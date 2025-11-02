Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Nhà đất
Chủ nhật, ngày 02/11/2025 05:46 GMT+7

Nhà Khang Điền lãi kỷ lục nhưng vẫn “mắc kẹt” trong vòng xoáy dòng tiền âm

+ aA -
Phương Thảo Chủ nhật, ngày 02/11/2025 05:46 GMT+7
Theo báo cáo tài chính hợp nhất, Nhà Khang Điền ghi nhận quý kinh doanh rực rỡ nhất lịch sử với lợi nhuận sau thuế 526 tỷ đồng, gấp 8 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, phía sau con số kỷ lục là “bóng đen” dòng tiền âm hơn 3.000 tỷ đồng suốt nhiều năm liền.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Lãi quý 3 của Nhà Khang Điền cao nhất lịch sử

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, trong quý 3/2025, Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu thuần 1.098 tỷ đồng, tăng 334% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng 240%, giúp lợi nhuận gộp đạt 776 tỷ đồng, cao gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Đóng góp chính trong cơ cấu doanh thu là 1.080 tỷ đồng từ chuyển nhượng bất động sản, tăng 352% so với cùng kỳ. Hoạt động cung cấp dịch vụ và cho thuê mang về lần lượt 14 tỷ đồng và 4,3 tỷ đồng.

Số liệu: Báo cáo tài chính các năm của Nhà Khang Điền, Dân Việt tổng hợp

Ngược chiều, doanh thu tài chính sụt mạnh 34% còn 5 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính giảm 79%. Chi phí bán hàng tăng cao lên 71 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ so với cùng kỳ ghi nhận gần 48 tỷ đồng.

Kết thúc quý 3, Nhà Khang Điền ghi nhận lợi nhuận sau thuế 526 tỷ đồng, gấp 8 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận quý cao nhất kể từ khi công ty niêm yết trên sàn HoSE năm 2010.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần đạt 2.857 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 841 tỷ đồng, tăng lần lượt 132% và 105% so với kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2024.

Nhà Khang Điền và 'căn bệnh' âm dòng tiền

Đáng chú ý, mặc dù lãi lớn và có triển vọng hoàn thành kế hoạch năm, song kết quả 9 tháng của Khang Điền vẫn kém vui vì hoạt động kinh doanh không mang được tiền về.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất, lũy kế 9 tháng, dòng tiền kinh doanh âm tới 3.294 tỷ đồng, chủ yếu do tăng các khoản phải thu, giảm các khoản phải trả và chi trả lãi vay. Thực tế cho thấy, việc âm dòng tiền kinh doanh đã trở thành "bệnh kinh niên" của công ty này.

Cụ thể, theo thống kê báo cáo tài chính qua các thời kỳ kể từ năm 2021, chưa khi nào dòng tiền kinh doanh của Nhà Khang Điền ở trạng thái dương: Năm 2021 (âm 2.010 tỷ đồng) năm 2022 (âm 1.047 tỷ đồng), năm 2023 (âm 1.543 tỷ đồng) và năm 2024 (âm 3.648 tỷ đồng).

Dòng tiền kinh doanh âm buộc Nhà Khang Điền phải xoay xở nhiều hướng để cân đối tài chính. Năm 2023, doanh nghiệp phải bán bớt danh mục đầu tư; sang năm 2024 lại tiếp tục huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu. Dù vậy, những biện pháp này vẫn không giúp Khang Điền thoát khỏi áp lực vay nợ - thậm chí quy mô vay còn có xu hướng tăng dần qua từng năm.

Bức tranh này phản ánh rõ trong cơ cấu tài chính 9 tháng đầu năm. Thuyết minh báo cáo tài chính của doanh nghiệp không ghi nhận chi phí lãi vay do toàn bộ khoản này được vốn hoá. Cách xử lý này giúp lợi nhuận kế toán không bị giảm sút, nhưng thực tế cho thấy khoản lãi vay phải trả hàng năm là rất lớn. Nếu phần chi phí đó được ghi nhận đầy đủ vào chi phí tài chính, lợi nhuận của Khang Điền có thể sụt giảm đáng kể.

Số liệu: Báo cáo tài chính các năm của Nhà Khang Điền, Dân Việt tổng hợp

Trên bảng cân đối kế toán, tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Khang Điền là 33.081 tỷ đồng, tăng gần 8% so với đầu năm, phần lớn là tài sản ngắn hạn với giá trị ghi nhận 30.594 tỷ đồng.

