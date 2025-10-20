Nhận 7,5 triệu USD bồi thường vì vấp rễ cây

Ngày 25/2/2018, cô Justine Gurrola, 42 tuổi, giáo viên giáo dục đặc biệt, đang cùng cháu trai đi dạo trên đường phố thành phố Whittier, bang California, thì bất ngờ vấp ngã. Nguyên nhân do một đoạn vỉa hè trồi lên hơn 5 cm vì rễ cây phát triển mạnh bên dưới. Cú ngã khiến cô bị gãy cổ tay, khuỷu tay, xương bánh chè, xương mũi bị dập, môi rách sâu. Kết quả chụp CT sau đó còn cho thấy cô bị xuất huyết dưới da đầu và chấn thương sọ não nhẹ.

Từ sau tai nạn, cô Gurrola liên tục điều trị y tế với nhiều triệu chứng kéo dài. Luật sư đại diện cho biết phần trán và thái dương của cô bị teo lại, dẫn đến suy giảm khả năng kiểm soát cảm xúc, trí nhớ và điều hành công việc. Nhiều thói quen yêu thích trước đây trở nên bất khả thi, khiến cô rơi vào trạng thái mất cân bằng tâm lý.

Sau hơn 5 năm theo đuổi vụ kiện, đến ngày 19/10, bồi thẩm đoàn Tòa án California đưa ra phán quyết buộc chính quyền thành phố Whittier phải bồi thường 7,5 triệu USD cho Gurrola. Phiên xét xử kéo dài 5 tuần, trong đó luật sư bên nguyên cáo đã đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy chính quyền đã biết rõ tình trạng nguy hiểm từ rễ cây nhưng không có biện pháp ngăn chặn hay kiểm tra định kỳ.





Cô bị ngã khi đang đi dạo trên vỉa hè thành phố Whittier. NBC

Theo luật bang California, nếu một công trình công cộng thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chính quyền tồn tại tình trạng nguy hiểm, có thể gây thương tích cho người dân, mà chính quyền biết nhưng không khắc phục kịp thời, thì phải chịu trách nhiệm pháp lý. Vụ việc của Gurrola được xác định đáp ứng đầy đủ các điều kiện này.

Luật sư Nick Rowley, đồng sáng lập hãng luật Trial Lawyers for Justice, nhận định: "Thành phố Whittier nổi tiếng với những hàng cây xanh mát, nhưng đôi khi chính điều đó lại khiến khu vực trở nên không an toàn". Theo ông, vấn đề rễ cây đẩy vỉa hè lên cao đã tồn tại nhiều năm. Thành phố không hề lập hệ thống kiểm tra, cũng không có quy trình xử lý cụ thể, khiến khiếu nại của người dân chồng chất. Chỉ đến sau vụ việc nghiêm trọng của Gurrola, hai năm sau, thành phố mới bắt đầu xây dựng kế hoạch kiểm tra các đoạn vỉa hè bị hư hỏng.

Bà Yolanda Martinez, Giám đốc nhân sự và quản lý rủi ro của thành phố Whittier, thừa nhận rằng “thiệt hại vỉa hè do rễ cây gây ra” là loại khiếu nại phổ biến nhất mà chính quyền nhận được. Tuy nhiên, sự chậm trễ trong việc phản hồi và xử lý phản ánh cho thấy một lỗ hổng lớn trong công tác quản lý đô thị.

Trong suốt quá trình điều tra, các luật sư của Gurrola đã chứng minh rằng không chỉ riêng vị trí nơi cô ngã mà nhiều đoạn vỉa hè khác trong thành phố cũng tiềm ẩn nguy cơ tương tự. Chính quyền không thực hiện trách nhiệm cơ bản nhất là đảm bảo an toàn cho người dân. "Họ quan tâm đến cây cối hơn là con người", luật sư Rowley phát biểu trước tòa.

Gurrola cho biết vụ kiện không nhằm mục đích tiền bạc, mà là hành động để thức tỉnh chính quyền và ngăn ngừa các tai nạn tương tự trong tương lai. “Tôi không muốn ai khác phải chịu nỗi đau như tôi từng trải qua vì một lý do có thể phòng tránh được”, cô nói.

