Xa lộ Hà Nội hơn 4.900 tỷ đồng bị vướng vì giá bồi thường đất ở Bình Dương cao hơn gấp 3 lần

Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội khởi công năm 2010 với kinh phí hơn 4.900 tỷ đồng theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Dự án có tổng chiều dài 15,7km, trong đó đoạn qua TP.HCM dài 13,3km, đoạn qua Bình Dương 2,4km, quy mô nâng cấp đường chính và xây dựng hai đường song hành với quy mô 113 - 153m, cho 12 - 16 làn xe.

Sau 15 năm khởi công, công trình chỉ hoàn thành toàn bộ đoạn trục chính dài 11,5 km, từ cầu Sài Gòn đến nút giao Đại học Quốc gia, phần còn lại đang vướng mặt bằng nên chưa thể thi công. Trong khi đó, giá đất dọc tuyến Xa lộ Hà Nội ngày càng tăng cao, nhất là khi tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đưa vào khai thác.

Nhiều ý kiến thắc mắc về giá đất dọc Xa lộ Hà Nội tăng giá, liệu có ảnh hưởng đến đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và đội vốn dự án hay không.

Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội khởi công năm 2010. Ảnh: D.B

Liên quan đến vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết, giá đất lập phương án bồi thường để lấy ý kiến người dân trên địa bàn TP.Thủ Đức (quận 9 cũ) khoảng 50.000.000 đồng/m²; đối với đất nông nghiệp có hệ số là 14, tương đương khoảng 5,2 triệu đồng/m² (đơn giá đất nông nghiệp bằng khoảng 10% đơn giá đất ở).

Tuy nhiên, đơn giá đất bồi thường đối với đất nông nghiệp đoạn qua TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương (áp dụng từ năm 2020) đã lên mức 16,7 triệu đồng/m². Như vậy, có sự khác biệt về đơn giá đất nông nghiệp giữa hai địa phương.

Do giá đất phía tỉnh Bình Dương tăng cao nên TP.HCM buộc phải cân đối để có thể giải phóng mặt bằng dự án xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1 mở rộng giai đoạn tiếp theo vì cùng tuyến đường.

Bên cạnh đó, việc xác định giá đất hiện nay là theo thông tin giao dịch thị trường nên không có cơ chế để kiểm soát việc tăng giá đất mà do thị trường điều tiết.

Hầm chui tại xa lộ Hà Nội còn dang dở. Ảnh: D.B

Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội do Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII) làm nhà đầu tư. Hiện khối lượng thực hiện của dự án Xa lộ Hà Nội đạt hơn 91%, một số vị trí chưa thể thi công do vướng mặt bằng. Đặc biệt trên địa bàn tỉnh Bình Dương do chênh lệch giá bồi thường giữa 2 địa phương.

Sở Giao thông Công chánh đã kiến nghị UBND TP.Thủ Đức đẩy nhanh, giải quyết dứt điểm công tác bồi thường các trường hợp còn lại, bàn giao mặt bằng trống cho nhà đầu tư để tiếp tục thi công hoàn thành công trình.

Ban Giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan sớm báo cáo UBND TP các khó khăn, vướng mắc; đề xuất các giải pháp giải quyết dứt điểm, đẩy nhanh các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì làm việc với Công ty CII - đơn vị thực hiện dự án, để rà soát và đề xuất phương án giải quyết vướng mắc. Đồng thời, Sở cần chuẩn bị nội dung làm việc giữa lãnh đạo UBND TP.HCM và UBND tỉnh Bình Dương nhằm tháo gỡ dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án.