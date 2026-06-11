Nguyễn Cao Kỳ Duyên cùng Đoàn Thiên Ân "cầm cân nảy mực" tại Miss Grand Vietnam 2026

Nguyễn Cao Kỳ Duyên lần đầu làm giám khảo Miss Grand Vietnam

Sau hoa hậu Hương Giang và hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Ban Tổ chức Miss Grand Vietnam vừa công bố thêm những cái tên sẽ đảm nhận vai trò Giám khảo cho mùa giải năm 2026.

Trong đó, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên gây chú ý khi lần đầu tiên ngồi “ghế nóng” Miss Grand Vietnam. Sự xuất hiện của cô được kỳ vọng sẽ mang đến những góc nhìn sắc sảo, hiện đại.

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ "cầm cân nảy mực" tại Miss Grand Vietnam 2026. (Ảnh: BTC)

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 và Miss Universe Vietnam 2024, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã có hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật với nhiều dấu ấn nổi bật trong các lĩnh vực thời trang hay điện ảnh. Cô từng bước khẳng định vị thế vững chắc trong làng giải trí Việt với sức ảnh hưởng mạnh mẽ.

“Hành trình của Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên là minh chứng cho sự bền bỉ, ý chí cầu tiến và tinh thần không ngừng hoàn thiện bản thân. Những nỗ lực ấy đã giúp cô trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trên hành trình theo đuổi ước mơ và phát triển bản thân”, ban tổ chức chia sẻ.



Ngoài ra, Hoa hậu Lê Hoàng Phương cũng trở lại ghế Giám khảo. Song song với việc tham gia xây dựng và phát triển mùa giải Miss Grand Vietnam 2026 trong vai trò Giám đốc Điều hành, Hoa hậu Lê Hoàng Phương cũng sẽ trực tiếp đánh giá, tuyển chọn những gương mặt tiềm năng cho ngôi vị Hoa hậu.

Đăng quang Miss Grand Vietnam 2023 và đạt danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand International 2023, Lê Hoàng Phương sở hữu vốn kinh nghiệm thực tiễn quý báu từ các đấu trường sắc đẹp trong nước và quốc tế. Từ kỹ năng trình diễn, xây dựng hình ảnh đến bản lĩnh sân khấu, cô đều có sự am hiểu sâu sắc, qua đó mang đến những góc nhìn chuyên môn toàn diện, khách quan và tiệm cận tiêu chí của một đại diện Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Diễn viên Quốc Trường cũng là một trong những thành viên Ban Giám khảo năm nay. Anh có nhiều năm hoạt động nghệ thuật, ghi dấu ấn qua hàng loạt vai diễn được yêu thích, cùng kinh nghiệm điều hành và phát triển doanh nghiệp.

Mới nhất, Nhật Kim Anh cũng vừa được công bố sẽ gia nhập hội đồng Giám khảo của Miss Grand Vietnam 2026. Với hành trình hoạt động nghệ thuật bền bỉ, gặt hái thành công ở cả lĩnh vực âm nhạc, phim ảnh và kinh doanh, cô sẽ góp phần tìm kiếm đại diện Việt Nam tiếp theo tranh tài ở đấu trường Miss Grand International 2026.

Theo lịch trình đã công bố, vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 được tổ chức vào ngày 19/6 tại TP. Hồ Chí Minh. Thí sinh sẽ trải qua nhiều phần thi như The Grand Heat, The Grand Talent, The Grand Chat, Phỏng vấn kín… Bên cạnh đó là các đêm trình diễn The Grand National Costume, sự kiện thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 31/7.