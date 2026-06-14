Người xưa nói: "5 cây cảnh trồng trong nhà, tai họa từ trên trời rơi xuống", đừng rơi vào bẫy xinh đẹp này

Người xưa có nhiều câu nói về việc trồng hoa. Những lời dặn không chỉ là kinh nghiệm trồng trọt mà còn là những lời dặn dò để con cháu tránh được những sai lầm khi trồng cây cảnh trong nhà.

Người xưa nói: "5 cây cảnh trồng trong nhà, tai họa từ trên trời rơi xuống". Theo người xưa, những loài hoa này, nếu trồng trong nhà, sẽ gây hại cho sức khỏe, phá hoại các loại cây khác trong vườn, hoặc gây phiền toái hàng ngày, khiến nhà cửa không còn yên bình.

Dưới đây là 5 cây cảnh mà người xưa khuyên nên cân nhắc khi trồng. Cho dù sân nhà bạn rộng đến đâu hay ban công có thoáng thế nào, đừng trồng chúng một cách bừa bãi. Người xưa đã từng trải qua điều này đều hiểu tại sao.

Màu sắc hoa khiến nhiều người mê đắm

1. Người xưa dặn: Cắm một cành cúc hoàng anh hoa xuống đất có thể làm hỏng cả một khu vườn

Cúc hoàng anh (Solidago canadensis) hay còn gọi là rơm vàng, hoàng kim Canada là một loài thực vật thân thảo lâu năm thuộc họ Cúc (Asteraceae). Với những bông hoa màu vàng tươi, xù xì rất hấp dẫn, khiến cây cảnh này trở thành loài hoa được nhiều người yêu thích.

Mọi người mua chúng để cắm trong bình và sau khi chúng tàn, họ thường vứt những cành hoa vào một góc vườn. Tuy nhiên, chỉ trong vòng hai năm, cả khu vườn sẽ tràn ngập chúng.

Cây cảnh này được biết đến là "kẻ giết hại sinh thái" với bộ rễ có thể mọc sâu tới một hoặc hai mét. Một cây duy nhất có thể tạo ra hơn 20.000 hạt, được gió phát tán khắp nơi.

Nhưng người xưa khuyên không nên trồng cây cảnh này nếu bạn muốn một khu vườn ngăn nắp

Nó sẽ hút hết nước và phân bón của tất cả các cây xung quanh. Một khi nó bén rễ, hoa hồng, rau và hoa trong vườn sẽ dần héo úa và chết. Bạn không thể đào hết chúng ra được.

Ngay cả khi bạn chỉ để lại một centimet rễ trong đất, chúng sẽ mọc lại thành từng mảng lớn vào năm sau.

Để diệt trừ hoàn toàn, bạn phải phun thuốc diệt cỏ, điều này cũng sẽ giết chết các loài hoa khác. Chẳng phải điều này chỉ làm tăng thêm rắc rối cho ngôi nhà của bạn sao? Do đó, người xưa khuyên không nên trồng cây cảnh này!

Người xưa dặn, dù loài hoa cực độc này có đẹp đến mấy, đừng trồng nó ở nhà; nó thực sự quá nguy hiểm.

2. Người xưa nói: Trồng cà độc dược trong vườn, vận may đội nón ra đi

Nhiều cây cà độc dược (Datura) có hoa lớn, màu vàng, hình kèn với hình dáng thanh lịch và độc đáo. Một số người khi đi về quê thường đào vài cây lên và trồng chúng trong sân nhà, nghĩ rằng chúng độc đáo và đẹp.

Ít ai biết rằng toàn bộ cây cà độc dược đều có độc, trong đó hạt và lá non là độc nhất. Ngay cả khi tiếp xúc trực tiếp với nhựa cây cũng có thể gây ngứa, đỏ, sưng tấy, dị ứng và bong tróc da.

Điều này thậm chí còn nguy hiểm hơn đối với các gia đình có trẻ em và vật nuôi. Trẻ em có thể hái hoa hoặc chạm vào trái cây vì tò mò, và vật nuôi có thể ăn một vài miếng, điều này có thể nhanh chóng dẫn đến các triệu chứng ngộ độc như chóng mặt, nôn mửa và tê liệt thần kinh.

Ngay cả khi không tiếp xúc trực tiếp, hít phải quá nhiều phấn hoa do cây phát tán khi nở hoa cũng có thể gây buồn ngủ và mệt mỏi.

Do đó, người xưa dặn, dù loài hoa cực độc này có đẹp đến mấy, đừng trồng nó ở nhà; nó thực sự quá nguy hiểm.

Người xưa cho biết, mùi hương của loài hoa này ngửi lâu sẽ có hại cho sức khỏe

3. Người xưa nói: Trồng dạ lý hương trong nhà, sức khỏe bị đào rỗng

Dạ lý hương (Cestrum Nocturnum) có một cái tên lãng mạn, và hương thơm của nó lan tỏa khắp không gian vào buổi tối khi nở rộ.

