Nguyên Hà & Lê Hiếu kể chuyện “Mùa hè của chúng ta”

"Nhắm mắt thấy mùa hè" cùng Nguyên Hà



Nguyên Hà từng tâm sự rằng cô thích hát về thanh xuân, về mùa hè rực nắng của đời người. Đó là lý do nhiều ca khúc cô hát mang hình bóng bầu trời xanh ngắt, áng mây trôi lững lờ, cơn mưa đầu mùa... Cô luôn hát dựa trên trải nghiệm sẵn có. Nhắm mắt thấy mùa hè – ca khúc chủ đề trong bộ phim điện ảnh cùng tên ra mắt năm 2018 đã đưa tên tuổi Nguyên Hà đến với đông đảo công chúng thì đó là điều nuối tiếc khi ta thấy lại cảnh vật của ngày xưa nhưng người không còn nữa.

Mùa hè đầy khắc khoải trong giọng ca Nguyên Hà

Nguyên Hà đã mang tất cả những xúc cảm và trải nghiệm trong cuộc sống và âm nhạc sau 15 năm ca hát của mình lên sân khấu của Soul Of The Forest. Không phải tuýp ca sĩ thích trưng trổ và phô diễn kỹ thuật, từng câu hát cất lên đều được Nguyên Hà chắt chiu từ một tâm hồn say mê âm nhạc, coi âm nhạc như hơi thở, như cuộc sống để rồi cô lay động hàng trăm trái tim yêu nhạc bằng một thứ âm thanh trong trẻo như suối, thầm thì như cây cỏ. Với Xin lỗi, Từ đó, Xuân thì và Giấc mơ tuyệt vời… Nguyên Hà đã khiến khán giả của Soul Of The Forest phải "nhắm mắt" để thấy mùa hè của cô và cũng là mùa hè của chính chúng ta. Đó là mùa hè trong trẻo, nồng nhiệt nhưng cũng đầy khắc khoải, da diết của quá khứ, của kỷ niệm trong cuộc đời của mỗi con người.



Mùa hè nhẹ nhàng mà chất chứa trong câu chuyện âm nhạc của Lê Hiếu



Nói về giọng ca Lê Hiếu, nhạc sĩ Quốc Bảo từng nhận xét đó là giọng ca "sạch sẽ hiếm hoi, nhẹ nhàng mà chất chứa những ưu phiền đằm sâu hiếm thấy" trong làng nhạc nhẹ Việt Nam. Và đến với sân khấu của Soul Of The Forest, Lê Hiếu đã một lần nữa làm những trái tim yêu nhạc phải thổn thức với những ca khúc làm nên tên tuổi của mình trong suốt những năm qua như Em về tinh khôi, Phố mùa đông, Cơn đau cuối cùng, Ngày mai sẽ khác, Vài lần đón đưa…

Lê Hiếu nhẹ nhàng và đầy chất chứa với những rung cảm mùa hè

Sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả đã tiếp thêm sức mạnh cho các ca sĩ của chương trình, khiến họ thăng hoa hơn trong các phần trình diễn. Đáp lại tình cảm yêu mến đó, Lê Hiếu đã thể hiện nhiều ca khúc theo yêu cầu trực tiếp của khán giả mà phần nhiều trong số đó không có trong kịch bản chương trình. Anh cũng nhiều lần bước xuống gần hơn phía những hàng ghế của khán giả không chỉ để cảm nhận rõ hơn những tình cảm mến mộ của công chúng yêu nhạc dành cho anh mà còn để được lắng nghe trực tiếp giọng hát của mình mà không phải dùng đến sự hỗ trợ từ thiết bị IEM (in-ear monitors). Lê Hiếu dành lời khen ngợi cho ekip tổ chức chương trình khi đã đầu tư một hệ thống âm thanh chất lượng, hiện đại bậc nhất hiện nay để mang tới khán giả và những nghệ sĩ tham gia chương trình một trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời nhất.



Sự kết hợp ăn ý của những giọng ca kể chuyện



Dù mang những màu sắc và cá tính âm nhạc riêng biệt nhưng có thể nói cả Nguyên Hà và Lê Hiếu đều là những nghệ sĩ có thể dùng giọng ca của mình để kể cho khán giả nghe câu chuyện âm nhạc của họ với những rung cảm và trải nghiệm. Sự kết hợp của hai giọng ca này ắt hẳn sẽ mang đến một xúc cảm hết sức thú vị và quả nhiên, khán giả của Soul Of The Forest đã được đắm chìm trong cảm xúc với những màn song ca đầy tình tứ của Nguyên Hà và Lê Hiếu với Con đường màu xanh và Đêm cô đơn. Khán giả càng bất ngờ hơn khi đây mới chỉ là lần thứ 2 Nguyên Hà và Lê Hiếu có dịp song ca với nhau.

Nguyên Hà và Lê Hiếu hòa giọng trên sân khấu Soul Of The Forest

Thể hiện thành công ca khúc Đêm cô đơn nhưng chắc chắn trong đêm diễn này Nguyên Hà và Lê Hiếu sẽ không cô đơn bởi còn đó là vô vàn tình cảm yêu mến mà khán giả của Soul Of The Forest dành cho các nghệ sĩ của chương trình. Đêm nhạc Soul Of The Forest tiếp theo với chủ đề "Du hành vào cơn mưa" sẽ được gửi tới quý vị bởi hai ca sĩ trẻ là Trung Quân và GiGi Hương Giang vào ngày 22/7/2022 tại Flamingo Đại Lải. Hãy đến với chương trình để thưởng thức âm nhạc đỉnh cao trong một không gian lãng mạn dưới những tán thông xanh mát để kỳ nghỉ cuối tuần bên gia đình và những người thân yêu của bạn trở nên thật ý nghĩa và đáng nhớ.