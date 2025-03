Nhà may áo dài tại TP.HCM “chơi lớn” giảm giá sốc, có nơi khuyến mãi mua 1 tặng 1

Nhiều doanh nghiệp và các nhà may tại TP.HCM đang đồng loạt giảm giá, khuyến mãi mạnh cho vải áo dài và dịch vụ may đo áo dài. Áo dài là mặt hàng hiếm khi giảm giá nhưng hưởng ứng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và lễ hội Áo dài TP.HCM, nhiều đơn vị đã đồng loạt “chơi lớn”.

Theo ghi nhận, nhiều đơn vị kinh doanh áo dài khắp các quận huyện, tuyến đường chuyên doanh áo dài tại quận 3 và các sạp may đo áo dài tại nhiều chợ truyền thống cũng đều tham gia khuyến mãi, giảm giá dành cho khách mua áo dài trong tháng 3.

Tiểu thương kinh doanh vải may áo dài tại chợ An Đông, quận 5, TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc

Tại quận 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 6 đã vận động và mời 24 nhà may áo dài, 7 cửa hàng trên địa bàn quận cùng tham gia tháng khuyến mãi với nhiều chương trình hấp dẫn như giảm giá, hỗ trợ tư vấn chất liệu vải, tặng voucher giảm giá 3%, 5%, 10%, 20%, 30%, 50% khi các hội viên phụ nữ, nữ giáo viên, nữ công nhân lao động… liên hệ mua vải và may áo dài.

Từ ngày 3-8/3, thương hiệu nổi tiếng Thái Tuấn giảm 10% toàn bộ sản phẩm cho hóa đơn dưới 1,99 triệu đồng; tặng 1 đôi giày cho hóa đơn từ 1,99 triệu đồng; tặng 1 chiếc túi xách bất kỳ cho hóa đơn mua hàng từ 3,49 triệu đồng.

Đáng chú ý, Thái Tuấn còn có chương trình ưu đãi đặc biệt mua 1 tặng 1 vải may áo dài khi mua sắm trực tuyến từ nay đến hết ngày 8/3. Khách chỉ cần truy cập vào website bán hàng của thương hiệu, lựa chọn sản phẩm ưng ý đang tham gia trong chương trình khuyến mãi.

Theo các thương hiệu, tháng 3 là tháng dành cho chị em phụ nữ nhân dịp 8/3. Do đó, đây có thể xem là dịp ưu đãi lớn nhất trong năm. Ngoài ra, hưởng ứng Lễ hội Áo dài TP.HCM nên ngày càng có nhiều thương hiệu, nhà may cùng tham gia ưu đãi cho các chị em.

Nhiều doanh nghiệp, nhà may áo dài giảm giá, khuyến mãi dịp 8/3 và lễ hội Áo dài TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc

Bà Nguyễn Cẩm Tú - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM, cho biết lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 11 năm 2025 có chủ đề “Áo dài Việt Nam - Vươn cao Việt Nam”.

Ngoài các hoạt động tôn vinh giá trị áo dài, lễ hội còn tác động tích cực đối với kinh tế - xã hội, kích cầu du lịch, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp thời trang, thủ công mỹ nghệ và dịch vụ, mở ra cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận thị trường, gia tăng cơ hội hợp tác và phát triển.

Do đó, ban tổ chức và các quận huyện cùng vận đồng các nhà may và đơn vị bán vải áo dài tham gia chương trình giảm giá may áo dài, vải và phụ kiện, tặng kèm phiếu giảm giá từ tháng 2 đến hết tháng 3 năm 2025.

Ngoài ra, TP.HCM cũng khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp thiết kế chương trình tham quan mới gắn với áo dài và giảm giá dịch vụ để thu hút du khách đồng thời quảng bá lễ hội…

Ở nhóm các doanh nghiệp, điểm đến du lịch, Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết để tôn vinh áo dài, trong tháng 3, họ sẽ giảm 50% giá vé vào cổng cho tất cả các du khách mặc áo dài Việt Nam.

Đặc biệt, vào ngày 8/3, du khách mặc áo dài Việt Nam đến Thảo Cầm Viên sẽ miễn vé hoàn toàn. Chương trình này không phân biệt nam nữ, bất kỳ du khách nào mặc áo dài là được ưu đãi.