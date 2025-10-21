Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Trần Phương (tên khai sinh: Vũ Văn Dung), sinh ngày 01 tháng 11 năm 1927; quê quán: Xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (nay là phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên); thường trú tại số nhà 28, phố Tăng Bạt Hổ, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; tham gia hoạt động cách mạng tháng 9 năm 1943; vào Đảng tháng 9 năm 1945. Đồng chí nguyên là Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IV; Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá V; Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ); Bộ trưởng Bộ Nội thương (nay là Bộ Công Thương); Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước; đại biểu Quốc hội khoá VII.

Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, Đồng chí đã từ trần hồi 6 giờ 02 phút, ngày 18/10/2025 (tức ngày 27 tháng 8 năm Ất Tỵ) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 98 tuổi.

Trong 80 năm hoạt động cách mạng, Đồng chí đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của đồng chí Trần Phương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nư­ớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức Lễ tang đồng chí Trần Phương với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Tiểu sử đồng chí Trần Phương, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ):

Quá trình công tác:

Tháng 9/1943 - 12/1944: Đồng chí tham gia cách mạng, vận động học sinh trường Bưởi.

Tháng 1/1945 - 4/1945: Đồng chí làm đội viên tuyên truyền xung phong Hà Nội.

Tháng 5/1945 - 3/1949: Đồng chí làm cán bộ Việt Minh, Huyện uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên.

Tháng 4/1949 - 01/1951: Đồng chí làm Phó Ban tuyên truyền của Liên khu 3, kiêm Giám đốc Sở Thông tin Liên khu 3, Chủ nhiệm Báo Cứu quốc Liên khu 3; Trưởng Ban Biên tập tờ Nội san của Đảng bộ Liên khu 3.

Tháng 2/1951 - 6/1953: Đồng chí làm Uỷ viên Thường vụ, Phó Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, kiêm Phó Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính Hải Phòng.

Tháng 7/1953 - 7/1954: Đồng chí làm Phó Ban Tuyên huấn Khu uỷ Tả Ngạn, kiêm Giám đốc Sở tuyên truyền văn nghệ, Chủ nhiệm Báo Cứu quốc Tả Ngạn.

Tháng 7/1954 - 8/1956: Đồng chí học tại Học viện Mác-Lênin ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Tháng 8/1956 - 11/1957: Đồng chí làm Phó Giám đốc Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam, tham gia Tỉnh uỷ Hưng Yên làm công tác sửa sai cải cách ruộng đất.

Tháng 11/1957 - 3/1959: Đồng chí làm Chủ nhiệm khoa Kinh tế, Uỷ viên Hiệu uỷ, trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương.

Tháng 3/1959 - 10/1976: Đồng chí làm Viện phó rồi Viện trưởng Viện Kinh tế, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học xã hội (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).

Tháng 10/1976: Đồng chí làm Thứ trưởng Bộ Nội thương (nay là Bộ Công Thương).

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (tháng 12/1976), Đồng chí được bầu làm Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 1/1980: Đồng chí làm Bộ trưởng Bộ Nội thương (nay là Bộ Công Thương), Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước. Được phong chức vụ khoa học là Giáo sư kinh tế.

Tháng 1/1981: Đồng chí được cử làm Bộ trưởng Bộ Nội thương (nay là Bộ Công Thương).

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (tháng 3/1982), Đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được phân công làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ).

Tháng 2/1986: Đồng chí thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, được điều động giữ chức Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước kiêm Viện trưởng Kế hoạch dài hạn và phân bố lực lượng sản xuất.

Ngày 1/8/1992: Đồng chí được Đảng, Nhà nước cho nghỉ hưu, hưởng chế độ, chính sách theo quy định.

Đồng chí là Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IV, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá V; nguyên: Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ), Bộ trưởng Bộ Nội thương (nay là Bộ Công thương), Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước kiêm Viện trưởng Kế hoạch dài hạn và phân bố lực lượng sản xuất. Đại biểu Quốc hội khoá VII.

Do có nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều Huân chương, Huy chương, phần thưởng cao quý khác trong nước và quốc tế.

Thông báo Lễ tang nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương:

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban lễ tang Nhà nước gồm 27 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng Ban.

Linh cữu đồng chí Trần Phương quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng tổ chức vào hồi 9 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút ngày 24/10/2025 (tức ngày 4 tháng 9 năm Ất Tỵ).

Lễ truy điệu từ 12 giờ 00 phút ngày 24/10/2025

Lễ an táng từ 13 giờ 00 phút cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà, xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (nay là phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên).