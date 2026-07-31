Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Minh Hạc - người có những quyết sách đổi mới giáo dục - qua đời

Giáo sư, Viện sĩ, Nhà giáo nhân dân Phạm Minh Hạc - nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục qua đời vào 1h10 phút sáng ngày 31/7/2026, hưởng thọ 92 tuổi.

GS Phạm Minh Hạc sinh ngày 7/5/1935 (trú tại: Phương Mai, Kim Liên, Hà Nội); nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI, VII, VIII; nguyên Phó Trưởng ban Thứ nhất ban Khoa giáo trung ương; nguyên Bộ trưởng Bộ GDĐT; là đại biểu Quốc hội khóa VII, VIII.

Ông nhận bằng tiến sĩ năm 1971 và tiến sĩ khoa học năm 1977 tại Liên Xô cũ. Ông được Đại học Tổng hợp Moskva phong là giáo sư tâm lý học năm 1984 và được Viện hàn lâm Khoa học chính trị Nga công nhận là viện sĩ năm 1999. Ông là một trong những cây đại thụ, bậc "đại sư" đặt nền móng cho ngành tâm lý học và hệ thống lý luận khoa học giáo dục hiện đại tại Việt Nam.

Ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục (tên gọi Bộ GDĐT thời điểm trước đó) từ tháng 2/1987 đến 3/1990.

GS Phạm Minh Hạc phát biểu tại đại hội Cựu giáo chức Việt Nam lần thứ IV. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Người tiền nhiệm ông là Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình và kế nhiệm ông sau đó là GS Trần Hồng Quân. GS Phạm Minh Hạc là người sáng lập và là Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam từ ngày thành lập năm 1989 đến năm 2011. Kể từ tháng 12/2011, ông là Chủ tịch danh dự Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam.

Nguyên Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: "GS Phạm Minh Hạc là một nhà khoa học, nhà giáo, một nhà quản lý, một chính trị gia, một nhà hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực giáo dục, đã có một khoảng thời gian rất dài và có nhiều đóng góp nổi bật, to lớn cho giáo dục nước nhà.

Với tư cách là nhà quản lý, trải qua nhiều cương vị khác nhau, đặc biệt là cương bị Bộ trưởng Bộ Giáo dục, GS đã có những quyết sách đổi mới giáo dục vào thời kỳ đất nước đã độc lập thống nhất nhưng cũng là giai đoạn cực khó khăn, giáo dục đầy thách thức. Phương châm chỉ đạo của giai đoạn thử thách đó được GS đề ra là: “Giữ vững để không tan vỡ, khôi phục những cái đã mất, củng cố những cái còn lại và phát triển cái cần thiết”. Đó là tinh thần mang tính tình thế, có kế thừa và lựa chọn cái cần làm phù hợp với hoàn cảnh, nó cũng mang tính kế thừa, một tinh thần quan trọng của giáo dục.

Với tư cách là người đứng đầu ngành giáo dục, GS đã có nhiều đề xuất và chỉ đạo triển khai mục tiêu quốc gia về xóa nạn mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2000… Những kinh nghiệm chỉ đạo thực tiễn giáo dục nước nhà của GS hiện vẫn còn nhiều ý nghĩa tham khảo đối với công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay, đặc biệt là phát triển nền giáo dục hướng tới phát triển con người một cách toàn diện theo tinh thần chương trình giáo dục phổ thông 2018".

GS Phạm Minh Hạc đã được Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huy chương Kháng chiến hạng Nhì.

Lễ viếng được tổ chức hồi 7h30 ngày 5/8/2026 (tức ngày 23 tháng Sáu năm Bính Ngọ) tại Nhà tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 9h30 ngày 5/8/2026 cùng ngày.