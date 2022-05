Trong công việc hay cuộc sống, nếu cứ phụ thuộc vào người khác thì chẳng khác nào như cây Tầm Gửi. Có lẽ không ai là không biết, những cây tầm gửi sống nhờ trên những cây khác, hút chất dinh dưỡng từ cây đó để sống và đến một ngày cây đó chết đi thì cũng đồng nghĩa với việc là cây tầm gửi đó sẽ chết. Chúng ta cũng vậy nếu sống phụ thuộc vào người khác, mãi mãi chúng ta sẽ bị động trong mọi tình huống và những đổi thay của cuộc sống. Khi đó, chúng ta sẽ nhận ra mình thiếu thốn quá nhiều thứ. Chính vì vậy để tồn tại được đã là rất khó nói chi đến thành công.

Doanh nhân Nguyễn Thành Vịnh có phong cách thời trang lịch thiệp

Chúng ta cũng luôn biết rằng: "Cơ hội luôn được chia đều cho mỗi người, nó vẫn luôn tồn tại xung quanh chúng ta. Tuy nhiên chúng ta có thể nắm bắt và đạt được thành công hay không lại tùy thuộc và mỗi người. Đa số trong chúng ta đang sống và làm việc một cách thụ động, nói nhiều hơn làm. Để thành công chúng ta phải đi con đường của riêng mình. Đừng mãi trông chờ hay phụ thuộc vào người khác. Nếu có chăng đi nữa thì hãy tận dụng tốt lợi thế mà mình đang có như: "Kinh nghiệm từ những tiền bối đi trước để làm bàn đạp tạo bước nhảy để rút ngắn con đường đạt đến thành công".

Doanh nhân Thành Vịnh luôn được gia đình hỗ trợ

Bởi chúng ta luôn có xu hướng lý thuyết nhiều hơn là thực hành và thực tế cũng đã chứng minh: "Nói bao giờ cũng dễ hơn làm". Để có thể thành công chúng ta hãy nói ít thôi, hãy lắng nghe và hành động vì thời gian không dừng chờ chúng ta mải thuyết trình những kiến thức trên giấy tờ.

Kế hoạch vẫn mãi là những con chữ nếu chúng ta không làm việc để biến những con chữ đó trở thành thực tế. Cuộc sống là thứ tài sản quý giá nhất, mỗi chúng ta đều có 24h mỗi ngày, hãy tận dụng thật tốt để đem lại sự giàu có và thành công như chúng ta mong muốn. "Sự may mắn do tình cờ mà đến sẽ không kéo dài bởi vì bạn sẽ có khuynh hướng ỷ lại và trông chờ vào may mắn tiếp theo mà không muốn làm gì hết. Sự may mắn do chúng ta tự tạo ra mới là may mắn thật sự, và nó sẽ ở với chúng ta lâu dài".

Mỗi ngày đi làm với doanh nhân Nguyễn Thành Vịnh là mỗi ngày vui

Trong xã hội có một số người đạt được sự giàu có từ việc trúng số, thừa kế tài sản từ gia đình hay vì một lý do nào đó mà bỗng dưng trở nên giàu có. Nhưng không mấy ai trong số họ giữ được và phát triển thành đạt hơn. Họ bị cuốn theo và đánh mất phương hướng khi không làm chủ được bản thân do sự giàu có bất ngờ mang lại. Khi đó họ đã thực sự thất bại. Để thành công, ai cũng phải trải qua những bước đường chông gai, đầy thử thách, thất bại, cơ hội… được tôi luyện để chúng ta có đủ kỹ năng, đủ bản lĩnh làm chủ thời gian, tiền bạc và kiên định hơn với con đường đi đến thành công của mình.

Doanh nhân Nguyễn Thành Vịnh nói: "Một viên ngọc muốn sáng phải qua đánh bóng, một thanh đao muốn trở nên ngày càng sắc bén phải được thường xuyên mài giũa. Chúng ta cũng vậy, để thành công cần phải can đảm bước đi trên con đường của riêng mình".