Điều an ủi là công ty này duy trì được lượng tiền mặt và tiền gửi khá dồi dào, đạt 2.682 tỷ đồng nhưng so với đầu năm, con số này đã giảm 20%.

Đáng chú ý, hàng tồn kho của công ty địa ốc này tăng 4% so với đầu năm lên 23.086 tỷ đồng. Trong đó, tập trung chủ yếu ở các dự án lớn như: Khang Phúc - Khu dân cư Tân Tạo (8.272 tỷ đồng), Bình Trưng - Bình Trưng Đông (4.764 tỷ đồng), Đoàn Nguyên - Bình Trưng Đông (3.668 tỷ đồng),...

Dự án tồn kho duy nhất của công ty địa ốc này giảm mạnh so với đầu năm là dự án Bình Trưng Mới - Bình Trưng Đông, giảm 137 tỷ còn 1.237 tỷ đồng.

9 tháng, hoạt động kinh doanh vẫn không mang tiền về cho Khang Điền.

Ở phía nguồn vốn, theo báo cáo tài chính hợp nhất, tổng nợ phải trả của công ty đạt 12.703 tỷ đồng, tăng 12,4% so với đầu năm. Trong đó, tổng vay và nợ thuê tài chính ở mức 9.884 tỷ đồng. Cụ thể, nợ vay ngắn hạn là 1.651 tỷ đồng (tăng 50% so với đầu năm) và nợ vay dài hạn là 8.233 tỷ đồng (tăng 37,3% so với đầu năm).

Cùng với đó, trong phần "lương khô" của công ty này, chỉ còn 379 tỷ đồng (khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn) giảm 80% so với đầu năm, sự lạc quan nào cũng phải chùng xuống.

Mới đây, cổ phiếu KDH được Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị mua với giá mục tiêu 40.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn từ 17 - 21% so với vùng giá hiện tại. VDSC đánh giá Nhà Khang Điền đang có nền tảng tài chính vững, quỹ đất lớn và triển vọng tăng trưởng rõ ràng từ các dự án mới tại TP. HCM.

Về diễn biến giá cổ phiếu, sau khi điều chỉnh mạnh trong quý 3, KDH đã xác lập vùng hỗ trợ mạnh tại 33.000 đồng/cổ phiếu, vùng đỉnh cũ năm 2024. Tuần giao dịch cuối cùng trong tháng 10, dòng tiền mua vào gia tăng đã giúp giá mã này tăng từ 32.500 đồng/cổ phiếu lên 35.850 đồng/cổ phiếu và có cơ hội tiến tới vùng kháng cự 40.000 đồng trong thời gian tới.

Động lực chính cho chu kỳ tăng trưởng mới của Nhà Khang Điền được kỳ vọng đến từ dự án Gladia tại TP. Thủ Đức, khu phức hợp thấp tầng quy mô lớn, dự kiến hoàn tất bàn giao đất sạch vào tháng 7/2025 và mở bán giai đoạn đầu trong quý 4/2025. Khi Gladia chính thức triển khai, đây sẽ là “con át chủ bài” đưa lợi nhuận Khang Điền tăng tốc trong giai đoạn 2026 - 2027, đồng thời khẳng định vị thế của doanh nghiệp trong phân khúc nhà thấp tầng khu Đông TP. HCM.

Tham khảo thêm

Nhà Khang Điền (KDH) góp 19,8 tỷ đồng thành lập công ty con

Nhà Khang Điền (KDH) góp 19,8 tỷ đồng thành lập công ty con

KQKD quý I/2024: Nhà Khang Điền lợi nhuận suy giảm, hơn 20.000 tỷ đồng bất động sản tồn kho

KQKD quý I/2024: Nhà Khang Điền lợi nhuận suy giảm, hơn 20.000 tỷ đồng bất động sản tồn kho

Nhà Khang Điền (KDH) dự trình lợi nhuận tăng 8% năm 2024

Nhà Khang Điền (KDH) dự trình lợi nhuận tăng 8% năm 2024

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nhà ở xã hội tại Đồng Nai giá chưa đến 20 triệu đồng/m² ưu tiên cho người dân bị giải tỏa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại Đồng Nai đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, mở ra cơ hội an cư cho người lao động và công nhân.

