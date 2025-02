Nguy cơ chiến tranh thương mại toàn cầu cận kề: Doanh nghiệp Việt cần làm gì để ứng phó? (bài 1)

Tương tự, ông Phạm Văn Việt, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Việt Thắng Jean (VitaJean) việc Mỹ áp thuế 10% đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc có thể tác động tới chuỗi cung ứng dệt may ở cả chiều tích cực và tiêu cực. Trong đó, tích cực là hàng Trung Quốc sẽ giảm cạnh tranh ở thị trường Mỹ và dệt may Việt Nam có thể giành thị phần nhiều hơn. Tuy nhiên, ông Việt cho rằng, mặt tiêu cực là nguồn nguyên liệu của dệt may Việt Nam nhập từ Trung Quốc có thể bị tác động, song trước kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ, doanh nghiệp này đã chủ động đa dạng nguồn nguyên liệu, nâng cao tỷ lệ nội địa hoá nguyên liệu trong nước hoặc sử dụng nguyên liệu nước thứ 3 ngoài Trung Quốc ở Nam Á...