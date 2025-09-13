Nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũ xin nghỉ công tác vì lý do cá nhân

Ngày 13/9, nguồn tin từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, ông Phan Tấn Cảnh - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hải, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũ, đã xin nghỉ công tác "vì lý do cá nhân".

Ông Cảnh 54 tuổi, quê Ninh Thuận, trình độ cao cấp chính trị, thạc sĩ quản lý xây dựng. Ông từng giữ nhiều chức vụ tại Sở Xây dựng Ninh Thuận, sau đó làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, Bí thư Huyện Ninh Hải.

Ông Phan Tấn Cảnh - Nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũ xin nghỉ công tác.

Sau khi hai tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa sáp nhập, ông được phân công làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Hải.

Hiện Đảng ủy xã Vĩnh Hải còn có ông Phạm Ngọc Ngà (Phó bí thư thường trực) và ông Nguyễn Văn Quế (Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải).

Trước đó, hai Phó bí thư Tỉnh ủy là ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận), và ông Phạm Văn Hậu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa (nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận), cũng đã có đơn xin nghỉ vì lý do cá nhân.