Tập đoàn T&T Group đề xuất dự án khu đô thị và sân golf 23.000 tỷ đồng tại Khánh Hòa

Nhà đất
Tập đoàn T&T Group đề xuất dự án khu đô thị và sân golf 23.000 tỷ đồng tại Khánh Hòa

Khu đô thị lấn biển Cần Giờ đóng góp hơn 27.000 tỷ đồng vào ngân sách TP. HCM

Nhà đất
Khu đô thị lấn biển Cần Giờ đóng góp hơn 27.000 tỷ đồng vào ngân sách TP. HCM

Liên danh Geleximco làm khu đô thị 22.000 tỷ đồng ở Quy Nhơn

Nhà đất
Liên danh Geleximco làm khu đô thị 22.000 tỷ đồng ở Quy Nhơn

Đọc thêm

Cốm, cà phê trứng trong những ngày Hà Nội se lạnh
Hà Nội hôm nay

Cốm, cà phê trứng trong những ngày Hà Nội se lạnh

Hà Nội hôm nay

Hà Nội đầu đông có một cách riêng để chạm vào cảm xúc: Dạo quanh phố cổ, nhấm nháp cốm, nhâm nhi cà phê trứng, người Hà Nội tìm thấy khoảnh khắc bình yên giữa nhịp sống chậm rãi của Thủ đô...

Xem phim tôi choáng váng khi nghe con kể chuyện về bạn học sinh ngoan nhất lớp, ngay tối đó, tôi phải họp gia đình gấp!
Gia đình

Xem phim tôi choáng váng khi nghe con kể chuyện về bạn học sinh ngoan nhất lớp, ngay tối đó, tôi phải họp gia đình gấp!

Gia đình

Tôi và chồng đã phải thay đổi cách dạy con.

Vua Lê Uy Mục: Sai lính bắt gái trẻ trong dân gian vào cung mua vui, rồi sát hại khi chán
Đông Tây - Kim Cổ

Vua Lê Uy Mục: Sai lính bắt gái trẻ trong dân gian vào cung mua vui, rồi sát hại khi chán

Đông Tây - Kim Cổ

Vua Lê Uy Mục bị Giản Tu Công Lê Oanh (vua Lê Tương Dực sau này), vì hận giết hại gia đình, sau khi bức tử, sai người dùng súng lớn, để xác vào miệng súng, cho nổ tan hết hài cốt.

Phản ứng của VFF khi FIFA bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia
Thể thao

Phản ứng của VFF khi FIFA bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia

Thể thao

Trang chủ của LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã nhanh chóng đăng tải thông tin LĐBĐ Thế giới (FIFA) chính thức bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) vào tối muộn ngày 3/11.

FIFA chính thức bác đơn kháng cáo của bóng đá Malaysia
Thể thao

FIFA chính thức bác đơn kháng cáo của bóng đá Malaysia

Thể thao

Tối muộn ngày 3/11, LĐBĐ Thế giới (FIFA) đã đưa ra phán quyết chính thức về đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM). Theo đó, họ giữ nguyên án phạt đã công bố vào ngày 26/9 vừa qua.

Ai sinh vào 4 ngày Âm lịch này, tài hoa hơn người, cuối năm 2025, gặp thời đổi vận, phất lên không ngừng
Gia đình

Ai sinh vào 4 ngày Âm lịch này, tài hoa hơn người, cuối năm 2025, gặp thời đổi vận, phất lên không ngừng

Gia đình

Người sinh vào 4 ngày Âm lịch đặc biệt này được xem là mang mệnh phú quý, vừa tài hoa vừa có vận may hơn người, được quý nhân phù trợ.

Nếu Tiều Cái sống thọ, liệu Lương Sơn Bạc có quy thuận triều đình nhà Tống?
Đông Tây - Kim Cổ

Nếu Tiều Cái sống thọ, liệu Lương Sơn Bạc có quy thuận triều đình nhà Tống?

Đông Tây - Kim Cổ

Một số nhận định trên các diễn đàn mạng Trung Quốc cho rằng, nếu Tiều Cái không chết sớm, Lương Sơn Bạc sẽ không bao giờ quy thuận triều đình nhà Tống. Nhận định này có cơ sở từ ba nguyên nhân lớn: xuất thân, tư tưởng chính trị và bản lĩnh lãnh đạo của ông.

Bí thư Đồng Nai Vũ Hồng Văn trao tặng quà hỗ trợ 4 tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả mưa lũ
Đại đoàn kết dân tộc

Bí thư Đồng Nai Vũ Hồng Văn trao tặng quà hỗ trợ 4 tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả mưa lũ

Đại đoàn kết dân tộc

Hôm nay 3/11, Đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai do ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm và trao quà hỗ trợ các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên 41 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lũ.

Thủ tướng đề nghị mở rộng hợp tác giữa vùng Kansai (Nhật Bản) với các địa phương Việt Nam
Kinh tế

Thủ tướng đề nghị mở rộng hợp tác giữa vùng Kansai (Nhật Bản) với các địa phương Việt Nam

Kinh tế

Chiều 3/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Nishimura Teiichi, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật-Việt khu vực Kansai và các thành viên trong Đoàn của Hội Hữu nghị đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ukraine tung vũ khí mới, đánh thẳng vào huyết mạch hậu cần của Nga
Thế giới

Ukraine tung vũ khí mới, đánh thẳng vào huyết mạch hậu cần của Nga

Thế giới

Đêm yên ắng đến nghẹt thở bị xé toạc bởi những tiếng nổ bất ngờ, lực lượng đặc nhiệm “Alpha” thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tiến hành một chiến dịch tập kích chính xác vào các vị trí của Nga trên vùng lãnh thổ bị Moscow tạm chiếm.

Thủ môn Thể Công Viettel: Cao 1m81, khoác áo ĐT Việt Nam từ năm 21 tuổi
Thể thao

Thủ môn Thể Công Viettel: Cao 1m81, khoác áo ĐT Việt Nam từ năm 21 tuổi

Thể thao

Nguyễn Văn Việt là thủ môn đang khoác áo Thể Công Viettel theo dạng cho mượn từ SLNA.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy xã ở Quảng Ngãi
Tin tức

Phó Giám đốc Sở Nội vụ và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy xã ở Quảng Ngãi

Tin tức

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI vẫn di chuyển nhanh, có còn giữ cấp 'cuồng phong' sau khi thành cơn bão số 13?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI vẫn di chuyển nhanh, có còn giữ cấp "cuồng phong" sau khi thành cơn bão số 13?

Nhà nông

Tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão KALMAEGI vẫn di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 25km/h. Bản tin mới nhất về bão KALMAEGI cũng cảnh báo cơn "cuồng phong" này có thể gây rủi ro thiên tai cấp độ 4 trên biển Đông và vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà.

Bão Kalmaegi - bão số 13 chưa đổ bộ, sạt lở đất khiến nhà dân nứt toác ở Gia Lai, buộc phải di dời khẩn cấp
Tin tức

Bão Kalmaegi - bão số 13 chưa đổ bộ, sạt lở đất khiến nhà dân nứt toác ở Gia Lai, buộc phải di dời khẩn cấp

Tin tức

Chính quyền phường Bồng Sơn (Gia Lai) phải di dời khẩn cấp 4 hộ dân với 11 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở tại khu phố Lại Khánh Tây. Trước khi bão Kalmaegi - bão số 13 đổ bộ, mưa lớn đã làm khối đất khoảng 5m³ sạt xuống, khiến tường nhà bếp của gia đình bà Nguyễn Thị Luyện bị nứt toác hoàn toàn, gây nguy hiểm đến tính mạng người dân.

'Nhím bọc thép' khổng lồ Nga xung trận khiến quân đội Ukraine 'hết hồn'
Thế giới

"Nhím bọc thép" khổng lồ Nga xung trận khiến quân đội Ukraine "hết hồn"

Thế giới

Lực lượng Nga đã tung ra đội quân "nhím" tấn công khổng lồ - vốn là xe tăng được gắn thêm cấu trúc chống máy bay không người lái bằng lưới dây thép khổng lồ, cùng với thiết bị rà mìn và hệ thống tác chiến điện tử, theo Militarnyi.

Khai mạc lễ hội Ok Om Bok, trình diễn thả đèn nước và ghe Cà Hâu ở Cần Thơ năm 2025
Văn hóa - Giải trí

Khai mạc lễ hội Ok Om Bok, trình diễn thả đèn nước và ghe Cà Hâu ở Cần Thơ năm 2025

Văn hóa - Giải trí

Lễ hội Ok Om Bok, trình diễn thả đèn nước (Lôiprotip) và ghe Cà Hâu ở TP Cần Thơ năm 2025 đã khai mạc vào tối nay, 3/11.

