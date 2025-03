Nguyên nhân khiến giá thuê nhà tại TP.HCM liên tục tăng

Giá thuê nhà tại TP.HCM đang tăng nhanh

Những năm gần đây, giá thuê nhà tại các thành phố lớn như TP.HCM liên tục tăng khiến nhiều người gặp khó khăn trong việc tìm chỗ ở. Điều này khiến những người có thu nhập thấp, công nhân, sinh viên… bị gia tăng áp lực kinh tế.

Chia sẻ với PV Dân Việt, nhiều trường hợp công nhân, sinh viên quay lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thì nhận được thông báo tăng tiền thuê nhà. Một số khác thì rơi vào "thế khó" do hết hạn hợp đồng, muốn tái kí thì phải đồng ý với việc chủ nhà tăng giá thuê.

Nguyễn Thanh Ngân (sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức) cho biết mình đang thuê trọ trên đường Kha Vạn Cân (TP Thủ Đức) giá 4 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, đầu tháng 3/2025 hết hạn hợp đồng, chủ nhà bất ngờ thông báo muốn tái kí mới thì sẽ tăng giá phòng lên 5 triệu mỗi tháng.

"Giờ tôi đang chuẩn bị ôn thi nên không có thời gian để chuyển trọ. Vì vậy, tôi chấp nhận mức tăng giá của chủ nhà và rủ thêm bạn vào ở để chia bớt tiền thuê. Nếu không tìm được bạn thì tôi sẽ ráng gồng vài tháng rồi đi tìm chỗ trọ mới", Thanh Ngân cho hay.

Giá thuê nhà tại TP.HCM liên tục tăng khiến người thu nhập thấp chật vật. Ảnh: Gia Linh

Dữ liệu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), sau giai đoạn thị trường bất động sản chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19, cán cân cung cầu lệch pha ngày càng nghiêm trọng về phía cầu, giá bán căn hộ đã bước vào chu kỳ tăng giá kéo dài tới hiện tại, thậm chí vượt xa nhiều phân khúc khác.

Dữ liệu nghiên cứu của các đơn vị cho thấy, hiện tại giá sơ cấp căn hộ chung cư tại các thành phố lớn liên tục tăng. Các dự án mở bán mới đều thuộc phân khúc cao cấp, hạng sang, kéo theo mặt bằng giá thứ cấp cũng tăng mạnh.

Giá căn hộ chung cư liên tục tăng cao kéo theo giá thuê căn hộ cũng leo thang. Khảo sát ở khu vực trung tâm thành phố, gần như vắng bóng các căn hộ chung cư có giá thuê dưới 10 triệu đồng/tháng.

Trước đó, dữ liệu của Chợ Tốt cho thấy, thị trường bất động sản cho thuê tại TP.HCM thời gian qua ghi nhận nhiều chuyển biến rõ nét về giá thuê. Theo đó, phân khúc nhà trọ và căn hộ dịch vụ đang ghi nhận mức tăng giá khá nhanh. Đáng chú ý, mức giá thuê thấp nhất đã chạm mốc 3 triệu đồng/tháng, đây là mức cao nhất trong vòng 2 năm qua.

Giá bán tăng khiến giá thuê nhà tăng theo

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội các tháng đầu năm của Cục thống kê, chi phí thuê nhà ở tăng theo nhu cầu tiêu dùng sau Tết Nguyên đán. Giá thuê nhà tăng 0,8% so với trước đây. Nguyên nhân là nhiều lao động từ các tỉnh quay lại thành phố làm việc và sinh viên trở lại học tập, làm gia tăng nhu cầu thuê nhà. Mức tăng này góp phần đáng kể vào mức tăng 0,55% của nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng. Bên cạnh nhu cầu tăng, giá bất động sản ở mức cao cũng là yếu tố khiến nhiều chủ nhà điều chỉnh giá thuê.

Ngoài ra, giá vật liệu xây dựng như xi măng, thép tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào và nhân công tăng. Giá điện sinh hoạt tăng 0,38%, giá nước sinh hoạt tăng 0,26% theo nhu cầu tiêu dùng càng làm chi phí thuê nhà đội lên.

Theo Cục thống kê, việc giá thuê nhà leo thang cùng với giá thực phẩm và dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng đang tạo áp lực lớn lên chi tiêu sinh hoạt của người dân, đặc biệt là lao động thu nhập thấp và sinh viên.

Giá bất động sản ở mức cao cũng là yếu tố khiến nhiều chủ nhà điều chỉnh giá thuê. Ảnh: Gia Linh

Chia sẻ với Dân Việt, chủ một dãy nhà trọ tại phường Linh Tây (TP.Thủ Đức) cho biết sẽ có kế hoạch tăng tiền thuê nhà từ tháng 4 sắp tới. Người này đưa ra lý do mặt bằng giá bất động sản leo thang nên giá thuê nhà cũng phải tăng. Nếu do thuê giá thấp quá thì tài sản này không sinh ra được lợi nhuận cao so với việc bán đi, đầu tư sinh lời.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng, việc giá thuê liên tục tăng cao, khiến nhiều người lao động, đặc biệt là người trẻ, có thu nhập trung bình và thấp gặp khó khăn trong việc duy trì cuộc sống tại đô thị, khó có khả năng tích lũy khi chi phí thuê nhà chiếm 35 - 50% thu nhập cộng với các chi phí sinh hoạt khác.

Nhiều người không còn đủ khả năng chi trả, buộc phải thu hẹp không gian sống, tìm kiếm lựa chọn rẻ hơn hoặc thậm chí rời khỏi các thành phố lớn. Tuy nhiên, việc dịch chuyển ra xa cũng mang đến nhiều thách thức khi hệ thống giao thông công cộng chưa phát triển đồng bộ, chi phí đi lại tăng lên...

Chuyên gia của VARS cho rằng bên cạnh việc tiếp tục thúc đẩy phát triển phân khúc nhà ở xã hội, để hỗ trợ lao động trẻ, Nhà nước cần sớm nghiên cứu phát triển quỹ nhà ở cho thuê dài hạn với giá rẻ, ưu tiên nhóm lao động trẻ, công nhân viên chức, trí thức trẻ, các lao động làm việc trong ngành nghề trọng điểm.