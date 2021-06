Nguyễn Tuấn Anh bị Indonesia đá kiểu triệt hạ, dân mạng xót xa "anh có sao không?"

Trong trận gặp đội tuyển Indonesia tại vòng loại 2 - bảng G World Cup 2022, các tuyển thủ của Việt Nam đã thi đấu bùng nổ và chơi rất fair play. Tuy nhiên, đội bạn lại cho thấy một lối chơi không mấy đẹp mắt, liên tục vào bóng thô bạo theo kiểu triệt hạ. Đặc biệt là tình huống ở phút thứ 23, hậu vệ mang áo số 5 - Pratama Arhan Alif đã đạp thẳng vào giò của Nguyễn Tuấn Anh, khiến tiền vệ số 11 của tuyển Việt Nam tung người lên không và tập tễnh thi đấu. Sau 12 phút, tới phút thứ 35 của trận đấu, Tuấn Anh phải rời sân khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Đó là chưa kể nhiều pha vào bóng ác ý khác của Pratama Arhan Alif đối với Quang Hải, Văn Toàn,...

Pha vào bóng thô bạo của hậu vệ Indonesia khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam không thể không phẫn nộ.

Trận đấu kết thúc, đội tuyển Việt Nam chiến thắng 4 - 0 giòn giã. Lúc này, bên cạnh niềm vui chiến thắng, cộng đồng mạng cũng không quên tìm vào trang Facebook cá nhân của Nguyễn Tuấn Anh để hỏi thăm tình hình. Do Tuấn Anh không chia sẻ thêm status, hình ảnh nào kể từ ngày 16/5 nên người hâm mộ phải hỏi han, quan tâm anh bên dưới những bài đăng cũ.

Bên dưới bài đăng ngày 16/5 của Tuấn Anh, Facebooker Đỗ Mạnh Mừng hỏi "tối qua ra sân có sao không em?", còn Facebooker Trịnh Hà xót xa "Xót đôi chân của Tuấn Anh quá! Mong không bị làm sao...". Cùng với đó, rất nhiều sự quan tâm đang được người hâm mộ dành cho Tuấn Anh: "Thương anh", "Cố lên anh nhé", "Xem trận nay chú bị chấn thương, cháu xót...", "Sớm bình phục em nhé, Việt Nam chúc phúc cho em",...

Những bình luận yêu thương dành cho Nguyễn Tuấn Anh.

Song song với những yêu thương trên Facebook Nguyễn Tuấn Anh, người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng truy lùng tài khoản Facebook của Pratama Arhan Alif để thả "phẫn nộ" và để lại nhiều bình luận: "Đá kiểu này đi làm võ sĩ cho rồi", "Chắc trước khi làm cầu thủ ông này từ bỏ nghề võ sĩ rồi nhỉ", "Play as a football player not foot-play!!! Dont make sport is violence" (tạm dịch: Một cầu thủ bóng đá thực thụ không ra chân như vậy. Đừng biến thể thao thành một môn bạo lực),..

Dân mạng thả "phẫn nộ" đối với ảnh đại diện của những tài khoản Facebook sử dụng hình Pratama Arhan Alif, dù cho đó có phải là tài khoản chính chủ của Pratama Arhan Alif hay không.

Được biết, ngay sau khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia kết thúc, hậu vệ của đội bạn đã có hành động ăn năn hối lỗi đối với Tuấn Anh. Theo đó, Pratama Arhan Alif đã chủ động đến bắt tay và xin lỗi tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Bên cạnh đó, cầu thủ của Indonesia cũng chắp tay và cúi người xin lỗi ban huấn luyện cùng các tuyển thủ khác của Việt Nam đang chuẩn bị đi vào đường hầm sân vận động Al Maktoum.

Tuấn Anh và một số tuyển thủ khác của Việt Nam sẽ được đưa đi kiểm tra chấn thương trong ngày hôm nay (8/6).