Người đẹp được mệnh danh là tuyệt sắc giai nhân, qua đời ở tuổi 55 sau hàng loạt đau thương, biến cố
Văn hóa - Giải trí

Người đẹp được mệnh danh là tuyệt sắc giai nhân, qua đời ở tuổi 55 sau hàng loạt đau thương, biến cố

Văn hóa - Giải trí

Là mỹ nhân hàng đầu showbiz ở thập niên 1980 nhưng cuộc đời Lam Khiết Anh kết thúc trong cô đơn, bệnh tật.

Tin tối (3/11): HLV Kim Sang-sik loại 2 cầu thủ Việt kiều khỏi U23 Việt Nam?
Thể thao

Tin tối (3/11): HLV Kim Sang-sik loại 2 cầu thủ Việt kiều khỏi U23 Việt Nam?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik loại 2 cầu thủ Việt kiều khỏi U23 Việt Nam?; PSSI bác bỏ khả năng “tái hôn” với HLV Shin Tae-yong; Ronaldo không quan tâm tới giải thưởng cá nhân; sao trẻ Premier League từng bị đe dọa bằng súng; Carrick lọt vào tầm ngắm của Wolves.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cảnh báo: Đất no nước, chỉ cần mưa vừa cũng có thể sạt lở lớn
Tin tức

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cảnh báo: Đất no nước, chỉ cần mưa vừa cũng có thể sạt lở lớn

Tin tức

Tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về ứng phó bão số 13, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cảnh báo, đất đã no nước, nguy cơ sạt lở rất cao và yêu cầu đặc biệt di dời người dân khỏi các khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn tính mạng.

Quảng Trị: Yêu cầu rà soát quy trình cấp phép nạo vét lòng hồ thủy lợi sau phản ánh của Dân Việt
Bạn đọc

Quảng Trị: Yêu cầu rà soát quy trình cấp phép nạo vét lòng hồ thủy lợi sau phản ánh của Dân Việt
5

Bạn đọc

Liên quan đến bài viết “Bất cập trong cấp phép nạo vét lòng hồ thủy lợi để tận thu đất san lấp ở Quảng Trị” do Báo Dân Việt phản ánh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết, sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra toàn diện quy trình cấp phép nạo vét các hồ thủy lợi, nhằm đảm bảo vừa đúng quy định pháp luật, vừa phù hợp thực tiễn quản lý tài nguyên nước và khoáng sản.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp được hưởng gấp đôi phước lành, vận may ngày càng vượng, giàu có trước tuổi trung niên
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp được hưởng gấp đôi phước lành, vận may ngày càng vượng, giàu có trước tuổi trung niên

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, trước tuổi trung niên, tài sản của 4 con giáp này sẽ tăng đều đặn cùng với sự phát triển sự nghiệp, giúp họ có cuộc sống hạnh phúc.

AHLĐ Trần Mạnh Báo: 50 năm “đối thoại với cánh đồng”, kiến tạo ThaiBinh Seed và phụng sự nông nghiệp Việt
Nhà nông

AHLĐ Trần Mạnh Báo: 50 năm “đối thoại với cánh đồng”, kiến tạo ThaiBinh Seed và phụng sự nông nghiệp Việt

Nhà nông

Nửa thế kỷ gắn bó với đồng ruộng, AHLĐ Trần Mạnh Báo cùng ThaiBinh Seed đã trở thành biểu tượng đổi mới giống cây trồng, tạo nền tảng cho nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại.

Sa Pa rét hại 12 độ C: Di chuyển 500 con trâu xuống vùng thấp tránh rét
Nhà nông

Sa Pa rét hại 12 độ C: Di chuyển 500 con trâu xuống vùng thấp tránh rét

Nhà nông

Ngày 3/11, một đợt không khí lạnh tăng cường đã khiến nhiệt độ tại các vùng núi cao tỉnh Lào Cai giảm sâu đột ngột, với Sa Pa rét nhất, chạm ngưỡng 12 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp kỷ lục từ đầu mùa thu đến nay, buộc người dân phải khẩn trương chống rét và di dời gia súc.

Ông Trump nói về khả năng tranh cử nhiệm kỳ 3, tiết lộ bất ngờ về người kế nhiệm
Thế giới

Ông Trump nói về khả năng tranh cử nhiệm kỳ 3, tiết lộ bất ngờ về người kế nhiệm

Thế giới

Trong một cuộc phỏng vấn truyền hình mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump dứt khoát loại trừ khả năng tìm kiếm một nhiệm kỳ tổng thống thứ ba chưa từng có tiền lệ trong cuộc bầu cử năm 2028.

