Đón đầu giải pháp nhà ở tại Bàu Bàng

Bàu Bàng đã và đang vươn lên mạnh mẽ trở thành vùng kinh tế chủ lực tại phía Bắc của Bình Dương. Mỗi năm nơi đây đón hàng nghìn chuyên gia, người lao động đến sinh sống và làm việc tại các khu – cụm công nghiệp. Do đó, nhu cầu về nhà ở gắn liền với điểm vui chơi, nghỉ dưỡng luôn ở mức cao.

Theo thống kê, khu công nghiệp đã đóng tích cực vào phát triển kinh tế của chuyện với giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm 21,47%. Trong năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 24.357 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 6.380 tỷ đồng, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt hơn 2.140 tỷ đồng. Bên cạnh đó, sau hơn 8 năm thành lập, nơi đây thu hút vốn đăng ký đầu tư nước ngoài gấp 10 lần với 1.035 dự án. Ngoài ra, khu công nghiệp cũng giải quyết việc làm, hỗ trợ cải thiện thu nhập của người dân khu vực.

Dãy nhà phố tại Phúc An Ashita

Với sự cải thiện về thu nhập, sức hút về lao động, nhu cầu sở hữu bất động sản liền kề khu công nghiệp tăng mạnh mẽ, thôi thúc các nhà phát triển bất động sản tìm kiếm quỹ đất tại Bàu Bàng trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy tốc độ phát triển nhà ở cao cấp trong các khu đô thị đang có tỷ lệ nghịch với sự phát triển của các khu công nghiệp tại Bàu Bàng. Đa phần đất nền vẫn là sản phẩm được tập trung đầu tư, nhược điểm của sản phẩm này là thời gian hình thành khu dân cư khá dài, vì đa phần là nhà đầu tư mua đi bán lại. Bên cạnh đó, hạ tầng và tiện ích không đi kèm. Chính vì thế, những khu đô thị được xem là giải pháp nhà ở cho người có nhu cầu thực tại Bàu Bàng hiện nay.

Nhà phố khu đô thị - Giá tương đương căn hộ

Đón đầu nhu cầu nhà ở tại Bàu Bàng, Trần Anh Group vừa cho ra mắt khu đô thị Phúc An Ashita với quy mô hơn 9ha bao gồm: 335 nhà phố, 60 căn shophouse và 40 căn biệt thự song lập.

Dự án tọa lạc giáp mặt tiền Quốc lộ 13 thuộc xã Trừ Văn Phố, Phúc An Ashita sở hữu lợi thế về giao thương thuận tiện, giá trị gia tăng nhanh chóng từ kết nối vùng. Khu đô thị có tiến độ xây dựng thần tốc, đảo bảo chất lượng bàn giao sớm cho khách hàng ở ngay.

Có thể nói, dự án đang đón đầu xu hướng nhà ở cao cấp tại Bàu Bàng trước cơ hội nơi đây đón dòng vốn ngoại đổ vào phát triển mạnh về công nghiệp trong năm 2022.

Giá nhà phố tại Phúc An Ashita sở hữu giá khá hấp dẫn chỉ từ 2,1 tỷ đồng. Giới đầu tư cho biết, mức giá này còn thấp hơn giá sở hữu căn hộ cao cấp tại Bình Dương, trong khi sản phẩm nhà phố liền thổ có giá trị cao hơn và độ sinh lời nhanh khi sở hữu lâu dài.

Dự án Phúc An Ashita sở hữu vị trí liền kề KCN Chơn Thành lớn tại Bàu Bàng

Xét thực tế, Phúc An Ashita cũng đang sở hữu giá mềm hơn so với sản phẩm cùng khu vực, dễ dàng đầu tư, thuận tiện an cư khi xung quanh hội tụ đầy đủ tiện ích để tạo nên một không gian sống tiện nghi. Cụ thể, từ dự án, cư dân chỉ mất vài phút đến các tiện ích ngoại khu như trường học, cơ sở y tế, hệ thống ngân hàng, cơ quan nhà nước, cửa hàng tiện lợi…

Đáng chú ý, dự án nằm liền kề các khu công nghiệp lớn của vùng như khu công nghiệp Chơn Thành, khu công nghiệp Bàu Bàng… Là những nơi đông đúc người lao động, đòn bẩy về gia tăng kinh tế cũng như giá trị nhà ở.

Sở hữu Phúc An Ashita, bỏ ra dòng vốn nhỏ nhưng thu về lợi nhuận lớn, từ cơ hội Bàu Bàng trở thành thủ phủ công nghiệp lớn tại phía Bắc, Bình Dương trong thời gian tới.

Đơn vị phát triển dự án: Trần Anh Group