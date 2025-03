Nguyên GĐ Bệnh viện Từ Dũ nói về lợi ích của phương pháp “kangaroo” trong việc chăm trẻ sơ sinh

TS.BS Lê Quang Thanh - nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM, Chủ tịch Hội Y học Bà mẹ và Thai nhi TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam cho biết, trước đây nhiều người thường nghĩ, khi một phụ nữ sinh em bé thì phải tách riêng em bé ra khỏi mẹ để chăm sóc tốt nhất.



Người ta sử dụng những giải pháp y học hiện đại để cố gắng mô phỏng lại giống nhất với môi trường tự nhiên. Tuy nhiên sau thời gian nghiên cứu, giới y học nhận ra rằng điều này đi ngược lại với tự nhiên.

“Con kangaroo sau khi đẻ con ra nó ôm con trong túi. Một số loại động vật khác sau khi đẻ con thì mẹ hoặc bố còn liếm cho con non sạch sẽ, ủ ấm, rồi cho bú. Sau đó nó sống rất tự nhiên, rất tốt. Vậy tại sao chúng ta lại muốn làm điều tốt nhất cho em bé và bà mẹ, nhưng hình như nó chưa được như mong muốn”, TS.BS Thanh chia sẻ.

TS.BS Lê Quang Thanh - nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM chia sẻ tại sự kiện “Sức mạnh da kề da từ ngày đầu tiên” . Ảnh: A.H

Từ đó, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ Lê Quang Thanh đề cập đến khái niệm “skin to skin” hay tiếng Việt gọi là “da kề da”. Đây là phương pháp để trẻ sơ sinh tiếp xúc trực tiếp với cơ thể người mẹ sau khi chào đời. Bác sĩ Thanh ví nó tương tự như phương pháp con kangaroo ôm con trong túi.

Điều này, theo TS.BS Thanh sẽ giúp em bé phát triển về các dẫn truyền thần kinh hệ hô hấp, về thân nhiệt, về hệ tiêu hóa…; mối gắn kết giữa em bé và bà mẹ sẽ tốt hơn.

“Chúng ta đặt em bé nằm trên ngực mẹ, hơi thở người mẹ cứ từ từ nâng lên hạ xuống đều đặn như là một cái nôi tự nhiên, em bé nó sẽ ngủ sâu hơn và mối gắn kết giữa em bé và bà mẹ sẽ tốt hơn”, ông cho biết.

Về phía người mẹ, phương pháp “da kề da” giúp người mẹ có thể cảm nhận được con của mình ngay bên cạnh, tạo ra cảm giác yên tâm. Sự tập trung của người mẹ lúc này dành nhiều cho em bé, cơ thể tiết ra nhiều hormone giúp quá trình phục hồi sau sinh đạt hiệu quả hơn. Phương pháp này còn giúp giảm tải đầu việc chăm sóc trẻ sơ sinh cho các cơ sở y tế.

Nhà sáng tạo nội dung Giang Ơi đã có một bé 3 tuổi. Cô cho biết lúc sinh con, cô được bệnh viện cho thực hiện phương pháp “da kề da”. Sau khi sinh con, cô gặp nhiều khó khăn trong việc ghi nhớ các đầu việc, nhưng riêng cảm giác lần đầu tiên được chạm vào con của mình khiến cô nhớ mãi.

“Cảm giác lúc con mình được đặt lên cơ thể mình lần đầu tiên trong cuộc đời, là cảm giác mà một người mẹ như mình mãi mãi không bao giờ quên. Nó rất là đặc biệt! Mình cảm nhận con của mình, chín tháng mười ngày mình nhìn qua màn hình và mong những điều tốt đẹp nhất. Mình cũng bỡ ngỡ, lo lắng. Thế nhưng sau đó, hai mẹ con đã vượt cạn thành công, bây giờ con của mình nằm đây, khỏe mạnh trên ngực mình”, Giang Ơi chia sẻ.

Theo TS.BS Thanh, thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mỗi năm, phương pháp chăm sóc “da kề da” cứu sống hơn 150.000 trẻ sơ sinh. WHO khuyến cáo nên thực hành “da kề da” tối thiểu là 90 phút sau sinh. Tuy nhiên, trên thực tế càng lâu càng tốt, nhất là trong sáu tuần hậu sản, đặc biệt rất có lợi cho những em bé sinh non, những em bé nhẹ cân.

Ông Bùi Hoàng Phú - Giám đốc truyền thông và tiếp thị Glico Việt Nam cho biết, hiện nay phương pháp “da kề da” chưa được thông dụng tại Việt Nam. Đơn vị của ông tìm hiểu và nghiên cứu, nhận thấy tại Việt Nam khoảng 20-30% bà mẹ thực hành phương pháp “da kề da” đúng cách.

“Chúng tôi sẽ thực hiện những chuỗi chương trình để giúp các bà mẹ thực hành phương pháp này nhiều hơn. Những bà mẹ sẽ giúp con của mình khỏe mạnh hơn bằng một hành động rất đơn giản, dễ dàng và thuần tự nhiên”, ông Phú cho biết.

Những thông tin trên chia sẻ tại sự kiện “Sức mạnh da kề da từ ngày đầu tiên” diễn ra ngày 13/3 tại TP.HCM.