Con vật nhát như cáy này, nhai cỏ cả ngày, cho thứ đại bổ trên đầu, một ông nông dân Nghệ An bán mà giàu hẳn lên
Nhà nông

Con vật nhát như cáy này, nhai cỏ cả ngày, cho thứ đại bổ trên đầu, một ông nông dân Nghệ An bán mà giàu hẳn lên

Nhà nông

Gia đình ông Lương Văn Tăng ở xóm Đồng Sằng, xã Nghĩa Thọ, tỉnh Nghệ An (trước đây xã Nghĩa Thọ ở huyện Nghĩa Đàn) là điển hình kinh tế giỏi ở địa phương, với mô hình nuôi hươu sao lấy nhung và bán con hươu giống.

Mỹ Anh (Phương Oanh) ở cùng tòa nhà với 'tiểu tam' mà không hề hay biết
Văn hóa - Giải trí

Mỹ Anh (Phương Oanh) ở cùng tòa nhà với "tiểu tam" mà không hề hay biết

Văn hóa - Giải trí

"Tiểu tam" bất ngờ chuyển đến sống cùng tòa nhà với Mỹ Anh (Phương Oanh) khiến diễn biến phim "Gió qua khoảng trời xanh" trở nên kịch tính.

'Bóng đá Malaysia đừng mơ mộng, FIFA sẽ không thay đổi án phạt'
Thể thao

"Bóng đá Malaysia đừng mơ mộng, FIFA sẽ không thay đổi án phạt"

Thể thao

Cựu danh thủ Datuk Jamal Nasir Ismail khuyên các CĐV bóng đá Malaysia đừng nên mơ mộng vào đơn kháng cáo của FAM có thể đảo ngược tình thế vì "FIFA sẽ không thay đổi quyết định".

ACV lên tiếng sau kiến nghị của Vietnam Airlines, khẳng định sân bay Tân Sơn Nhất phải sớm nhường vai trò cho Long Thành
Kinh tế

ACV lên tiếng sau kiến nghị của Vietnam Airlines, khẳng định sân bay Tân Sơn Nhất phải sớm nhường vai trò cho Long Thành

Kinh tế

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (ACV) kiến nghị cần lộ trình chuyển giao khai thác rõ ràng giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành, nhằm tránh rủi ro phân mảnh mạng bay và bảo đảm vai trò trung tâm trung chuyển quốc tế của khu vực phía Nam.

Sau Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói, cần tổ chức nhiều diễn đàn chuyên đề trên nền tảng số kết nối khoa học công nghệ
Nhà nông

Sau Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói, cần tổ chức nhiều diễn đàn chuyên đề trên nền tảng số kết nối khoa học công nghệ

Nhà nông

Đây là đề xuất của ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia sau Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói năm 2025 với chủ đề: “Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới”. Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt được giao trực tiếp tổ chức Diễn đàn.

Điều tra nguyên nhân một phụ nữ chết trong tư thế treo cổ ở nhà nghỉ tỉnh Lâm Đồng
Tin tức

Điều tra nguyên nhân một phụ nữ chết trong tư thế treo cổ ở nhà nghỉ tỉnh Lâm Đồng

Tin tức

Ngày 3/11, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ người đàn phụ nữ tử vong tư thế treo cổ ở một nhà nghỉ thuộc phường Phan Thiết (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ).

Tin đọc nhiều

1

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân
4

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân

2

Vì sao lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?

Vì sao lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?

3

Châu Âu bắt đầu ra tay với tài sản của Nga mà không cần sự cho phép của Mỹ

Châu Âu bắt đầu ra tay với tài sản của Nga mà không cần sự cho phép của Mỹ

4

Mỹ cay đắng thừa nhận không thể thay thế Nga tại châu Âu

Mỹ cay đắng thừa nhận không thể thay thế Nga tại châu Âu

5

CEO Nguyễn Thị Thành Thực: "Hỗ trợ 300 triệu/máy là quá nhỏ, không đủ mua máy sấy thăng hoa"

CEO Nguyễn Thị Thành Thực: 'Hỗ trợ 300 triệu/máy là quá nhỏ, không đủ mua máy sấy thăng hoa'