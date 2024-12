Nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Phan Thiết cùng 2 đối tượng khác bị khởi tố Nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Phan Thiết cùng 2 đối tượng khác bị khởi tố

Ngày 29/12, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Thiết đã tống đạt quyết định khởi tố 3 bị can liên quan đến sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất xảy ra trên địa bàn phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết.