Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Văn hóa - Giải trí
Thứ sáu, ngày 31/10/2025 18:00 GMT+7

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái gây chú ý liên quan đến Hoa hậu Hương Giang

+ aA -
Theo An Khánh Thứ sáu, ngày 31/10/2025 18:00 GMT+7
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây chú ý khi chia sẻ video kèm ca khúc sáng tác riêng cho hoa hậu Hương Giang vào đúng thời điểm cô mở đầu hành trình mới tại đấu trường nhan sắc quốc tế.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sáng sớm 31/10, Hương Giang xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trong chiếc áo dài nhung đỏ nổi bật, chính thức lên đường sang Thái Lan thi Miss Universe 2025. Sự kiện thu hút đông đảo người hâm mộ. Dù không trực tiếp có mặt tại sân bay tiễn đàn em nhưng động thái của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng thu hút sự chú ý không kém.

Cụ thể, cùng thời điểm đó, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh đầy kiêu hãnh của Hoa hậu Hương Giang trong sự kiện send-off Miss Universe 2025. Đi kèm là lời chúc ngắn gọn nhưng chân thành: "Chúc em lên đường may mắn và thành công!".

Điều đặc biệt khiến khán giả chú ý là trong đoạn clip, phần nhạc nền là ca khúc hoàn toàn mới do Nguyễn Văn Chung sáng tác riêng cho giọng hát của Hương Giang, mang tên "Trọn vẹn chính mình". Không chỉ thế, ngay dưới bài đăng, nam nhạc sĩ còn đăng tải đầy đủ lời bài hát.

"Trọn vẹn chính mình" được xem như một bản tự sự chân thật về hành trình đi tìm bản ngã và sự tự do trong tâm hồn - điều mà Hương Giang đã và đang thể hiện trong suốt chặng đường sự nghiệp của mình. Câu hát "Rằng mỗi người sinh ra đều mang những khác biệt/ Hãy tin rằng sau cơn mưa, nắng lên sẽ thấy cầu vồng rực rỡ" không chỉ là hình ảnh thơ mộng, "cầu vồng" trong ca khúc còn mang ý nghĩa biểu tượng - đại diện cho cộng đồng LGBTQ+, cho niềm tin và hy vọng, và Hương Giang chính là hiện thân của "cầu vồng rực rỡ ấy": Mạnh mẽ, khác biệt và luôn tỏa sáng sau những giông bão.

Về lần đầu hợp tác của Hương Giang và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, trước đó vài ngày, cả hai đã khiến mạng xã hội xôn xao vì màn tương tác thú vị. Cụ thể, trên trang cá nhân, Nguyễn Văn Chung đăng tải hình ảnh chụp cùng Hương Giang, kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: "Bài hát đã có!". Cùng thời điểm, Hương Giang cũng chia sẻ bài viết của mình: "Trời ơi, bài hát hay và xúc động quá anh Nguyễn Văn Chung!". Màn "bắt tay" đầy hứa hẹn giữa giọng ca hoa hậu và nam nhạc sĩ sở hữu loạt hit gắn liền với cảm xúc.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gửi lời chúc đặc biệt đến Hoa hậu Hương Giang - Ảnh 2.
Nguyễn Văn Chung và Hương Giang.

Hiện tại Hương Giang đã chính thức gia nhập đường đua Miss Universe 2025. Nàng hậu chia sẻ, dự kiến cô sẽ bay sang Thái Lan vào chiều tối 2/11. Tuy nhiên lịch trình phải thay đổi gấp vì có cuộc phỏng vấn và hoạt động tại trụ sở Miss Universe Thái Lan. Vì thế, lịch bay thay đổi sát nút và khung giờ quá sớm 6h sáng 31/10. 

Dù nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết không sắp xếp để đến tiễn Hương Giang nhưng vẫn rất đông người hâm mộ vẫn có mặt, hô vang tên Hương Giang, gửi lời chúc may mắn trước thềm đấu trường quốc tế.

Hình ảnh Hương Giang lên đường sang Thái Lan nhập cuộc Miss Universe 2025:

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gửi lời chúc đặc biệt đến Hoa hậu Hương Giang - Ảnh 3.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gửi lời chúc đặc biệt đến Hoa hậu Hương Giang - Ảnh 4.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gửi lời chúc đặc biệt đến Hoa hậu Hương Giang - Ảnh 5.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gửi lời chúc đặc biệt đến Hoa hậu Hương Giang - Ảnh 6.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Cuộc sống kín tiếng của Nghệ sĩ Nhân dân quê Tuyên Quang, có gương mặt được coi là "khuôn vàng thước ngọc"

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Hà được mệnh danh là mỹ nhân "lá ngọc cành vàng" bởi vẻ ngoài diễm lệ, đài các.

Á hậu Thụy Vân sinh con gái ở tuổi 39

Văn hóa - Giải trí
Á hậu Thụy Vân sinh con gái ở tuổi 39

Nữ diễn viên livestream kêu cứu bị đánh: "Tôi bị gãy mũi và 2 răng"

Văn hóa - Giải trí
Nữ diễn viên livestream kêu cứu bị đánh: 'Tôi bị gãy mũi và 2 răng'

Tin Showbiz 24h: Ngô Thanh Vân bối rối khi con lớn quá nhanh, Bảo Anh xin lỗi vì sự cố trang phục

Văn hóa - Giải trí
Tin Showbiz 24h: Ngô Thanh Vân bối rối khi con lớn quá nhanh, Bảo Anh xin lỗi vì sự cố trang phục

Á hậu duy nhất là Nghệ sĩ Nhân dân, Giám đốc, Phó chủ tịch bất ngờ xuất hiện với hình ảnh nghèo khổ

Văn hóa - Giải trí
Á hậu duy nhất là Nghệ sĩ Nhân dân, Giám đốc, Phó chủ tịch bất ngờ xuất hiện với hình ảnh nghèo khổ

Đọc thêm

Nữ Tiktoker 'bẻ cong' 12 chiếc xương sườn để có 'vòng eo cong kiến'
Xã hội

Nữ Tiktoker "bẻ cong" 12 chiếc xương sườn để có "vòng eo cong kiến"

Xã hội

Tiffany Wisconsin, 37 tuổi (Mỹ) đã chấp nhận để 12 chiếc xương sườn bị bẻ cong trong ca phẫu thuật đặc biệt, với mong muốn sở hữu thân hình đồng hồ cát hoàn hảo.

Bà xã Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý: “Tôi cũng sợ xấu, sợ nghèo, sợ không có tiền…”
Văn hóa - Giải trí

Bà xã Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý: “Tôi cũng sợ xấu, sợ nghèo, sợ không có tiền…”

Văn hóa - Giải trí

"Tôi cũng như nhiều chị em khác, sợ xấu, sợ nghèo, sợ không có tiền… " - bà xã Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý chia sẻ khi nói về việc thay đổi bản thân.

Việt - Mỹ tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh
Thế giới

Việt - Mỹ tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh

Thế giới

Việt Nam và Mỹ ký thỏa thuận tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, tập trung vào 5 lĩnh vực: Khắc phục hậu quả ô nhiễm bom mìn vật nổ, cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật ở các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam, xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa, quy tập định danh hài cốt liệt sĩ Việt Nam, hợp tác tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích.

Cảnh xúc động: Công an, bộ đội vượt lũ xiết, cứu cụ bà 75 tuổi cùng trẻ nhỏ mắc kẹt ở Hà Tĩnh
Media

Cảnh xúc động: Công an, bộ đội vượt lũ xiết, cứu cụ bà 75 tuổi cùng trẻ nhỏ mắc kẹt ở Hà Tĩnh
4

Media

Hơn 2.000 người dân tại phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) đã được di dời khẩn cấp đến nơi an toàn vào sáng 31/10, sau khi nước lũ dâng cao 2m vào 3-4 giờ sáng, cô lập hoàn toàn 3 thôn. Hàng trăm chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân đã dùng ca nô thực hiện cuộc sơ tán.

Hoằng Thời có thực sự làm phản nên mới bị Ung Chính ban chết?
Đông Tây - Kim Cổ

Hoằng Thời có thực sự làm phản nên mới bị Ung Chính ban chết?

Đông Tây - Kim Cổ

Thông tin về việc Ung Chính đã ra lệnh xử tử con trai mình là Hoằng Thời có phải là thật?

Ca sĩ Vũ Hà: Vừa vào Pullman đánh bạc một lần thì bị khởi tố
Pháp luật

Ca sĩ Vũ Hà: Vừa vào Pullman đánh bạc một lần thì bị khởi tố

Pháp luật

Khai báo tại tòa, ca sĩ Vũ Hà cho hay được người bạn Việt kiều Úc mở thẻ cho vào câu lạc bộ trong khách sạn Pullman đánh bạc nhưng ông mới chỉ chơi một lần, số tiền 4 – 5 triệu đồng đã bị khởi tố.

Chủ kênh TikTok 'Gia đình Hải Sen' bị khởi tố thêm tội 'trốn thuế' với số tiền 9 tỷ đồng
Tin tức

Chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" bị khởi tố thêm tội "trốn thuế" với số tiền 9 tỷ đồng
6

Tin tức

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án và bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Hải Bé về tội danh "Trốn thuế".

Bổ nhiệm nhân sự giữ chức Phó Chánh Văn phòng - Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Tin tức

Bổ nhiệm nhân sự giữ chức Phó Chánh Văn phòng - Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Tin tức

Tỉnh uỷ Quảng Ngãi đã công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm nhân sự giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi.

Chủ tàu cá ở Cà Mau cắt dây đẩy tàu ra giữa sông khi phát hiện khói lửa trong đêm
Tin tức

Chủ tàu cá ở Cà Mau cắt dây đẩy tàu ra giữa sông khi phát hiện khói lửa trong đêm

Tin tức

Ông Lưu Văn Đúng - chủ tàu đánh bắt cá ở ấp Kiến Vàng, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau phát hiện khói lửa bốc lên từ tàu của mình đang neo đậu nên cắt dây đẩy ra sông Rạch Gốc, nhằm tránh gây cháy lan.

Đại biểu Quốc hội: Ngân sách an ninh, quốc phòng cần giữ tuyệt mật, còn lại nên công khai
Tin tức

Đại biểu Quốc hội: Ngân sách an ninh, quốc phòng cần giữ tuyệt mật, còn lại nên công khai

Tin tức

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân cho rằng, những vấn đề ngân sách liên quan đến an ninh, quốc phòng mới cần giữ tuyệt mật, còn lại cần công khai để tăng cường công tác giám sát.

Xót xa cảnh cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân ở Cần Thơ
Nhà nông

Xót xa cảnh cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân ở Cần Thơ

Nhà nông

Tình trạng cá chết hàng loạt xảy ra rất nghiêm trọng ở rạch Cái Cui, xã Châu Thành và rạch Bến Bạ, phường Hưng Phú, TP Cần Thơ. Nguyên nhân cá chết hàng loạt ở Cần Thơ đang được ngành chức năng tìm hiểu.

T&T Group đề xuất đầu tư nhiều dự án chiến lược tại tỉnh Khánh Hòa
Doanh nghiệp

T&T Group đề xuất đầu tư nhiều dự án chiến lược tại tỉnh Khánh Hòa

Doanh nghiệp

Ngày 30/10, tại Khánh Hoà, lãnh đạo Tập đoàn T&T Group đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa trao đổi về đề xuất các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Agribank Chi nhánh Trà Vinh trao thưởng chương trình “Tiết kiệm trao tay – Mừng ngày Quốc khánh”
Doanh nghiệp

Agribank Chi nhánh Trà Vinh trao thưởng chương trình “Tiết kiệm trao tay – Mừng ngày Quốc khánh”

Doanh nghiệp

Chiều 31/10, Agribank Chi nhánh Trà Vinh tổ chức Lễ trao thưởng Chương trình huy động tiền gửi tiết kiệm dự thưởng “Tiết kiệm trao tay – Mừng ngày Quốc Khánh”.

Vingroup hỗ trợ Bắc Ninh xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện hiện đại, sẵn sàng ứng cứu trong “thời gian vàng”
Doanh nghiệp

Vingroup hỗ trợ Bắc Ninh xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện hiện đại, sẵn sàng ứng cứu trong “thời gian vàng”

Doanh nghiệp

Chiều 30/10, Tập đoàn Vingroup phối hợp cùng UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115 Bắc Ninh - mô hình cấp cứu ngoại viện hiện đại được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, nhằm nâng cao năng lực phản ứng y tế khẩn cấp, bảo đảm người dân được cấp cứu kịp thời.

T&T Group tài trợ 13 tỷ đồng xây Nhà Đại đoàn kết và hệ thống camera an ninh tại xã Kiều Phú (Hà Nội)
Doanh nghiệp

T&T Group tài trợ 13 tỷ đồng xây Nhà Đại đoàn kết và hệ thống camera an ninh tại xã Kiều Phú (Hà Nội)

Doanh nghiệp

T&T Group đã trao tặng 10 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 3 tỷ đồng để lắp đặt hệ thống camera an ninh trên địa bàn toàn xã Kiều Phú (Hà Nội).

