hoa màu đỏ tươi quanh năm. Nhiều người trồng nó trên ban công để trang trí. Tuy nhiên, bất cứ ai từng trồng nó đều biết rằng nó là một "loại cây nhiều gai".

Cây cảnh này được bao phủ bởi những gai nhọn, cứng, có thể đâm vào tay bạn nếu chạm nhẹ. Hơn nữa, nó thường rụng gai, rơi vãi xung quanh chậu hoa và vào các kẽ hở trên sàn nhà, vì vậy bạn có thể dễ dàng bị gai đâm khi dọn dẹp.

Điều đáng lo ngại hơn nữa là gai của xương rồng bát tiên chứa một loại nhựa trắng độc hại. Nếu bị gai đâm, nhựa sẽ ngấm vào vết thương, gây đỏ, sưng và đau trong vài ngày.

Nếu một đứa trẻ chạy chân trần và giẫm phải gai, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Ngay cả khi bạn cẩn thận tránh, nhựa cây bắn vào da khi tỉa cành cũng có thể gây dị ứng và rát, trở thành một "trở ngại" thực sự trong việc làm vườn.

Do đó, người xưa khuyên không nên trồng cây cảnh này trong nhà nếu không luôn phải đối diện với nguy cơ bị thương tổn.

Cây ngũ sắc có khả năng thích nghi cực kỳ cao.

5. Người xưa dặn: Trong nhà trồng ngũ sắc, cuộc sống xáo trộn

Nhiều người thích cây ngũ sắc (Lantana) vì nó "nở hoa cả bốn mùa", rất phù hợp cho người mới bắt đầu trồng cây.

Nhiều người mới bắt đầu hào hứng mua cây để trồng trong vườn nhà, nhưng chỉ sau một năm lại hối hận!

Cây ngũ sắc có khả năng thích nghi cực kỳ cao. Sau khi trồng, nó sẽ lan rộng và bò khắp mọi nơi, rễ của nó chiếm lĩnh toàn bộ đất. Các loài hoa khác không thể cạnh tranh chất dinh dưỡng và cuối cùng sẽ héo úa và chết.

Hơn nữa, lá của nó phát ra mùi tanh khó chịu; chạm vào chúng sẽ khiến tay bạn ám mùi này trong một thời gian dài. Mặc dù nó ra nhiều hoa, nhưng mùi hương nồng nặc và có thể gây chóng mặt và buồn nôn nếu hít phải quá lâu.

Toàn bộ cây đều có độc tính nhẹ; nếu vật nuôi hoặc gia cầm vô tình ăn phải, có thể bị ngộ độc. Ngay cả khi bạn quyết định không trồng nữa, rễ còn sót lại sẽ mọc lại, khiến việc loại bỏ hoàn toàn trở nên bất khả thi.

Những lời dặn của người xưa thực chất là kinh nghiệm sống được tích lũy từ tổ tiên

Do đó, người xưa khuyên không nên trồng cây cảnh này tùy tiện trong vườn.

Những lời dặn của người xưa thực chất là kinh nghiệm sống được tích lũy từ tổ tiên qua quá trình trồng và đã phải đối diện với sai lầm. Không có quy tắc phong thủy bí ẩn nào liên quan đến những lời dặn này.

Đơn giản là những loại hoa này không thích hợp để trồng trong nhà. Chúng có thể gây hại cho sức khỏe hoặc phá hoại khu vườn của bạn, khiến bạn phải tốn rất nhiều công sức để dọn dẹp.

