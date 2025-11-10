Nguyên Giám đốc Công an TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng từ trần

Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng (sinh năm 1949, tỉnh Long An, nay là tỉnh Tây Ninh) nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II - Bộ Công an, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, nguyên Giám đốc Công an TP.HCM, đã từ trần hồi 12 giờ 30 phút, ngày 9/11/2025 (nhằm ngày 20 tháng 9 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 76 tuổi.

Thông tin từ Ban Lễ tang và gia đình cho biết, linh cữu Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TP.HCM).

Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng- Nguyên Giám đốc Công an TP.HCM từ trần. Ảnh: CA TP.HCM

Lễ viếng bắt đầu lúc 9 giờ ngày 10/11/2025. Lễ truy điệu được cử hành vào 6 giờ 30 phút ngày 12/11/2025 (nhằm ngày 23 tháng 9 năm Ất Tỵ). Sau lễ truy điệu, linh cữu được đưa đi an táng tại Nghĩa trang TP.HCM (Nghĩa trang Lạc Cảnh, phường Linh Xuân, TP.HCM).

Trong suốt quá trình công tác, Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, gắn bó và cống hiến nhiều năm cho lực lượng Công an TP.HCM.

Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, Huân chương Quyết thắng hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhì, Huân chương Hữu nghị do Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao tặng, cùng nhiều kỷ niệm chương và huy chương khác ghi nhận công lao, thành tích của ông đối với sự nghiệp cách mạng và ngành công an.

Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng có hơn nửa thế kỷ gắn bó với lực lượng Công an nhân dân. Năm 1996, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa VI (nhiệm kỳ 1996–2000), Phó Giám đốc Công an TP.HCM. Đến năm 2002, ông giữ chức vụ Giám đốc Công an TP.HCM với cấp hàm Đại tá. Năm 2005, ông được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM khóa VIII (nhiệm kỳ 2005–2010), tiếp tục giữ chức Giám đốc Công an TP.HCM.

Ngày 9/1/2005, ông được Chủ tịch nước thăng quân hàm Thiếu tướng Công an nhân dân. Đến tháng 8/2010, Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II – Bộ Công an.