Cảm xúc vỡ òa Lễ trao giải 'Ký ức Hà Nội': Tác giả từ Nhật Bản về, người Hàn Quốc mong làm cầu nối văn hóa
Media

Cảm xúc vỡ òa Lễ trao giải "Ký ức Hà Nội": Tác giả từ Nhật Bản về, người Hàn Quốc mong làm cầu nối văn hóa

Media

Sáng 31/10, Lễ trao giải Cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội" lần thứ IV do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức đã diễn ra trong không khí ấm áp, xúc động. Tác phẩm "Đất quê cha" của tác giả Nguyễn Xuân Thủy (Hà Nội) đã xuất sắc giành Giải Nhất. Buổi lễ ghi nhận nhiều chia sẻ nghẹn ngào, từ tác giả Đỗ Quang Ba (từ Nhật Bản trở về) đến diễn viên Ngô Lệ Quyên và tác giả người Hàn Quốc Ha Dong Hwan (Giải Nhì), tất cả đều thể hiện tình yêu sâu sắc với Thủ đô.

Pokrovsk rơi vào tay Nga, binh sĩ Ukraine giận dữ: 'Buồn lắm, chúng tôi thiếu mọi thứ để chống trả!'
Thế giới

Pokrovsk rơi vào tay Nga, binh sĩ Ukraine giận dữ: "Buồn lắm, chúng tôi thiếu mọi thứ để chống trả!"

Thế giới

Từ giữa mùa hè, lực lượng Ukraine ở thành phố Pokrovsk (tỉnh Donetsk) phải "chơi trò đập chuột” đầy rủi ro: phát hiện từng nhóm nhỏ lính Nga xuất hiện trong các ngôi nhà hoặc tầng hầm đổ nát ở tiền tuyến và tiêu diệt họ. Tuy nhiên, tình hình ngày càng xấu đi khi quân Nga đã tràn ngập Pokrovsk, chuyện pháo đài này thất thủ được cho là "không thể đảo ngược".

Gỡ 'nút thắt' hành chính trong thu hút nhân tài khoa học, cho phép trả lương theo thoả thuận
Kinh tế

Gỡ "nút thắt" hành chính trong thu hút nhân tài khoa học, cho phép trả lương theo thoả thuận

Kinh tế

Bà Vũ Thị Là, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ KH&CN) đã chia sẻ về các chính sách mới trong thu hút nhân tài, chuyên gia, với nhiều điểm đột phá về cơ chế, tiền lương.

Gà Tiêu Dao, món ăn khiến Tào Tháo vượt qua hiểm cảnh thơm ngon, bổ dưỡng thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Gà Tiêu Dao, món ăn khiến Tào Tháo vượt qua hiểm cảnh thơm ngon, bổ dưỡng thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Vừa thơm ngon lại tốt cho sức khỏe, bảo sao đến cả người khó tính như Tào Tháo cũng không thể cưỡng lại được món Gà Tiêu Dao.

TP.HCM: Đề xuất dùng trụ sở UBND quận 12 cũ rộng 4,5ha làm trường liên cấp
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM: Đề xuất dùng trụ sở UBND quận 12 cũ rộng 4,5ha làm trường liên cấp

Chuyển động Sài Gòn

Sở GDĐT TP.HCM kiến nghị sớm tiếp nhận khu đất 4,5ha tại trụ sở UBND quận 12 cũ, nhằm chuyển đổi thành trường liên cấp, giải quyết nhu cầu giáo dục và tránh lãng phí tài sản công dôi dư sau sáp nhập.

Hội thảo khoa học góp ý Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Kết tinh trí tuệ, khát vọng phát triển đất nước
Tin tức

Hội thảo khoa học góp ý Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Kết tinh trí tuệ, khát vọng phát triển đất nước

Tin tức

Hơn 700 đại biểu là lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học tham dự Hội thảo “Đóng góp ý kiến cho Dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng”, cùng hiến kế, đề xuất giải pháp chiến lược cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Bảo hiểm PVI: Song hành cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Doanh nghiệp

Bảo hiểm PVI: Song hành cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Doanh nghiệp

 Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, Bảo hiểm PVI tiếp tục khẳng định vị thế số 1 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam với tổng doanh thu tăng trưởng gần 1,4 lần, lợi nhuận trước thuế tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận được giao cả năm.

ViruSs xóa video về 'Sự nghiệp chướng'
Văn hóa - Giải trí

ViruSs xóa video về "Sự nghiệp chướng"

Văn hóa - Giải trí

Pháo đã ẩn MV "Sự nghiệp chướng" trên kênh YouTube. ViruSs sau đó bị dân mạng "réo tên" vì từng làm video reaction ca khúc này.

Con gái Ngô Thanh Vân mới 3 tháng đã 'tốt tóc' giống bố, nữ đạo diễn U50 thấy ái nữ lớn quá nhanh
Văn hóa - Giải trí

Con gái Ngô Thanh Vân mới 3 tháng đã "tốt tóc" giống bố, nữ đạo diễn U50 thấy ái nữ lớn quá nhanh

Văn hóa - Giải trí

Ngô Thanh Vân và ông xã Huy Trần trân trọng từng phút giây khi được ở bên con gái đầu lòng - bé Gạo.