Mục đích của việc trồng hoa là mang lại niềm vui và sự bình yên, vì vậy không cần thiết phải chọn những giống hoa khó chăm sóc. Việc chọn những giống hoa dễ chăm sóc sẽ giúp bạn thực sự tận hưởng niềm vui khi trồng hoa.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Cưới được tình đầu, đêm tân hôn, tôi lại trằn trọc không ngủ được vì trên giường xuất hiện người thứ 3

Đêm tân hôn cuồng nhiệt. Tôi như kẻ đi trong sa mạc gặp mưa. Bao nhiêu yêu thương, khao khát bấy lâu, tôi dành hết cho em, người tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Con số may mắn hôm nay 13/6: Thìn - Tuất vận đỏ như son, Dần - Thân kiếm vừa đủ xài, đừng tham kẻo thiệt

Gia đình
Con số may mắn hôm nay 13/6: Thìn - Tuất vận đỏ như son, Dần - Thân kiếm vừa đủ xài, đừng tham kẻo thiệt

Tử vi ngày mai: Từ tháng 6 đến tháng 7, mọi việc của 4 con giáp đều suôn sẻ, ít lo lắng, ví tiền căng đầy

Gia đình
Tử vi ngày mai: Từ tháng 6 đến tháng 7, mọi việc của 4 con giáp đều suôn sẻ, ít lo lắng, ví tiền căng đầy

10 cây cảnh kim ngân không bằng 2 chậu may mắn này, càng già càng có giá, tích phúc, giữ vàng cho đời sau

Gia đình
10 cây cảnh kim ngân không bằng 2 chậu may mắn này, càng già càng có giá, tích phúc, giữ vàng cho đời sau

Tử vi ngày mai: 4 con giáp tính cách khiêm tốn lại tham vọng, 20 năm tích lũy, trung niên tài sản lớn mạnh

Gia đình
Tử vi ngày mai: 4 con giáp tính cách khiêm tốn lại tham vọng, 20 năm tích lũy, trung niên tài sản lớn mạnh

Đọc thêm

Đạp xe 17.000 km để theo chân Messi
Thể thao

Đạp xe 17.000 km để theo chân Messi

Thể thao

Ba người đàn ông Argentina đã biến tình yêu bóng đá thành một hành trình phi thường: đạp xe qua 17 quốc gia, vượt hơn 17.000 km để tới Mỹ cổ vũ ĐT Argentina và Messi tại World Cup 2026.

Brazil hòa Morocco nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Vinicius
Thể thao

Brazil hòa Morocco nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Vinicius

Thể thao

Brazil đã chia điểm với Morocco sau trận hòa 1-1 ở lượt đấu đầu tiên bảng C World Cup 2026 trong cuộc so tài mà họ gặp khá nhiều khó khăn.

Bài dự thi 'Kể câu chuyện Việt Nam': A Pa Chải - nơi đánh thức niềm tự hào Việt Nam
Thời sự

Bài dự thi "Kể câu chuyện Việt Nam": A Pa Chải - nơi đánh thức niềm tự hào Việt Nam

Thời sự

Ở nơi một tiếng gà gáy có thể vọng sang ba nước, nơi những đỉnh núi chạm vào mây trắng và những lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa đại ngàn biên viễn, tôi đã nhìn thấy một Việt Nam thật đẹp...

Bỗng dưng bị liệt, nguy cơ suy hô hấp tử vong vì bệnh lý thần kinh nguy hiểm
Xã hội

Bỗng dưng bị liệt, nguy cơ suy hô hấp tử vong vì bệnh lý thần kinh nguy hiểm

Xã hội

Người bệnh đang khỏe mạnh bỗng dưng bị liệt, triệu chứng ngày càng gia tăng, khó nói, nguy cơ suy hô hấp, đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

'Kết quả nguy hiểm nhất': Đức đã báo tin dữ cho Ukraine
Thế giới

"Kết quả nguy hiểm nhất": Đức đã báo tin dữ cho Ukraine

Thế giới

Báo Berliner Zeitung của Đức viết rằng các cuộc đàm phán về việc Ukraine và Moldova gia nhập EU là một lời hứa phi thực tế và không thể thực hiện được.