Nhiều người yêu thích mùi hương độc đáo của nó và trồng nó trên ban công hoặc gần cửa sổ. Họ không hề biết rằng mùi hương nồng nặc của cây cảnh này lại là một "sự can thiệp ngầm".

Dạ lý hương tỏa ra một lượng lớn các phân tử hương thơm nồng vào ban đêm. Các thành phần gây kích ứng trong những phân tử này có thể gây tim đập nhanh và huyết áp cao nếu hít phải trong thời gian dài.

Những người mắc bệnh tim hoặc hen suyễn có thể bị chóng mặt và tức ngực sau khi thức giấc, khiến họ không thể ngủ ngon.

Điều phiền phức hơn nữa là hương thơm của nó thu hút côn trùng. Khi nở hoa vào buổi tối, nó thu hút một lượng lớn côn trùng bay vào nhà, trông rất khó coi. Do đo, người xưa khuyên không nên trồng cây cảnh này ở gần nơi ở.

Người xưa khuyên không nên trồng cây cảnh này trong nhà

4. Người xưa dặn: Trong nhà trồng xương rồng bát tiên, nguy hiểm cận kề

Xương rồng bát tiên (Euphorbia milii,) là một loài hoa rất phổ biến, nở hoa màu đỏ tươi quanh năm. Nhiều người trồng nó trên ban công để trang trí. Tuy nhiên, bất cứ ai từng trồng nó đều biết rằng nó là một "loại cây nhiều gai".

Cây cảnh này được bao phủ bởi những gai nhọn, cứng, có thể đâm vào tay bạn nếu chạm nhẹ. Hơn nữa, nó thường rụng gai, rơi vãi xung quanh chậu hoa và vào các kẽ hở trên sàn nhà, vì vậy bạn có thể dễ dàng bị gai đâm khi dọn dẹp.

Điều đáng lo ngại hơn nữa là gai của xương rồng bát tiên chứa một loại nhựa trắng độc hại. Nếu bị gai đâm, nhựa sẽ ngấm vào vết thương, gây đỏ, sưng và đau trong vài ngày.

Nếu một đứa trẻ chạy chân trần và giẫm phải gai, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Ngay cả khi bạn cẩn thận tránh, nhựa cây bắn vào da khi tỉa cành cũng có thể gây dị ứng và rát, trở thành một "trở ngại" thực sự trong việc làm vườn.

Do đó, người xưa khuyên không nên trồng cây cảnh này trong nhà nếu không luôn phải đối diện với nguy cơ bị thương tổn.

Cây ngũ sắc có khả năng thích nghi cực kỳ cao.

5. Người xưa dặn: Trong nhà trồng ngũ sắc, cuộc sống xáo trộn

Nhiều người thích cây ngũ sắc (Lantana) vì nó "nở hoa cả bốn mùa", rất phù hợp cho người mới bắt đầu trồng cây.

Nhiều người mới bắt đầu hào hứng mua cây để trồng trong vườn nhà, nhưng chỉ sau một năm lại hối hận!

Cây ngũ sắc có khả năng thích nghi cực kỳ cao. Sau khi trồng, nó sẽ lan rộng và bò khắp mọi nơi, rễ của nó chiếm lĩnh toàn bộ đất. Các loài hoa khác không thể cạnh tranh chất dinh dưỡng và cuối cùng sẽ héo úa và chết.

Hơn nữa, lá của nó phát ra mùi tanh khó chịu; chạm vào chúng sẽ khiến tay bạn ám mùi này trong một thời gian dài. Mặc dù nó ra nhiều hoa, nhưng mùi hương nồng nặc và có thể gây chóng mặt và buồn nôn nếu hít phải quá lâu.

Toàn bộ cây đều có độc tính nhẹ; nếu vật nuôi hoặc gia cầm vô tình ăn phải, có thể bị ngộ độc. Ngay cả khi bạn quyết định không trồng nữa, rễ còn sót lại sẽ mọc lại, khiến việc loại bỏ hoàn toàn trở nên bất khả thi.

Những lời dặn của người xưa thực chất là kinh nghiệm sống được tích lũy từ tổ tiên

Do đó, người xưa khuyên không nên trồng cây cảnh này tùy tiện trong vườn.

Những lời dặn của người xưa thực chất là kinh nghiệm sống được tích lũy từ tổ tiên qua quá trình trồng và đã phải đối diện với sai lầm. Không có quy tắc phong thủy bí ẩn nào liên quan đến những lời dặn này.

Đơn giản là những loại hoa này không thích hợp để trồng trong nhà. Chúng có thể gây hại cho sức khỏe hoặc phá hoại khu vườn của bạn, khiến bạn phải tốn rất nhiều công sức để dọn dẹp.

Mục đích của việc trồng hoa là mang lại niềm vui và sự bình yên, vì vậy không cần thiết phải chọn những giống hoa khó chăm sóc. Việc chọn những giống hoa dễ chăm sóc sẽ giúp bạn thực sự tận hưởng niềm vui khi trồng hoa.