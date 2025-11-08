Ngưỡng mộ dàn cựu học sinh THPT Việt Đức: Toàn Chính khách, viện trưởng, nghệ sĩ nhân dân, hoa hậu... đình đám

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trường THPT Việt Đức tổ chức sáng 8/11 trong niềm hân hoan, tươi vui của các thế hệ thầy trò. Càng đặc biệt hơn khi được biết đây là ngôi trường đào tạo nhiều cựu học sinh thành danh.

Được biết, ngày hội này có sự tham gia của một trong những học sinh đầu tiên theo học tại trường năm 1955, hiện nay đã 90 tuổi. Đó là ông Nguyễn Kim Sơn từng giữ vị trí Vụ trưởng Vụ Khoa học - Hợp tác quốc tế Tổng cục Địa chính Việt Nam, có thời gian là thư ký của Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - Kaysone Phomvihane.

Ông Nguyễn Kim Sơn theo học tại Trường Phổ thông 2 - 3 Hà Nội (tiền thân của THPT Việt Đức) năm 1955.



Cựu học sinh Trường THPT Việt Đức.

Ngoài ra, nhìn vào cuốn kỷ yếu của trường THPT Việt Đức cũng khiến mọi người phải “choáng ngợp” vì toàn tên tuổi đình đám.

Nhiều gương mặt học sinh tiêu biểu của trường đã trở thành những người nổi tiếng với những đóng góp cho đất nước như nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Thanh Bình, Giáo sư Đặng Hùng Võ, Viện trưởng Viện Toán học Việt Nam Ngô Việt Trung, nhạc sỹ Trần Tiến, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Trung Kiên, nhà báo Tạ Bích Loan, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh…

Trong danh sách ưu tú ấy, có cả những gia đình nổi tiếng, cả bố mẹ và con đều theo học. Có thể kể đến nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, người vợ đầu của ông - NSND Tố Uyên và con trai ông là nhà báo Lưu Minh Vũ - đều là cựu học sinh trường THPT Việt Đức.

Hai anh em NSND Trần Hiếu, nhạc sĩ Trần Tiến hay những tên tuổi lừng lẫy của ngành Y như: NGND - nguyên Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội - Tôn Thất Bách, PGS.TS Y khoa - Giám đốc Bệnh viện Y Hà Nội - Nguyễn Lân Hiếu...

Trường THPT Việt Đức thành lập 3/3/1955. Thời điểm mới thành lập, trường có tên “trường phổ thông 2 - 3 Hà Nội”, là nơi giảng dạy cho con em các chiến sĩ, cán bộ vào giải phóng Hà Nội. Chương trình học lúc đó là “giai đoạn đệm” giữa chương trình 9 năm lên tú tài.

Từ năm 1960, trường theo chương trình cải cách giáo dục toàn diện, tách cấp 2 và cấp 3, chia thành cơ sở A - B, đổi tên thành Phổ thông 3 (A và B). Sau năm 1975, trường Phổ thông A - B đổi tên thành trường THPT Việt Đức - Lý Thường Kiệt. Từ năm 1997 đến nay, trường chính thức mang tên THPT Việt Đức. 70 năm hình thành và phát triển, các thế hệ học sinh trường THPT Việt Đức đã đi qua nhiều bước ngoặt lịch sử cùng đất nước. Giai đoạn chiến tranh chống Mỹ, học sinh trường Phổ thông 3 (A và B) xếp lại sách vở, lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu. Sau hòa bình, các thế hệ học sinh trường THPT Việt Đức góp phần xây dựng, tái thiết và phát triển đất nước trên nhiều lĩnh vực.