World Cup 2026: Qatar bị thổi phạt đền oan, cựu danh thủ tố FIFA “độc tài'
Thể thao

World Cup 2026: Qatar bị thổi phạt đền oan, cựu danh thủ tố FIFA “độc tài"

Thể thao

Trận hòa 1-1 trước Thụy Sĩ ở lượt trận mở màn bảng B World Cup 2026 có lẽ sẽ còn được người hâm mộ Qatar nhắc đến rất lâu. Không chỉ bởi đó là điểm số đầu tiên trong lịch sử của đội bóng Tây Á tại sân chơi World Cup, mà còn bởi họ giành được nó trong một trận đấu mà nhiều người tin rằng đã phải chống chọi với cả những quyết định gây tranh cãi từ tổ trọng tài.

Giá vàng hôm nay (14/6): Bật tăng mạnh mẽ
Kinh tế

Giá vàng hôm nay (14/6): Bật tăng mạnh mẽ

Kinh tế

Giá vàng hôm nay 14/6, vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh so với hôm trước. Trong khi, giá vàng thế giới đã dần hồi phục và chốt phiên trên mức 4.200 USD/ounce.

Sáp nhập thôn, tổ dân phố mới nhất ở Đà Nẵng: Xã Trà Tân có diện tích 183,08 km², sắp xếp thôn như thế nào?
Nhà nông

Sáp nhập thôn, tổ dân phố mới nhất ở Đà Nẵng: Xã Trà Tân có diện tích 183,08 km², sắp xếp thôn như thế nào?
6

Nhà nông

Xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng dự kiến sắp xếp thôn, tổ dân phố (sáp nhập thôn, tổ dân phố) từ 7 thôn giảm xuống còn 6 thôn. Việc sáp nhập, sắp xếp thôn xóm sẽ mở ra không gian phát triển mới và phù hợp với điều kiện đặc thù của xã miền núi Trà Tân. Đặc biệt, xã Trà Tân sẽ giữ nguyên 4 thôn của xã Trà Giác cũ vì lý do này…

Bộ Xây dựng 'chốt' mức phí sẽ thu tại nhiều tuyến cao tốc Bắc - Nam
Kinh tế

Bộ Xây dựng "chốt" mức phí sẽ thu tại nhiều tuyến cao tốc Bắc - Nam

Kinh tế

Bộ Xây dựng vừa chấp thuận mức thu phí 13 đoạn tuyến đường cao tốc Bắc - Nam theo đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam.

Bài dự thi 'Ngày mai trong mắt em': Hạnh phúc của một cô gái dân tộc đâu chỉ có cơm ngon, áo đẹp...
Xã hội

Bài dự thi "Ngày mai trong mắt em": Hạnh phúc của một cô gái dân tộc đâu chỉ có cơm ngon, áo đẹp...

Xã hội

Dưới mái trường trung học phổ thông, khi những người bạn cùng trang lứa còn đang mải mê với những bản nhạc trẻ, những bộ phim ngôn tình hay những dự định về một chuyến du lịch xa xôi, tôi lại chọn cho mình một góc lặng để ngắm nhìn bầu trời qua ô cửa lớp 10.

Vì sao xe 7 chỗ Suzuki XL7 bất ngờ có giá rẻ hơn Honda City?
Khoa học Công nghệ

Vì sao xe 7 chỗ Suzuki XL7 bất ngờ có giá rẻ hơn Honda City?

Khoa học Công nghệ

Bỏ ra chưa đến 550 triệu, khách hàng Việt đã có thể sở hữu mẫu xe 7 chỗ Suzuki XL7 khi hãng xe Nhật Bản đang triển khai ưu đãi lớn trong tháng 6/2026.

Nghệ sĩ Ưu tú kết hôn ở tuổi ngoài 50 nói về tai nạn xe suýt chết khi đi quay phim
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú kết hôn ở tuổi ngoài 50 nói về tai nạn xe suýt chết khi đi quay phim

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Công Ninh cho biết chiếc xe chở anh và đoàn làm phim lao xuống vực, lật hai vòng trong chuyến đi tới Đà Lạt để ghi hình.

