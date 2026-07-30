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Thứ năm, ngày 30/07/2026 06:10 GMT+7

Nguyên nhân Mazda CX-5 tăng ưu đãi giảm giá không “phanh”, rẻ như Hyundai Creta

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Khải Phạm Thứ năm, ngày 30/07/2026 06:10 GMT+7
Mazda CX-5 được thương hiệu Nhật tăng ưu đãi với lựa chọn trả góp hoặc trừ thẳng tiền mặt 69 triệu đồng giúp giá xe rẻ hơn Hyundai Creta.
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Mazda CX-5 chuẩn bị bước sang thế hệ mới dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026. Do đó, thương hiệu Nhật Bản đang tung ra những chính sách ưu đãi hấp dẫn nhằm xả kho xe Mazda CX-5, gia tăng sự lựa chọn cho khách hàng.

Thực tế, tháng 6/2026 vừa, Mazda CX-5 cũng đánh mất vị trí Top 1 phân khúc SUV hạng C với chỉ 1.144 xe bán ra, còn ô tô điện VinFast VF7 với 1.437 xe đến tay khách hàng.

Xu hướng điện hoá ngành công nghiệp ô tô đang diễn ra mạnh mẽ ở thị trường trong nước trong thời gian qua và ở hầu hết các phân khúc. Điểm thu hút của xe điện đến từ mức giá khi những xe bán chạy đều dưới 1 tỷ đồng và có mức giá tốt hàng đầu phân khúc.

Ngay lập tức, Mazda Việt Nam triển khai bổ sung chương trình ưu đãi cho khách hàng khi mua Mazda CX-5 từ nay đến hết tháng 9/2026.

Mazda CX-5 tiếp tục được giảm giá.

Theo đó, người mua Mazda CX-5 được lựa chọn phương án lãi suất gồm: Gói lãi suất cố định 0% trong 9 tháng đầu và 8,7%/năm trong 3 tháng tiếp theo, hoặc lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu tiên. Đồng thời, tỷ lệ vay tối đa 80% giá trị xe, khách hàng chỉ cần trả trước từ 149 triệu đồng là có thể sở hữu Mazda CX-5.

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Nếu không trả góp, người mua Mazda CX-5 sẽ được ưu đãi trực tiếp giá bán lên đến 69 triệu đồng, giá bán sau ưu đãi từ 671 triệu đồng, tương đương nhiều mẫu SUV cỡ B như Hyundai Creta hay KIA Seltos.

Như vậy, có thể thấy, Mazda CX-5 đang có giai đoạn giảm giá sâu nhất thị trường Việt Nam kể từ khi mở bán. Điều đó cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt cũng như xu hướng mua xe của người dùng đã có nhiều thay đổi.

Về thiết kế, Mazda CX-5 hiện hành là bản nâng cấp giữa vòng đời với ngôn ngữ thiết kế KODO đặc trưng, công nghệ đèn pha LED và nhiều tùy chọn phiên bản với các gói bodykit thể thao.

Không gian nội thất xe với vô-lăng 3 chấu bọc da, màn hình giải trí trung tâm 7 inch không cảm ứng. Cấu hình ghế 5 chỗ bọc da, không gian tương đối thoải mái.

“Trái tim” xe Mazda CX-5 dùng động cơ xăng SkyActiv-G 2.0L cho công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm. Ngoài ra, bản cao cấp dùng máy xăng SkyActiv-G 2.5L cho công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm.

Xe có gói an toàn chủ động i-Activsense trên các phiên bản cao cấp với nhiều công nghệ hỗ trợ lái cao cấp.

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