ĐHQG-HCM: Mở rộng cửa hội nhập châu Âu, hướng đến Top 100 đại học châu Á
Chuyển động Sài Gòn

ĐHQG-HCM: Mở rộng cửa hội nhập châu Âu, hướng đến Top 100 đại học châu Á

Chuyển động Sài Gòn

ĐHQG-HCM phối hợp với Liên minh châu Âu (EU) tổ chức hội thảo, tăng cường cơ hội tham gia "Horizon Europe" – chương trình tài trợ nghiên cứu và đổi mới sáng tạo lớn nhất thế giới với tổng ngân sách 95,5 tỷ euro.

HAGL “trảm” tiền đạo Brazil cao 1m83 và trị giá 200.000 euro?
Thể thao

HAGL “trảm” tiền đạo Brazil cao 1m83 và trị giá 200.000 euro?

Thể thao

Được HLV Lê Quang Trãi tin tưởng ở giai đoạn đầu mùa, nhưng Gabriel Conceicao lại gây thất vọng khi liên tục tịt ngòi. Nhiều khả năng, tiền đạo cao 1m83 người Brazil này sẽ phải rời HAGL khi kỳ chuyển nhượng giữa mùa mở cửa.

Phương Tây lo sợ chính sách 'hổ giấy' của ông Trump với Nga
Thế giới

Phương Tây lo sợ chính sách "hổ giấy" của ông Trump với Nga

Thế giới

Bloomberg cho biết, sau cuộc gặp của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người ta nghi ngờ về việc Mỹ sẽ tăng áp lực trừng phạt Nga.

Cứu sống bàn chân đứt lìa do lưỡi máy cắt cỏ văng trúng
Chuyển động Sài Gòn

Cứu sống bàn chân đứt lìa do lưỡi máy cắt cỏ văng trúng

Chuyển động Sài Gòn

Phẫu thuật vi phẫu kéo dài 5 giờ, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á đã nối thành công bàn chân phải bị đứt lìa cho một nam công nhân Tây Ninh, giúp anh giữ trọn vẹn đôi chân và khả năng lao động.

Cựu cán bộ ở Phú Thọ khai “sáng đi học, tối đánh bài” trong khách sạn Pullman, có người chơi để “giải tỏa căng thẳng”
Pháp luật

Cựu cán bộ ở Phú Thọ khai “sáng đi học, tối đánh bài” trong khách sạn Pullman, có người chơi để “giải tỏa căng thẳng”

Pháp luật

Tại tỉnh Phú Thọ cũ, có 7 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tham gia đánh bạc trong khách sạn Pullman Hà Nội với tổng số tiền đỏ đen hàng trăm tỷ đồng. Có người khai chơi bạc vì để giải tỏa căng thẳng, người khác nói đánh bạc khi được cử đi học tại Hà Nội hoặc lúc xuống thăm bạn bè dịp cuối tuần.

Tin đọc nhiều

1

Chuyên gia Việt Nam giúp Cuba nuôi thành công loài cá sống khỏe, cứ mỗi kilogam cá giúp Cuba tiết kiệm 2 USD nhập khẩu

Chuyên gia Việt Nam giúp Cuba nuôi thành công loài cá sống khỏe, cứ mỗi kilogam cá giúp Cuba tiết kiệm 2 USD nhập khẩu

2

Một quốc gia phải nhập khẩu 90% lương thực vừa ký bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo với Việt Nam

Một quốc gia phải nhập khẩu 90% lương thực vừa ký bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo với Việt Nam

3

Năm 1430, vì sao ông vua sáng lập nhà Lê sơ lại đổi tên vùng đất này ở Thanh Hóa từ Lam Sơn thành Lam Kinh?

Năm 1430, vì sao ông vua sáng lập nhà Lê sơ lại đổi tên vùng đất này ở Thanh Hóa từ Lam Sơn thành Lam Kinh?

4

Giá vàng hôm nay (31/10): Vàng SJC và nhẫn giảm đi ngược xu hướng thế giới

Giá vàng hôm nay (31/10): Vàng SJC và nhẫn giảm đi ngược xu hướng thế giới

5

Việt Nam hy vọng tinh thần bài học bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ sẽ định hình quan hệ Mỹ - Cuba

Việt Nam hy vọng tinh thần bài học bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ sẽ định hình quan hệ Mỹ - Cuba