Rời việc làng về nuôi cá, nguyên Chủ tịch MTTQ xã ở Quảng Ninh thành nông dân sản xuất giỏi
Nhà nông

Rời việc làng về nuôi cá, nguyên Chủ tịch MTTQ xã ở Quảng Ninh thành nông dân sản xuất giỏi

Nhà nông

Sau khi về hưu, ông Nguyễn Văn Ngà (trú tại thôn Tân Hợp, xã Quảng Tân, tỉnh Quảng Ninh) cải tạo lại diện tích ao để nuôi cá khoa học hơn và thu lãi hàng trăm triệu mỗi năm.

Nhà vừa 'ra mặt đường' Vành đai 2.5 đã được chào bán hơn 600 triệu đồng/m2
Nhà đất

Nhà vừa "ra mặt đường" Vành đai 2.5 đã được chào bán hơn 600 triệu đồng/m2

Nhà đất

Sau khi mặt bằng Vành đai 2.5 đoạn qua Khương Đình - Nguyễn Trãi được giải phóng, nhiều căn nhà nằm sâu trong ngõ bất ngờ “lên đời” mặt đường được rao bán với mức giá gây sốc lên tới hơn 600 triệu đồng/m2, dù khu vực vẫn đang trong giai đoạn phá dỡ, thi công ngổn ngang.

Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về công tác cán bộ tại phường Nam Định (địa phận Nam Định cũ)
Nhà nông

Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về công tác cán bộ tại phường Nam Định (địa phận Nam Định cũ)

Nhà nông

Chiều ngày 8/6/2026, UBND phường Nam Định (địa phận thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định cũ) tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về công tác cán bộ.

Giá vẫn leo thang dù lực cầu bất động sản suy giảm
Nhà đất

Giá vẫn leo thang dù lực cầu bất động sản suy giảm

Nhà đất

Thị trường bất động sản tháng 5 ghi nhận xu hướng trái chiều khi nhu cầu tìm kiếm giảm trên diện rộng nhưng giá bán vẫn tiếp tục tăng. Đất nền Hà Nội giảm tới 55% mức độ quan tâm, trong khi căn hộ tại nhiều địa phương tăng giá từ 26 - 61% so với cùng kỳ.

Đại biểu lo ngại khi nhiều khu đất nội đô được đề xuất hoàn vốn dự án BT hàng nghìn tỷ đồng, Chủ tịch Hà Nội nói gì?
Thời sự

Đại biểu lo ngại khi nhiều khu đất nội đô được đề xuất hoàn vốn dự án BT hàng nghìn tỷ đồng, Chủ tịch Hà Nội nói gì?

Thời sự

Lo ngại nhiều khu đất nội đô bị đưa vào danh mục hoàn vốn cho các dự án BT, đại biểu HĐND TP Hà Nội đề nghị cân nhắc kỹ. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã có phản hồi về vấn đề này.

Họ đã tung ra con át chủ bài: Mỹ đã tìm ra điểm yếu của Nga
Thế giới

Họ đã tung ra con át chủ bài: Mỹ đã tìm ra điểm yếu của Nga

Thế giới

Những lời chỉ trích đối với chính sách trừng phạt của châu Âu đã không ngăn cản Mỹ mắc phải sai lầm tương tự: Hạ viện đã thông qua thêm các lệnh cấm chống Nga và một gói viện trợ đáng kể cho Ukraine. Nhưng ý tưởng đạt được một thỏa thuận với Điện Kremlin bên kia Đại Tây Dương vẫn chưa bị từ bỏ. RIA Novosti đưa tin về những động thái của Washington.

