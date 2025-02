"Nhà sư đẹp trai nhất Myanmar" cưới vợ

"Today, my fiancé became my wife" (tạm dịch: Từ hôm nay, hôn thê sẽ trở thành vợ tôi), Takhon viết trên trang cá nhân có hơn 850.000 người theo dõi.

Đồng thời, anh cũng đăng loạt ảnh chụp tại đám cưới của mình. Hình ảnh cho thấy hôn lễ được tổ chức đơn giản tại nhà riêng, trước sự chứng kiến của người thân hai bên gia đình.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 50.000 lượt yêu thích và hàng trăm bình luận chúc phúc của cộng đồng mạng.

Paing Takhon kết hôn với bạn gái sau 5 năm hẹn hò.

Paing Takhon (sinh năm 1996) là diễn viên, người mẫu nổi tiếng Myanmar. Anh đã đính hôn với bạn gái Linn Mya Phu, hơn anh 1 tuổi, vào cuối năm 2024. Cặp đôi công khai hẹn hò vào tháng 8/2024 qua một bài đăng trên trang cá nhân của nam nghệ sĩ.

"Bốn năm trước, anh từng hứa sẽ cưới em khi anh bước sang tuổi 28. Giờ ngày đó đã tới, anh đã sẵn sàng để dành cả đời này chăm sóc em", Takhon nói với nửa kia tại lễ đính hôn.

Trong 5 năm hẹn hò trước khi đính hôn, người mẫu chưa từng công khai mối quan hệ để giữ sự riêng tư cho bạn gái. Linn Mya Phu cũng khá kín tiếng trên mạng xã hội khi để trang cá nhân ở chế độ riêng tư.

Sau khi công khai, cả hai mới thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau. "Tôi luôn mơ về việc một ngày cô ấy trở thành vợ tôi. Tôi hay tưởng tượng một ngày tỉnh dậy và thấy gương mặt cô ấy kề bên, cô ấy chăm sóc những đứa trẻ của chúng tôi, chờ tôi đi làm về mỗi ngày", Takhon bày tỏ tình yêu dành cho nửa kia.

Paing Takhon chia sẻ ảnh tại hôn lễ lên trang Instagram cá nhân.

Chàng trai sinh năm 1996 thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ châu Á từ năm 2020, khi loạt ảnh lãng tử, cơ thể có nhiều hình xăm ấn tượng của anh lan truyền trên các diễn đàn.

Tháng 1/2021, tên tuổi của Takhon tiếp tục được quan tâm khi anh chia sẻ hình ảnh cạo đầu, mặc trang phục nhà sư để tham gia tu trong thời gian 10 ngày. Khi đó, nhiều dân mạng gọi anh với biệt danh "nhà sư đẹp trai nhất Myanmar".

Chiều cao 1,88 m cùng nét đẹp nam tính giúp Takhon được nhiều nhãn hàng săn đón và lấn sân sự nghiệp diễn viên. Anh cũng được trang phê bình độc lập về điện ảnh, sắc đẹp của Mỹ TC Candler bình chọn là người đứng đầu danh sách 100 gương mặt điển trai nhất thế giới năm 2021.