Nguyễn Thanh Nhàn chia tay PVF-CAND, gia nhập CLB CAHN?

Nguyễn Thanh Nhàn có thể gia nhập CLB CAHN

Nguồn tin từ chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn hiện đang nhận được sự quan tâm từ CLB CAHN. Thế nhưng, phía PVF-CAND và CLB CAHN vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin này.

Thế nhưng, thông tin này hoàn toàn có căn cứ, bởi PVF-CAND phải thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia 2026/27. Nếu gia nhập CLB CAHN, Nguyễn Thanh Nhàn sẽ có cơ hội chinh phục các danh hiệu cao quý.



Nguyễn Thanh Nhàn sắp đầu quân cho CLB CAHN? Ảnh: PVF-CAND.

Nguyễn Thanh Nhàn sinh ngày 28/7/2003 tại Bình Minh, Tây Ninh. Thanh Nhàn trưởng thành từ học viên bóng đá PVF. Năm 2022, anh bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo CLB Phố Hiến. Sau đó 1 năm, đội bóng này đổi tên thành PVF-CAND.

Vị trí sở trường của Nguyễn Thanh Nhàn là cầu thủ chạy cánh nhưng anh hoàn toàn có thể thi đấu tốt trong vai trò tiền đạo cắm. Thanh Nhàn cao 1m73, cân nặng 69kg, thuận chân phải. Cầu thủ 23 tuổi được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 175.000 euro.

Đến thời điểm này, Nguyễn Thanh Nhàn đã có tổng cộng 98 lần ra sân trong màu áo PVF-CAND và ghi được 35 bàn thắng. Riêng ở mùa giải vừa qua, chân sút quê Tây Ninh đóng góp được 3 pha lập công cùng 4 đường kiến tạo thành bàn sau 26 lần ra sân trên mọi đấu trường (thi đấu tổng cộng 2.102 phút).

Nguyễn Thanh Nhàn từng khoác áo U20, U23 Việt Nam. Tháng 11/2023, Nguyễn Thanh Nhàn có trận đấu đầu tiên trong màu áo ĐT Việt Nam. Từ đó đến nay, anh mới có tổng cộng 3 lần ra sân.

Mấy năm gần đây, Nguyễn Thanh Nhàn được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam. Cầu thủ quê Tây Ninh được đánh giá cao ở lối chơi tốc độ, kỹ thuật, chuyền bóng và dứt điểm tốt.