Một ông nông dân xã Phương Thịnh, tỉnh Đồng Tháp thu 25 tỷ/năm nhờ trồng lúa, nuôi cá tra giống
Nhà nông

Một ông nông dân xã Phương Thịnh, tỉnh Đồng Tháp thu 25 tỷ/năm nhờ trồng lúa, nuôi cá tra giống

Nhà nông

Với tư duy nhạy bén, dám nghĩ dám làm, ông Bùi Văn Nồng, tỷ phú nông dân xã Phương Thịnh, tỉnh Đồng Tháp (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cũ) từ vùng đất ngập lũ đã phát triển thành mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn trồng lúa, nuôi cá tra giống với doanh thu hơn 25 tỷ đồng mỗi năm.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Dùng dao phay chém vợ, mẹ vợ nhập viện; đang ngủ bất ngờ bị đâm chết vì chuyện mâu thuẫn lúc nhậu
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Dùng dao phay chém vợ, mẹ vợ nhập viện; đang ngủ bất ngờ bị đâm chết vì chuyện mâu thuẫn lúc nhậu
4

Pháp luật

Dùng dao phay chém vợ, mẹ vợ nhập viện; đang ngủ bất ngờ bị đâm chết vì chuyện mâu thuẫn lúc nhậu; bị người tình dùng hung khí đâm nhiều nhát vào bụng, người đàn ông nguy kịch... là những tin nóng 24 giờ qua.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố 2026 được cử tri xã Đại An, Hàm Giang, Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long nêu khi tiếp xúc đại biểu HĐND
Nhà nông

Sắp xếp thôn, tổ dân phố 2026 được cử tri xã Đại An, Hàm Giang, Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long nêu khi tiếp xúc đại biểu HĐND

Nhà nông

Tại 2 buổi tiếp xúc cử tri thuộc xã Đại An, xã Hàm Giang, xã Trà Cú (địa phận tỉnh Trà Vinh cũ) của Tổ đại biểu số 6 và số 7 HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiều cử tri đã thể hiện phấn khởi, tin tưởng vào kết quả các kỳ họp của HĐND tỉnh, nhất là việc thông qua nhiều nghị quyết quan trọng phục vụ phát triển kinh tế- xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Giảm phát thải khí nhà kính: Thách thức và cơ hội nào mở ra cho doanh nghiệp?
Nhà nông

Giảm phát thải khí nhà kính: Thách thức và cơ hội nào mở ra cho doanh nghiệp?

Nhà nông

Theo doanh nghiệp, việc giảm phát thải không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là cơ hội để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh ngày càng khắt khe của thị trường trong nước và quốc tế.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Quảng Trị (địa phận Quảng Bình cũ): Một xã từng sáp nhập nay chỉ còn là một thôn
Nhà nông

Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Quảng Trị (địa phận Quảng Bình cũ): Một xã từng sáp nhập nay chỉ còn là một thôn

Nhà nông

Sau nhiều lần sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất, một xã từng sáp nhập với một xã khác ở huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình cũ) nay tiếp tục trở thành một thôn trong xã mới Trường Phú, tỉnh Quảng Trị mới. Đây là một trong những điểm đáng chú ý trong phương án sắp xếp thôn, tổ chức lại thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Con số may mắn hôm nay 14/6: Mão đón phước lành tài lộc, Hợi có quý nhân giúp đỡ, Thìn thắt chặt hầu bao
Gia đình

Con số may mắn hôm nay 14/6: Mão đón phước lành tài lộc, Hợi có quý nhân giúp đỡ, Thìn thắt chặt hầu bao

Gia đình

Theo con số may mắn hôm nay 14/6, con giáp tuổi Mão có dấu hiệu lợi nhuận gia tăng, sự nghiệp tiến bộ, nắm bắt được mọi cơ hội để kiếm tiền.

Nguyên nhân ban đầu vụ bé trai 12 tuổi bị sát hại ở Lào Cai
Pháp luật

Nguyên nhân ban đầu vụ bé trai 12 tuổi bị sát hại ở Lào Cai

Pháp luật

Ngày 13/6, trong quá trình truy bắt nghi phạm sát hại bé trai 12 tuổi, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã dùng flycam để lần theo dấu vết của đối tượng. Chỉ sau 8 giờ, đối tượng gây án đã bị bắt giữ khi đang cố thủ trên thác nước trong rừng sâu và nguyên nhân ban đầu của vụ án mạng được xác định là do mâu thuẫn cá nhân.

