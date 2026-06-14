Nguyên nhân ban đầu vụ bé trai 12 tuổi bị sát hại ở Lào Cai

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai dùng flycam để lần theo dấu vết của đối tượng sát hại bé trai 12 tuổi. Ảnh: Tống Huệ.

Theo đó, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 13/6, Công an xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai nhận được tin báo của anh Chảo Ông Sâu, sinh năm 1992, trú tại thôn Séo Tả 1, xã Hợp Thành về việc con trai của anh Sâu là cháu C.M.Đ. (12 tuổi) bị Hù A S., sinh năm 1991, trú tại thôn Séo Tả 2, xã Hợp Thành dùng búa đánh vào đầu khiến cháu Đ. tử vong.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu do cháu Đ. dùng ná cao su bắn vào người S. nên đã xảy ra sự việc nêu trên.

Sau khi gây án, S. đã bỏ trốn lên rừng sâu và có dấu hiệu tâm thần nên gây khó khăn trong quá trình truy bắt.

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai bắt giữ nghi phạm sát hại bé trai 12 tuổi khi đối tượng đang lẩn trốn trong rừng. Ảnh: Tống Huệ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, lực lượng có liên quan đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và phối hợp với Công an xã Hợp Thành, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, dân quân, quần chúng nhân dân truy bắt nghi phạm gây án.

Tới khoảng 18 giờ 40 phút cùng ngày, cơ quan công an tỉnh Lào Cai đã bắt được nghi phạm S. khi y đang cố thủ trên thác nước trong rừng sâu.

Nghi phạm sát hại bé trai 12 tuổi tại cơ quan Công an. Ảnh: Tống Huệ.

Trong quá trình truy bắt nghi phạm, lực lượng chức năng đã dùng flycam để lần theo dấu vết của đối tượng trong rừng sâu và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để bảo đảm an toàn tính mạng cho lực lượng tham gia truy tìm cũng như đối tượng gây án.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.