Link xem trực tiếp Haiti vs Scotland trên VTV3
Thể thao

Link xem trực tiếp Haiti vs Scotland trên VTV3

Thể thao

Dân Việt gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp Haiti vs Scotland trên VTV3. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 8h00 ngày 14/7 (theo giờ Việt Nam).

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự cấp cao ASEAN - Nga, hội kiến Tổng thống Nga Putin
Thế giới

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự cấp cao ASEAN - Nga, hội kiến Tổng thống Nga Putin

Thế giới

Với nhiều kinh nghiệm thực tiễn, Việt Nam sẽ thúc đẩy để quan hệ ASEAN - Nga không chỉ dừng ở trao đổi chính trị, mà còn tạo thêm lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp, địa phương và người dân hai bên.tăng cường hiểu biết, thu hẹp khác biệt và củng cố lòng tin giữa ASEAN với Nga cũng như giữa các đối tác trong khu vực.

Link xem trực tiếp Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ trên VTV3
Thể thao

Link xem trực tiếp Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ trên VTV3

Thể thao

Dân Việt gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ trên VTV3. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 11h00 ngày 14/7 (theo giờ Việt Nam).

Bị bóc mẽ ngay đêm tân hôn, cô dâu buôn điện thoại 'cháy máy', nói điều sắc lạnh như dao
Gia đình

Bị bóc mẽ ngay đêm tân hôn, cô dâu buôn điện thoại "cháy máy", nói điều sắc lạnh như dao

Gia đình

Đêm tân hôn, khách về hết, hai đứa ngồi đếm phong bì. Đếm xong, tôi tiện tay cầm chiếc dây chuyền vàng mẹ vợ trao lên xem. Vừa cầm lên tôi đã khựng lại..

Bí ẩn cái chết của Tống Triết Tông: Đoản mệnh vì bệnh tật hay trở thành nạn nhân của cuộc chiến hậu cung?
Đông Tây - Kim Cổ

Bí ẩn cái chết của Tống Triết Tông: Đoản mệnh vì bệnh tật hay trở thành nạn nhân của cuộc chiến hậu cung?

Đông Tây - Kim Cổ

Có lẽ, bí mật lớn nhất của thâm cung không nằm ở việc Tống Triết Tông bị ai sát hại hay chết vì căn bệnh nào, mà nằm ở chỗ lịch sử đã mất đi cơ hội chứng kiến Bắc Tống sẽ đi về đâu nếu vị hoàng đế trẻ ấy có thêm thời gian để thực hiện hoài bão của mình.

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay (13/6): Tiếp đà tăng mạnh

Giá vàng hôm nay (13/6): Tiếp đà tăng mạnh

2

Brazil vs Morocco (5h00 ngày 14/6): Đại diện Nam Mỹ vượt trội về phạt góc?

Brazil vs Morocco (5h00 ngày 14/6): Đại diện Nam Mỹ vượt trội về phạt góc?

3

Canada vs Bosnia & Herzegovina (2h00 ngày 13/6, bảng B World Cup 2026): Chủ nhà vượt khó thành công?

Canada vs Bosnia & Herzegovina (2h00 ngày 13/6, bảng B World Cup 2026): Chủ nhà vượt khó thành công?

4

Mỹ vs Paraguay (8h ngày 13/6, bảng D World Cup 2026): Chủ nhà không dễ thắng

Mỹ vs Paraguay (8h ngày 13/6, bảng D World Cup 2026): Chủ nhà không dễ thắng

5

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Điền lần đầu công bố bức thư tay danh ca Hương Lan gửi Thanh Kim Huệ 47 năm về trước

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Điền lần đầu công bố bức thư tay danh ca Hương Lan gửi Thanh Kim Huệ 47 năm về trước